Chandragiri Fort in Tirupati District: ఓ దేశం గొప్పతనం జాతి సంస్కృతిని చాటి చెప్పడంలో అలనాటి కోటలు, సంపద కీలకభూమికను పోషిస్తాయి. వీటి ద్వారా ఆయా ప్రాంతాల చారిత్రక వైభవాన్ని భవిష్యత్తు తరాలకు తెలియజేయవచ్చు. అలాంటిదే తిరుపతి జిల్లాలోని చంద్రగిరి కోట. అబ్బురపరిచే కొండల నడుమ 30 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించిన కోటకు శతాబ్దాల చరిత్ర ఉంది.
చంద్రగిరి కోట చరిత్ర: ఇక్కడి ఓ ఎత్తయిన కొండపై చంద్రుడు తపస్సును చేసి, శివుడిని ప్రసన్నం చేసుకొని వరాలు పొందడంతో దానికి ‘చంద్రగిరి’గా పేరొచ్చిందని అనేక పురాణ గాథలు ప్రచారంలో ఉంది. క్రీ.శ 1000లో చంద్రగిరికి సమీపంలోని నారాయణవనాన్ని పరిపాలించిన ఇమ్మడి యాదవ నరసింహరాయలు ఈ కోటను నిర్మించారు. ప్రకృతి రమణీయత ఉట్టిపడే విధంగా దుర్గం, రాజప్రాసాదాలు, దేవాలయాలు, తటాకాలు, శిలా మండపాలు, బురుజులు, ప్రాకారం, తోరణాలతో విజయనగర సామ్రాజ్యంలో మూడో రాజధానిగా విరాజిల్లింది. ఆ తర్వాత 1565 లో జరిగిన రాకాసి తంగడి (తళ్లికోట) యుద్ధం, విజయనగర రాజుల పాలనతో పాటు పలు చారిత్రక ఘటనలకు ఇది సాక్ష్యాలుగా నిలిచాయి.
విభిన్న భవన నిర్మాణ శైలి: ఇక్కడ నిర్మాణాలు హంపిలోని వారసత్వ కట్టడ సముదాయాల్లో చేరిన రాణివాసపు ‘కమల భవన’ శైలిలో ఉంటాయి. రెండు ఎత్తయిన రాజ ప్రాసాదాలు ‘రాజామహల్’, ‘రాణీమహల్’ నేటికీ ఠీవిగా చరిత్రపుటల్లో నిలిచాయి. రాజామహల్ పెద్దది, గంభీరమైంది. రాణీమహల్ చిన్నది అదే విధంగా మనోహరమైన ప్రదేశం. రాజామహల్లో విశాలమైన ‘గవాక్ష మందిరాలు’, పైౖభాగం విమానశైలిలో గోపురాలతో అందంగా అలంకరించారు.
ఇందులో గ్రౌండ్ఫ్లోర్లో అందమైన ఆర్చీలు, చోళ, విజయనగర సామ్రాజ్యకాలం నాటి ఆధ్యాత్మిక సంపద, యుద్ధ పరికరాలు ఉన్నాయి. రెండో అంతస్తులో చంద్రగిరి, గుడిమల్లం నమూనా ఆలయం ఉంది. దస్తావేజులు, ఖజానా రసీదులు, నాణేలు, భూతద్దాలు, శ్రీమహావిష్ణువు రాజశిల్పాలు, శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, వెంకటపతిరాయలు, అచ్యుతరాయల కంచు, శిలాప్రతిమలు దర్బారు హాలులో పర్యాటకుల సందర్శనార్ధం ప్రదర్శించారు.
అంతేకాకుండా మూడో అంతస్తులో శైవ, వైష్ణవ, జైనమతాలకు చెందిన దేవతా ప్రతిమలున్నాయి. ఆ వింతలు, విశేషాలను కనులారా మీకు చూడాలని ఉందా! శుక్రవారం తప్ప మిగిలిన రోజుల్లో ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల మధ్య వెళ్తే మ్యూజియంను కూడా చూసే అవకాశం ఉంటుంది.
చంద్రగిరి కోట వద్ద యోగాంధ్ర కార్యక్రమాన్నిఇటీవల కాలంలో నిర్వహించారు. ఇందులో పెద్దఎత్తున స్థానికులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నెల రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్న ఈ యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో ప్రజలందరూ పాల్గొని విజయవంతం చేశారు. అన్నారు.
చంద్రగిరిలో కొనసాగుతున్న గజరాజుల బీభత్సం- ఏనుగుల దాడిలో యువనేత మృతి
చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో దొంగ ఓట్ల కలకలం - గాల్లోకి పోలీసుల కాల్పులు