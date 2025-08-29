Kokapet Becoming into Hub of Luxury Hotels : నిన్నమెన్నటి వరకూ ఎత్తైన అపార్ట్మెంట్లు, ఐటీ కంపెనీల టవర్లకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా ఉన్న హైదరాబాద్లోని కోకాపేట చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడు స్టార్ హోటళ్లు కొలువుదీరుతున్నాయి. మాదాపూర్ నుంచి గచ్చిబౌలి, నానక్రామ్గూడ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ మీదుగా కోకాపేట వరకూ విస్తరించిన ఈ ఐటీ కారిడార్లో ఎంతో పేరున్న హోటల్ బ్రాండ్లు కొత్తగా హోటళ్లు ఏర్పాటు చేయబోతున్నాయి. ఐటీసీ హోటల్స్, హిల్టన్, ర్యాడిసన్, ఛాలెట్, బ్రిడ్జ్ గ్రూపు తదితర సంస్థలు ఈ ప్రాంతంలో మూడు, అయిదు నక్షత్రాల హోటళ్లను ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి. రాబోయే రెండు, మూడేళ్లలో ఈ ప్రాంతంలో 7 నుంచి 8 కొత్త హోటళ్లు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి.
ఎక్కడెక్కడ? : నానక్రామ్గూడ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ సమీపంలో 260 గదులతో కొత్త హోటల్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తాజాగా సంహి హోటల్స్ వెల్లడించింది. అయితే ఈ సంస్థకు అనుబంధ కంపెనీ అయిన బార్క్యూ హోటల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పి.ప్రమోద, పి.హారికలతో పాటు ఆరీన్ ఎస్కార్ అనే రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థతో లీజు ఒప్పందం చేసుకున్నారు. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం హోటల్ బిల్డిండ్ని ఆరీన్ ఎస్కార్ నిర్మించి సంహి హోటల్స్ ఏర్పాటు కోసం బార్క్యూ హోటల్స్కు అప్పగిస్తుంది.
రూ.143 కోట్ల వరకు పెట్టుబడి : ఈ ప్రాజెక్టుపై రూ.143 కోట్ల వరకు పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుందని సంహి హోటల్స్ తెలిపింది. దీనితో పాటు హిల్టన్ హోటల్స్ అండ్ రిసార్ట్స్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లోని విప్రో సర్కిల్కు సమీపంలో హిల్టన్ హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలిలో కొత్త హోటల్ను ఏర్పాటు చేయనుంది. దీనికోసం వెంకటేశ్వర్ హోటల్స్ అండ్ కన్వెన్షన్ అనే సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ హోటల్లో 304 గదులు, అత్యాధునిక సదుపాయాలు ఉంటాయి. 2029 నాటికి ఈ హోటల్ను ప్రారంభిస్తారు. హైదరాబాద్లో హిల్టన్కు ఇది రెండో హోటల్ అవుతుంది.
ఐటీసీ హోటల్స్ కూడా ఒక కొత్త హోటల్ను ఐటీ కారిడార్కు సమీపంలో ఏర్పాటు చేస్తోంది. కోకాపేట సమీపంలోని శంకర్పల్లిలో 155 గదులతో ఐటీసీ హోటల్స్ పామ్ ఎగ్జోటికా శంకర్పల్లి అనే పేరుతో నిర్వహించడానికి సన్నద్ధం అవుతోంది. ఇంకా లాన్సమ్ గ్రూపు, ర్యాడిసన్ హోటల్స్ కలిసి కోకాపేట నియోపొలిస్ వద్ద కొత్త హోటల్ను 2029 నాటికి ప్రారంభించాలని యోచిస్తున్నాయి. ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో మాక్సీ గ్రూపు 180 గదులతో ఒక హోటల్ నిర్మాణిస్తోంది.
ఐటీ కంపెనీలే లక్ష్యంగా : ఇవే కాకుండా గచ్చిబౌలి, శంషాబాద్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో మరికొన్ని కొత్త హోటళ్లు రాబోతున్నాయి. ఈ హోటళ్లు అన్నీ ప్రధానంగా ఐటీ కంపెనీల సిబ్బందికి సేవలు అందించే లక్ష్యంతో ఏర్పాటవుతున్నట్లు స్థానిక రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి చెందిన నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో మాదాపూర్ నుంచి కోకాపేట వరకూ విస్తరించి ఉన్న ఐటీ కారిడార్ ముఖచిత్రం పూర్తిగా మారిపోతుందంటున్నారు. ఇప్పటి వరకూ కేవలం ఐటీ ఆఫీసుల కేంపస్లు, దానికి సంబంధిత కార్యాలయాలు మాత్రమే ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో స్కూళ్లు, ఆస్పత్రులకు తోడు హోటళ్లూ రావడం ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామంగా భావిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్ మెట్రోను హైటెక్సిటీ నుంచి నియోపొలిస్ వరకూ విస్తరించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. మరో 3-5 ఏళ్లలో ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. దీని ద్వారా కోకాపేట వరకూ ప్రజా రవాణా విస్తరించినట్లు అవుతుంది. దీనివల్ల ఐటీ ఉద్యోగులకు రాకపోకలు ఎంతో సులువు మారుతాయని ఐటీ పరిశ్రమ వర్గాలు వివరిస్తున్నాయి.
