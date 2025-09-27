పిల్లల గుండెలకు 'కిమ్స్ కడల్స్' అండదండలు అద్భుతం : బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్
కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో ఘనంగా హృదయ దినోత్సవం - కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన టాలీవుడ్ హీరో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ - పిల్లల గుండెలకు కిమ్స్ కడల్స్ అండదండలు అద్భుతం అని వ్యాఖ్య
Published : September 27, 2025 at 5:51 PM IST
World Heart Day Celebrations At Kims Hospitals : తమ కన్నపిల్లలకు గుండెలో ఏదైనా సమస్య ఉందంటే ఆ తల్లిదండ్రుల గుండె పగిలినంత పనవుతుంది. కాళ్ల కింద భూమి కంపిస్తుంది. ఏం చేయాలో, చికిత్స ఎలా చేయించాలో, అసలు ప్రాణాలు నిలబడతాయో లేదోనన్న ఆందోళన వారిని ఆలోచించనివ్వదు. కానీ మీరు అస్సలు అంత ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. సమస్య ఉందని తెలియగానే తమ వద్దకు తీసుకురమ్మని చెబుతున్నారు కిమ్స్ కడల్స్ ఆస్పత్రి.
కిమ్స్ ఆసుపత్రికి హ్యాట్యాప్ : కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో నిర్వహించిన ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం సంబరాల్లో టాలీవుడ్ నటుడు బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఆసుపత్రి వైద్యులు, సిబ్బంది, చికిత్స పొందిన చిన్నారులతో కలిసి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు పీడియాట్రిక్ వారియర్స్ను, వాళ్ల తల్లిదండ్రులను సత్కరించారు.
'పిల్లలు నవ్వుతూ తుళ్లుతూ ఆడుకుంటూ మీ దగ్గరకు వస్తారు. ఇలా గుండె సమస్యలను జయించి పీడియాట్రిక్ వారియర్లుగా నిలిచి, చదువుల్లోను, 'ఆటపాటల్లో కూడా అద్బుతంగా రాణిస్తున్న ఈ పిల్లలందరినీ చూస్తే ఎంతో ముచ్చటగా ఉంది. వీరందరి ప్రాణాలు కాపాడిన వైద్యబృందానికి, కిమ్స్ ఆస్పత్రికి హ్యాట్సాఫ్' - బెల్లంకొండ సాయిశ్రీనివాస్, సినీ నటుడు
కిమ్స్ కడల్స్లో పిల్లల గుండె సమస్యలకు చికిత్స : ఈ సందర్భంగా కిమ్స్ కడల్స్ సికింద్రాబాద్ క్లినికల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ బాబు ఎస్. మదార్కర్ మాట్లాడుతూ 'హృదయ దినోత్సవం అంటే అందరూ పెద్దవాళ్ల గురించే ఆలోచిస్తారు. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మాత్రం తాము పిల్లల గుండె సమస్యల గురించి చర్చించాలని ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశాం. పిల్లలకు ఏవైనా గుండె సమస్యలు ఉంటే అవి పుట్టుకతోనే బయటపడతాయి. గుండె సమస్యతో పుడితే పిల్లలు బతికేందుకు చాలా సమస్యలుంటాయి, వాళ్ల శరీరం నీలంగా అయిపోతుంది. గుండె నుంచి శరీర భాగాలకు తగినంతగా రక్తం సరఫరా కాదు. దాంతో చాలా అనిశ్చితి ఏర్పడుతుంది. కిమ్స్ కడల్స్ ఆస్పత్రికి గుండె సమస్యలతో వచ్చిన పిల్లలకు ఇక్కడ చికిత్స అందించాం' అని తెలిపారు.
అందుకే ఈ రోజు కార్డియాక్ వారియర్స్ డేగా జరుపుకొన్నాం : పీడియాట్రిక్ కార్డియాక్ సర్జన్ డా. అనిల్ మాట్లాడుతూ 'గత పదేళ్లలో చాలామంది వారియర్స్ ఈ సమస్యలతో పోరాడి విజయవంతంగా ముందుకెళ్లారన్నారు. అందుకే ఈ రోజును పీడియాట్రిక్ కార్డియాక్ వారియర్స్ డేగా మేం జరుపుకొంటున్నామని చెప్పారు. పీడియాట్రిక్ కార్టియాలజిస్ట్ డా. సుధీప్ వర్మ మాట్లాడుతూ 'పిల్లలకు హృద్రోగ సమస్య ఉందని తెలియగానే తల్లిదండ్రుల గుండె పగిలినంత పని అవుతుంది. వాళ్లకు చాలా అనుమానాలు, అనిశ్చిత పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అలాంటి విషమ పరిస్థితుల్లో ధైర్యంగా నిలబడి, పిల్లలకు నయం చేయించడానికి ఎంతో కష్టపడిన తల్లిదండ్రులకు కూడా ధన్యవాదాలు' అని తెలిపారు
"అన్ని రకాల హృదయ సమస్యలకూ పరిష్కారాలు ఉన్నాయి. పిల్లలను పుట్టనివ్వండి, వాళ్లను కాపాడి పూర్తి ఆరోగ్యంతో మీకు అప్పగించే బాధ్యత మాది. పిల్లల్లో హృద్రోగ సమస్యలు సంక్లిష్టమైనవే గానీ, సరైన సమయానికి తీసుకొస్తే నయం చేయవచ్చు"-డాక్టర్ గౌతమి, కిమ్స్ కడల్స్ వైద్యురాలు
మోకాలి శస్త్రచికిత్స తర్వాత సిల్వర్ మెడల్ - సెపక్తక్రా క్రీడాకారిణి నవత విజయగాథ
రక్తమూలుగ మార్పిడితో వందల మందికి కొత్త జీవితం - కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో పదేళ్లుగా ఈ సేవలు