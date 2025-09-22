ఈ పాము కనిపిస్తే కదలకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి - అటవీశాఖ కురుపాం రేంజ్ అధికారి గంగరాజు
సంతానోత్పత్తి, ఆహారం కోసం అడవుల నుంచి బయటకొస్తున్న కింగ్కోబ్రాలు - పార్వతీపురం, గొటివాడ, సీతంపేట ప్రాంతాల్లో వరుస ఘటనలు
Published : September 22, 2025 at 3:24 PM IST
KING COBRA IN ANDHRA PRADESH: కింగ్కోబ్రా పేరు వినగానే చాలామందికి గుండె ఝల్లుమనడం సహజం. అత్యంత విషపూరితమైన పాములలో ఇది కూడా ఉంటుంది. సాధారణంగా దట్టమైన అటవీ ప్రాంతాల్లోనే ఉండే ఈ సర్పం, ఇటీవల తరచూ గ్రామాల వైపు అడుగుపెడుతోంది. దీనివల్ల పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా వాసులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. కింగ్కోబ్రా సంతానోత్పత్తి కాలంలో ఆహారం కోసం, జతకట్టే ప్రక్రియలో భాగంగా ఎక్కువగా సంచరిస్తుంది. ఈ సమయంలో అడవుల నుంచి బయటకు వచ్చి గ్రామాల్లో కనిపించే అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయని అటవీశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.
కింగ్కోబ్రా ప్రత్యేకతలు: కింగ్కోబ్రాకు అనేక విశేష లక్షణాలు ఉన్నాయి:
- సుమారు 20 సంవత్సరాల వరకు జీవిస్తుంది.
- పొడవు 18 అడుగుల వరకు పెరుగుతుంది.
- ఇతర పాములనే ప్రధానంగా ఆహారంగా తీసుకుంటుంది.
- ఆహారం కోసం లేదా ప్రమాదం తలెత్తినప్పుడు గంటకు 20 కిలోమీటర్ల వేగంతో పరుగెత్తగలదు.
- దాని పొడవు, బలం, విషం కారణంగా ఇది ప్రపంచంలోనే భయంకరమైన పాముగా గుర్తింపు పొందింది.
జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి: కింగ్కోబ్రా కనిపించినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని అటవీశాఖ కురుపాం రేంజ్ అధికారి గంగరాజు హెచ్చరిస్తున్నారు. "ఇది కనిపిస్తే దూరంలో నిలబడి కదలకుండా ఉండాలి. ఏమాత్రం కదలిక గమనిస్తే, తనకు ప్రమాదమని భావించి సర్పం దాడి చేస్తుంది. దగ్గరికి వెళ్లకూడదు, కవ్వింపులు చేయకూడదు. స్వయంగా పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించడం అత్యంత ప్రమాదకరం. వెంటనే అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలి" అని తెలిపారు.
ఇటీవల పట్టుకున్న కింగ్కోబ్రాలు: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో ఇటీవల పలుచోట్ల కింగ్కోబ్రాలు పట్టుకున్న అధికారులు అడవుల్లో విడిచిపెట్టారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కురుపాం మండలం కిచ్చాడలో నెల క్రితం ఒక ఇంటి ఆవరణలో 18 అడుగుల కింగ్కోబ్రా బయటపడింది.
గొటివాడ పంచాయతీ తెన్నుఖర్జల్లో ఈ నెల 12న ఓ ఇంట్లోకి 12 అడుగుల పాము ప్రవేశించి పెద్ద శబ్దంతో బుసలు కొట్టింది. గుమ్మలక్ష్మీపురం కొండవీధిలో గత నెల 28న నిర్మాణంలో ఉన్న ఇంట్లోకి కింగ్కోబ్రా పిల్ల ప్రవేశించి హల్చల్ చేసింది. సీతంపేట నర్సరీలో సుమారు 16 అడుగుల కింగ్కోబ్రాను పట్టుకున్న అటవీ సిబ్బంది, తిరిగి అడవిలో విడిచిపెట్టారు.
ప్రజల్లో భయాందోళన: అడవులకు సమీపంలో నివసించే ప్రజలు ప్రతిరోజూ భయంతో గడుపుతున్నారు. ఇళ్లు, పల్లెల్లో పెద్దపెద్ద పాములు కనిపించడం వల్ల చిన్నారులను బయట ఆడనివ్వడానికి జంకుతున్నారు. కింగ్కోబ్రా స్వభావం కవ్వించకపోతే దాడి చేయదని నిపుణులు చెబుతున్నా, గ్రామస్థుల ఆందోళన మాత్రం పెరుగుతూనే ఉంది.
అవగాహనతోనే రక్షణ: నిపుణుల సూచనల ప్రకారం కింగ్కోబ్రా కనిపించినప్పుడు దాని సహజ ప్రవర్తనను అర్థం చేసుకోవడం అత్యంత అవసరం. ఇది స్వయంగా మనిషిపై దాడి చేయదు. కేవలం ప్రమాదం అనిపించినప్పుడే దాడికి దిగుతుంది. అందుకే కదలకుండా ఉండటం, హఠాత్తుగా చర్యలు చేయకపోవడం భద్రతకు మార్గమని వారు సూచిస్తున్నారు.
పాములు కూడా ప్రకృతి చక్రంలో భాగమని, వాటిని చంపకుండా అడవుల్లో విడిచిపెట్టడం పర్యావరణ సమతుల్యతకు అవసరమని అటవీశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. కింగ్కోబ్రాలు సహజంగా అడవుల్లో ఉండే జీవులు. కానీ సంతానోత్పత్తి, ఆహారం కోసం ఇవి జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. అవగాహనతో, అప్రమత్తతతో ఉంటే ప్రమాదాన్ని నివారించవచ్చు. అటవీశాఖ సూచనలతో సహకరిస్తే ప్రజలు, పాములు రెండూ సురక్షితంగా ఉండొచ్చు.
