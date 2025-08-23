ETV Bharat / state

మన మిరపకు విశ్వ 'తేజ'స్సు! - సన్నహాల్లో ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం

ఉద్యాన ఉత్పత్తులకు భౌగోళిక గుర్తింపునకు కొండా లక్ష్మణ్‌ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం సన్నాహాలు - ఇందులో ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన ‘తేజ’ మిరప

Published : August 23, 2025

Trying GI Tag For Teja Chilli : తెలంగాణలో మరో పదకొండు ఉద్యాన ఉత్పత్తులకు భౌగోళిక గుర్తింపు పొందేందుకు కొండా లక్ష్మణ్‌ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. వీటిలో ఖమ్మంకు చెందిన ‘తేజ’ మిరప ఉండటం విశేషం. ఈ జిల్లాలో అత్యధికంగా సాగు చేస్తున్న ఈ రకం మిరప వివిధ దేశాలకు ఎగుమతి అవుతోంది.

సుమారు కొన్నేళ్ల క్రితం తమిళనాడుకు చెందిన ఓ వ్యాపారి తేజ రకం విత్తనాలను తెచ్చి ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా రైతులతో ప్రయోగాత్మకంగా సాగు చేయించారు. అంతకుముందు పండించిన రకాలతో పోల్చితే దిగుబడులు అనూహ్యంగా పెరగటంతో రైతులు దీని సాగుకు మొగ్గుచూపారు. ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాల్లో గతేడాది సుమారు 1.50 లక్షల ఎకరాల్లో పండించారు. తెలంగాణలో అత్యధికంగా ఖమ్మం జిల్లాలో ఈ రకం మిరప పండిస్తున్నారు. ఈ మిరపకు ఘాటు ఎక్కువగా ఉంటుంది. నాణ్యత కూడా బాగుంటుంది. ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. కూరలు, ఔషధాలు, నూనె తయారీలో దీనిని అధికంగా వాడతారు. ఖమ్మం తేజ రకం మిరపకు భౌగోళిక గుర్తింపు లభిస్తే ప్రత్యేకత, నాణ్యత కారణంగా మార్కెట్‌లో మంచి ధర పలుకుతుంది. రైతులకు మేలు జరుగుతుంది. నకిలీ ఉత్పత్తులను నిరోధించేందుకు సహాయపడుతుంది. రైతులరు లాభాలు వస్తాయి

ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాల్లో పండించే ‘తేజ’ మిరపను ఏటా వివిధ దేశాలకు ఎగుమతి అవుతోంది. ప్రధానంగా చైనా, థాయ్‌లాండ్, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, పాకిస్థాన్‌ తదితర దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తారు. చైనా దేశస్థులు 15 ఏళ్ల క్రితం ముదిగొండలో ‘తేజ’ మిరప కోసం ఆయిల్‌ కర్మాగారం ఏర్పాటు చేశారు.

రైతులకు చాలా ప్రయోజనం జరుగుతోంది : ఖమ్మం మార్కెట్‌ నుంచి పెద్దఎత్తున సరకును ఈ కంపెనీ కొనుగోలు చేస్తుంది. చైనాతో పాటు మరో 15 దేశాలకు గృహావసరాల నిమిత్తం సరఫరా చేస్తుంది. అందుకే విశ్వవ్యాప్త పంటగా ‘తేజ’ మిరప గుర్తింపు పొందింది. ములకలపల్లి, కురవి, హైదరాబాద్‌ వంటి చోట్ల ఔత్సాహికులు ఆయిల్‌ కర్మాగారాలు ఏర్పాటు చేస్తుండటం గమనార్హం. ‘ఖమ్మం తేజ రకం మిరపకు భౌగోళిక గుర్తింపు వస్తుందని భావిస్తున్నాం. తద్వారా రైతులకు చాలా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది’ అని ఖమ్మం జిల్లా ఉద్యాన, పట్టుపరిశ్రమశాఖ అధికారి ఎంవీ మధుసూదన్‌ ‘ఈటీవీ భారత్​’కు తెలిపారు.

వరంగల్​ చపాటా మిర్చికి : ఇటీవల వరంగల్ చపాటా మిర్చికి జీఐ ట్యాగ్ లభించింది. ఈ మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వ జియోగ్రాఫికల్‌ ఇండికేషన్‌ రిజిస్ట్రీ నుంచి ధ్రువీకరణ పత్రం అందిందని శ్రీ కొండా లక్ష్మణ్‌ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతి దండా రాజిరెడ్డి తెలిపారు. పలు ప్రత్యేకతలు ఉన్న వరంగల్‌ చపాటా మిర్చికి భౌగోళిక గుర్తింపు కోసం వరంగల్‌ జిల్లా దుగ్గొండి మండలం తిమ్మంపేట మిరప రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘం, మహబూబాబాద్‌ జిల్లా మల్యాలలోని ఉద్యాన పరిశోధన కేంద్రం, కొండా లక్ష్మణ్‌ వర్సిటీ జియోగ్రాఫికల్‌ ఇండికేషన్‌ రిజిస్ట్రీకి దరఖాస్తులు చేశాయి. వీటిపై అధ్యయనం చేసిన రిజిస్ట్రీ తాజాగా భౌగోళిక గుర్తింపునకు ముద్ర వేస్తూ ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని జారీ చేసింది.

