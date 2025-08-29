Konaseema Regions Coastline Faces Erosion : ఒకవైపు పచ్చని చెట్లు ఇంకోవాపు ఎగసిపడే కెరటాల సవ్వడి. ఆహ్లాదకర వాతావరణం. ఇదంతా నాణానికి ఒకవైపే! రెండో వైపు కాళ్లకింద భూమి కదిలిపోతున్న భయానక పరిస్థితి. ఏటికేడు భూములు కోతకు గురవుతున్నాయ్. సముద్రంలో కలిసిపోతున్నాయ్! పెరిగిపోతున్న కోతను నివారించేందుకు ఎటువంటి రక్షణ చర్యలు చేపట్టకపోవడంతో ప్రజల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. దీని తాకిడికి ఒకవైపు సారవంతమైన భూమి నదీగర్భంలో కలిసిపోవడంతో స్థానికువు కలవరపడుతున్నారు. ప్రవాహ వేగం దారిమళ్లి నేరుగా ఒడ్డును ఢీ కొట్టి మరింత నదీపాతానికి గురిచేస్తుండటంతో తీర ప్రాంతాల్లో భూముల రక్షణ ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది.
Cyclones Damage to Konaseema Coastal Area : సఖినేటిపల్లి మండల పరిధిలో 13 కిలోమీటర్ల తీర ప్రాంతం ఉంది. పల్లిపాలెం, అంతర్వేది, అంతర్వేదికర గ్రామాల్లో తీరం కోతకు గురవుతోంది. కేవశదాసుపాలెం, అంతర్వేది, పల్లిపాలెం గ్రామాల్లోకి నీరు చొచ్చుకువస్తోంది.అల్లవరం మండలం ఓడలరేవు తీరంలో సముద్రపు అలలు తీరంపై విరుచుకుపడుతున్నాయి. ఓఎన్జీసీ చమురు సంస్థకు రక్షణగా నిర్మించిన రహదారి పూర్తిగా కడలి గర్భంలో కలిసిపోయింది. ఈ ప్రాంతాల్లో తీరం వెంబడి గ్రామాల్లో అనధికారికంగా ఇసుక తవ్వకాలు చేస్తున్నారు. ఉప్పలగుప్తం మండలం పరిధిలో వాసాలతిప్ప పరిధిలో మడ అడవులను నరికి అనధికారిక చెరువులను తవ్వేస్తున్నారు.
సువిశాల తీరం కోనసీమ సొంతం. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడుతున్న వరుస వాయుగుండాలు, తుపాన్ల ప్రభావం ఈ జిల్లాపై అధికంగా ఉంటుంది. ఒకప్పుడు సహజ సిద్ధంగా తీరానికి రక్షణ కవచంగా ఉండే వనరులు నేడు విధ్వంసం కావడంతో విపత్తులు వచ్చి తీవ్ర నష్టం కలగజేస్తున్నాయి.
మానవ చర్యల వల్లే : కోనసీమ తీర ప్రాంతానికి తుపాన్లతో అపార నష్టం వాటిల్లుతోంది. విపత్తులు వచ్చిన సమయంలో అధికారులు హడావుడి చేస్తున్నారే తప్ప, తీర ప్రాంత రక్షణకు శాశ్వత చర్యలు చేపట్టడం లేదని సమీప ప్రాంతాల వాసులు వాపోతున్నారు.
కారణాలు ఇవీ : కోనసీమ తీరంలో 19,302 ఎకరాల్లో అటవీ ప్రాంత భూములు ఉన్నాయి. వీటిలో వెయ్యి ఎకరాలు ఆక్రమణదారుల గుప్పెట్లో ఉన్నాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా తీరం వెంబడి అక్రమ రొయ్యల చెరువులు, ఇతర నిర్మాణాలు యథేచ్ఛగా కొనసాగుతున్నాయి. గాలుల తీవ్రతను తగ్గించే తాటిచెట్లు, సరుగుడు, ఇతర వనాలు నరికివేతకు గురయ్యాయి. మడ అడవులు, మొగలి పొదలు మాయమవుతున్నాయి. తీర ప్రాంత గ్రామాలకు రక్షణగా నిలిచిన ఇసుక తిన్నెలను అక్రమార్కులు తమ కాసుల కక్కుర్తితో కొల్లగొట్టి వ్యాపారం చేస్తున్నారు.
ఈ నియంత్రణ చర్యలు చేపడితేనే : తీరం వెంబడి గాలుల తీవ్రతను నియంత్రించే సరుగుడు, తాటి వనాలు, మొగలిపొదలు పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలి. సామాజిక అటవీ భూముల్లో అక్రమ నిర్మాణాలు తొలగించాలి. తీరానికి 5 కి.మీ.దూరంలో అన్ని సదుపాయాలతో కూడిన తుపాను రక్షిత భవనాల నిర్మాణం చేపట్టాలి. జిల్లాలో ఉన్న 6వేల ఎకరాల చిత్తడి నేలల్లో ఉన్న ఆక్రమణలు తొలగించి మడచెట్లు పెంచాలి. తీరం వెంబడి సాగుతున్న అక్రమ ఇసుక తవ్వకాలు నిలుపుదల చేయాలి. అనధికారిక రొయ్యల చెరువుల సాగును తక్షణం నియంత్రించాలి.
|తీర ప్రాంతం
|93 కి.మీ.
|మండలాలు
|9
|మత్స్యకార అనుసంధాన గ్రామాలు
|85
|సామాజిక అటవీ ప్రాంతం
|19,302
|చిత్తడి నేలలు
|6 వేల ఎకరాలు
|రొయ్యల చెరువులు సాగు
|7 వేల ఎకరాలు
వైనతేయ నదీ కోత - తీరప్రాంతాల ప్రజల్లో ఆందోళన
కృష్ణా జిల్లాలో అదొక అందమైన ఊరు - మరికొన్ని ఏళ్లలో దీనిని చూడలేం!