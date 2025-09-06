ETV Bharat / state

'చదువుకుంటేనే మార్పు' - కేవో మల్లవరంలో 150 మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

పచ్చని కొండల మధ్య ఉన్న పల్లె - విద్యే మార్గమని నమ్మిన గ్రామస్థులు - పిల్లలను చదివించాలని 25 ఏళ్ల క్రితం ఉమ్మడి నిర్ణయం

KO Mallavaram Success Story
KO Mallavaram Success Story (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 5:26 PM IST

2 Min Read

KO Mallavaram Success Story: చుట్టూ పచ్చని కొండల మధ్య తళుకులీనే ఆ ఊరిని ఎవరికి చూసినా ముచ్చటేస్తుంది. కానీ అభివృద్ధిలో మాత్రం ఇప్పటికీ చాలా వెనకబడి ఉంది. నేటికీ బస్సు సౌకర్యం లేకపోవడం వల్ల గ్రామస్థులు రవాణా సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఆర్థికంగా వ్యవసాయం మీదే ఆధారపడుతూ జీవనం సాగించాల్సి వచ్చింది. కానీ ఆరుతడి పంటలే ప్రధానంగా పండటంతో కష్టాలు తోడయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో "మన పిల్లలు చదువుకుంటేనే మార్పు వస్తుంది" అన్న నమ్మకంతో పాతికేళ్ల క్రితం ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు గ్రామస్థులు. అదే నేడు వారి ఊరిని అభివృద్ధి దిశగా నడిపించే అద్భుత గాథగా నిలిచింది.

అలా మొదలైంది: కాకినాడ జిల్లా తుని నియోజకవర్గంలోని కేవో మల్లవరం గ్రామంలో సుమారు నాలుగు వేలమంది నివసిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఆర్థిక స్తోమత లేకపోయినా, విద్య మీద పెట్టుబడి పెడితే భవిష్యత్తు మెరుగవుతుందని తల్లిదండ్రులు నమ్మారు. తమ పిల్లలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించాలని కృతనిశ్చయంతో ప్రతి ఇంటి వారు ప్రోత్సహించారు. చదువులో ముందంజ వేసిన కొందరు యువకులు పదిహేనేళ్ల క్రితం పది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించడంతో గ్రామంలో ఆశలు రెట్టింపయ్యాయి. వారి విజయాలు మిగిలిన వారిని కూడా ఉత్సాహపరిచాయి.

విజయాల పరంపర: మొదటి విజయాల తర్వాత ఆ దిశగా గ్రామమంతా కృషి చేసింది. ప్రతి ఇంటిలో ఒకరు చదువుతో ఎదగాలని లక్ష్యం పెట్టుకున్నారు. క్రమంగా ఆ ప్రయాణం పెరుగుతూ నేడు దాదాపు 150 మంది ఈ ఊరి వారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో పని చేస్తున్నారు. ఆర్మీ, నేవీ, పోలీస్, రైల్వే, విద్య, వైద్య వంటి విభాగాల్లో వీరి ప్రతిభ వెలుగొందుతోంది. ఇటీవల 9 మంది ఉపాధ్యాయులుగా, మరో ముగ్గురు కానిస్టేబుళ్లుగా ఎంపిక కావడం గ్రామానికి మరింత గర్వకారణమైంది.

కలిసి సాధించాం: "ఎన్ని కష్టాలొచ్చినా ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే మన లక్ష్యం అని మరిచిపోలేదు" అని ఉపాధ్యాయులుగా ఎంపికైన దంపతులు ఎన్‌. నాగేశ్వరరావు, లీలా శివజ్యోతి చెబుతున్నారు. “వివాహం తర్వాత కూడా కలిసి చదివి సాధన చేశాం. ఇప్పుడు ఇద్దరం ఉపాధ్యాయులు కావడం మా జీవితంలో మలుపు” అని వారు ఆనందంగా చెప్పారు.

చిన్నప్పటి నుంచే సాధన: స్నేహితులుగా పెరిగిన సుర్ల కృష్ణవేణి, చందక శ్రావణి చిన్నప్పటి నుంచే క్రీడల్లో ప్రతిభ కనబర్చారు. క్రీడాకోటా ద్వారా ఉద్యోగం సాధించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. బీ-పీఈడీ పూర్తి చేసి, క్రీడల్లో ఏళ్ల తరబడి కృషి చేసి, ఇప్పుడు పీఈటీలుగా ఎంపిక కావడం వారికి గర్వకారణమైంది.

ప్రేరణగా మారిన ఊరు: కేవో మల్లవరం ఇప్పుడు పల్లెటూరి స్ఫూర్తి కేంద్రంగా నిలుస్తోంది. అభివృద్ధి సదుపాయాలు లేకపోయినా, విద్యే మార్గమని చాటి చెప్పింది. ఒకరు విజయాన్ని సాధిస్తే, మరో పది మంది ప్రేరణ పొందుతున్నారు. కష్టాల మధ్య పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే ఏ పల్లెటూరు కూడా ఎంతటి శిఖరాన్నైనా అధిరోహించగలదని ఈ ఊరు నిరూపించింది.

ఒకే ‘గూటి’ గురువులు - కసితో చదివి ఉద్యోగాలు సాధించిన సోదరులు

ఆ గ్రామంలో 20 ఏళ్ల తర్వాత టీచర్ ఉద్యోగం - నాన్న కోరికను నెరవేర్చిన రామలక్ష్మి

For All Latest Updates

TAGGED:

MANY GOVT EMPLOYEES IN VILLAGERURAL DEVELOPMENT THROUGH EDUCATIONINSPIRATIONAL VILLAGE IN APKO MALLAVARAM GOVERNMENT EMPLOYEESKO MALLAVARAM SUCCESS STORY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇకపై రెండు జీఎస్టీ స్లాబులే- బీమా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలపై మినహాయింపు

NGOలు నడుపుతున్న క్రికెటర్లు- మంచి మనసుతో సమాజానికి సేవ!

షాకింగ్ : 'కపిల్ శర్మ షో' నుంచి ఆ స్టార్ ఔట్- ఫ్యాన్స్ నిరాశ!

'టారిఫ్​లతో భారత్ మమ్మల్ని చంపుతోంది'- డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.