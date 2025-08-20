ETV Bharat / state

ఉప్పొంగిన కొల్లేరు - హడలిపోతున్న ప్రజలు - HEAVY RAINS IN KOLLERU

భారీ ఎత్తున కురుస్తున్న వర్షాలకు హడలిపోతున్న కొల్లేరు ప్రజలు - ఉద్ధృతి ఎక్కువగా ఉన్న చోట ప్రయాణాలు సాగించకుండా పోలీసుల కాపలా - అత్యవసరమైతే తప్ప పడవలపై ప్రయాణాలు సాగించవద్దని చాటింపు

Kolleru People are Scared Due To Heavy Rains
Kolleru People are Scared Due To Heavy Rains (ETV)
Kolleru People are Scared Due To Heavy Rains : ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరద, అల్పపీడనం ప్రభావంతో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు కొల్లేరు ప్రజల గుండెలు హడలుతున్నాయి. గతేడాది వచ్చిన వరదల నాటి చేదు జ్ఞాపకాలు మరువక ముందే మరోమారు వరద ముప్పు పొంచి ఉండటంతో ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఎగువ నుంచి వస్తున్న ప్రవాహాలతో ఇప్పటికే చాలాచోట్ల రోడ్డు మార్గాలు తెగిపోగా కొల్లేరు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో లంక గ్రామాల వాసులు రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

తెలంగాణలో పెద్ద ఎత్తున వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో ఏలూరు జిల్లాలోని కొల్లేరుకు వరద ఉద్ధృతి కొనసాగుతోంది. దీనికితోడు విజయవాడ, ఏలూరు ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున వస్తున్న వరద నీటితో కొల్లేరు ప్రమాదరకంగా ప్రవహిస్తోంది. భారీ వరద కారణంగా కైకలూరును ఏలూరుతో కలిపే పెదఎడ్లగాడి వంతెన ప్రమాదకరంగా మారింది. కొల్లేరులో పెద్ద ఎత్తున తూడు, గుర్రపుడెక్క పేరుకుపోవడంతో భారీ ఎత్తున ప్రవాహం నిలిచిపోతోంది. ఎగువ నుంచి వస్తున్న ప్రవాహానికి అడ్డుకట్టు వేసినట్లుగా ఉన్న ఈ నీటితో వంతెన పటిష్ఠతకే ప్రమాదం పొంచి ఉండటతో కైకలూరు ఎమ్మెల్యే కామినేని శ్రీనివాసరావు పొక్లెయిన్‌తో తూడు, గుర్రపుడెక్కను తొలగించే చర్యలు చేపట్టారు.

ఉప్పొంగిన కొల్లేరు - హడలిపోతున్న ప్రజలు (ETV)

పడవలపై రాకపోకలు : ప్రస్తుతం మండవల్లి మండలంలోని చింతపాడు, కొవ్వాడలంక, మణుగునూరు, నుచ్చుమిల్లి, తక్కెళ్లపాడు, కైకలూరు మండలంలోని నత్తగూల్లపాడు, శృంగవరప్పాడు, చెటాకాయ గ్రామాల సమీపానికి వరదనీరు వచ్చి చేరింది. మరోపక్క పెనుమాకలంక, కోమటిలంకలకు వళ్లే రోడ్డు మార్గాలు ముంపుబారిన పడటంతో గ్రామస్థులు నాటుపడవలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. కొల్లేరు వరద దృష్ట్యా పెనుమాకలంకలో అధికారులు రోడ్డు మార్గాన్ని మూసివేశారు. గ్రామస్థులే పడవ ఏర్పాటు చేసుకుని రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు.

హెచ్చరిక బోర్డులు : కొల్లేరుకు వరద ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉండటంతో అప్రమత్తమైన అధికారులు ఎక్కడికక్కడ హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. రోడ్డు మార్గాలు తెగిపోయిన ప్రాంతాలతో పాటు ప్రవాహ ఉద్ధృతి ఎక్కువగా ఉన్న చోట ప్రయాణాలు సాగించకుండా పోలీసులను కాపలా ఉంచారు. అత్యవసరమైతే తప్ప పడవలపై ప్రయాణాలు సాగించవద్దని ఆయా గ్రామాల్లో చాటింపు వేయిస్తున్నారు. ఏలూరు రూరల్ మండలం కోమటిలంక గ్రామానికి రోడ్డు మార్గం లేకపోవడం ఈ గ్రామానికి సమీపంలో ఉన్న పోల్ రాజ్ కెనాల్ ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో గ్రామస్థులు ప్రమాదకరంగా ప్రయాణాలు సాగిస్తున్నారు.

