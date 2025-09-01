ETV Bharat / state

ప్రీమెచ్యూర్​ బేబీకి ప్రాణం పోసిన కిమ్స్​ కడల్స్ వైద్యులు - 1300 కి.మీ రోడ్డు ప్రయాణం చేసి మరీ - KIMS CUDDLES DOCTORS SAVES LIFE

నెలలు నిండని శిశువు ప్రాణాలు కాపాడిన కిమ్స్​ కడల్స్​ వైద్యులు - సూర‌త్ నుంచి హైద‌రాబాద్‌కు 1300 కిలోమీట‌ర్ల రోడ్డు ప్ర‌యాణం చేసి మరీ - మెరుగైన చికిత్సతో పూర్తిగా కోలుకున్న శిశువు

Kims Cuddles team saves Premature baby
Kims Cuddles team saves Premature baby (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 1, 2025 at 7:30 PM IST

Kims Cuddles team saves Premature baby : నెలలు నిండక ముందే తక్కువ బరువుతో జన్మించి, తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఇబ్బంది పడుతున్న శిశువుకు సికింద్రాబాద్​లోని కిమ్స్​ కడల్స్​ వైద్యులు మెరుగైన వైద్య సేవలందించి ప్రాణం పోశారు. అనంతరం శిశువును తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు. సూరత్​ నుంచి హైదరాబాద్​కు 1300 కి.మీ సురక్షితంగా తరలించి చికిత్సనందించి శిశువు ప్రాణాలు కాపాడారు. దీంతో ఇది గిన్నిస్​ రికార్డు అవుతుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

ఇదీ జరిగింది : అది గుజ‌రాత్‌లోని సూర‌త్ న‌గ‌రం. అక్క‌డున్న ఓ తెలుగు కుటుంబానికి నెల‌లు నిండ‌క‌ముందే, అంటే ఏడో నెల‌లోనే ఒక మ‌గ‌బిడ్డ పుట్టాడు. కానీ పుట్టేస‌రికి కేవ‌లం 1.1 కిలోల బ‌రువు మాత్ర‌మే ఉన్న ఆ శిశువుకు అనేక ఆరోగ్య‌ప‌రమైన స‌మ‌స్య‌లు త‌లెత్తాయి. తీవ్ర‌మైన సెప్సిస్‌, ఊపిరి అంద‌క‌పోవ‌డం, శ‌రీరంలో ప‌లు అవ‌య‌వాలు ప‌నిచేయ‌క‌పోవ‌డం లాంటివి వ‌చ్చాయి. దాంతో అక్క‌డ ఓ ప్రైవేటు ఆస్ప‌త్రిలో చేర్చి చికిత్స అందించ‌డం మొద‌లుపెట్టినా ఫ‌లితం లేక‌పోవ‌డంతో ఆ బాబు తండ్రి సికింద్రాబాద్‌లోని కిమ్స్ క‌డ‌ల్స్ ఆస్ప‌త్రిని సంప్ర‌దించారు.

Kims Cuddles team saves Premature baby
శిశువు ప్రాణాలు కాపాడిన వైద్యులు, సిబ్బంది (ETV)

ఎయిర్ అంబులెన్సులో తీసుకొద్దామ‌ని ప్ర‌య‌త్నించినా, ఆ తండ్రి ఆర్థిక ఇబ్బందుల కార‌ణంగా రోడ్డు మార్గంలో తీసుకురావాల్సి వ‌చ్చింది. అలా తీసుకొచ్చిన బృందానికి మార్గ‌ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించి, ఇక్క‌డ ఆ బాబుకు చికిత్స అందించి, పూర్తిగా కోలుకునేలా చేసిన కిమ్స్ క‌డ‌ల్స్ ఆస్ప‌త్రి క్లినిక‌ల్ డైరెక్ట‌ర్, చీఫ్ నియో నాటాల‌జిస్ట్ డాక్ట‌ర్ బాబు ఎస్. మ‌దార్క‌ర్ ఇందుకు సంబంధించిన వివ‌రాల‌ను విలేక‌రుల స‌మావేశంలో వెల్ల‌డించారు.

తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉన్న శిశువుకు చికిత్స :'ఓ చిరుద్యోగికి ఈ క‌ష్టం వ‌చ్చింది. అక్క‌డినుంచి ఇక్క‌డ‌కు తీసుకురావ‌డానికి ఎయిర్ అంబులెన్సు ఖ‌ర్చు తాను భ‌రించ‌లేన‌ని ఆయ‌న చెప్ప‌డంతో రోడ్డు మార్గంలో తీసుకురావాల‌ని నిర్ణ‌యించాం. అయితే, అంత త‌క్కువ బ‌రువుండి, నెల‌ల నిండ‌క‌ముందే పుట్టి, అనేక ఆరోగ్య స‌మ‌స్య‌లున్న శిశువును రోడ్డు మార్గంలో తీసుకురావ‌డం చాలా క‌ష్టంతో కూడుకున్న‌ప‌ని, 1300 కిలోమీట‌ర్ల దూరం ఉండ‌డంతో సుమారు 14-16 గంట‌ల ప్ర‌యాణం అవుతుంది. అంత‌సేపూ బాబును వెంటిలేట‌ర్ మీదే ఉంచాలి. అందుకు చాలా ఆక్సిజ‌న్ అవ‌స‌రం అవుతుంది. అందుకోసం బాబును తీసుకొచ్చే అంబులెన్సే కాకుండా, వెన‌కాల మ‌రో అంబులెన్సును కూడా పెట్టాం. అందులో ఆక్సిజ‌న్ సిలిండ‌ర్లు ఉన్నాయి. దారిలో నాసిక్‌లోను, మ‌రికొన్నిచోట్ల సిలిండ‌ర్లు మార్చుకున్నాం' అని డా.ఎస్​. మదార్కర్​ తెలిపారు.

ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా లెక్కచేయక : మ‌ధ్య‌మ‌ధ్య‌లో బాబుకు శ్వాస‌ప‌ర‌మైన ఇబ్బంది, గుండె కొట్టుకునే రేటు మార‌డం లాంటి స‌మ‌స్య‌లు త‌లెత్తాయి. అయినా నిపుణులైన వైద్యులు, న‌ర్సింగ్ సిబ్బంది కూడా అంబులెన్సులో ఉండ‌డంతో వెంట‌నే వాటిని స‌రిచేయ‌గ‌లిగారు. అంత సుదూర ప్ర‌యాణం కావ‌డంతో సిబ్బంది కూడా కొంత అనారోగ్యం పాల‌య్యారు. కొంద‌రికి వాంతులు అయ్యాయి, నీర‌స‌ప‌డ్డారు, త‌ల తిరిగింది. అయినా బాబును సుర‌క్షితంగా సికింద్రాబాద్ చేర్చాల‌న్న ఏకైక ల‌క్ష్యంతో అంతా క‌లిసి క‌ష్ట‌ప‌డ్డారు. ఎందుకైనా మంచిద‌ని మొత్తం మూడు బృందాలుగా వైద్యులు, న‌ర్సుల‌ను పంపాం.

ఈ బృహ‌త్ ప్ర‌య‌త్నంలో మొత్తం 31 మంది సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. కిమ్స్ కడల్స్ మరియు రెడ్ హెల్త్ అంబులెన్స్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో రోడ్డు మార్గం ద్వారా చిన్నారిని తరలించడంలో సహకరించారు. అలాగే 15 మంది వైద్యులు, న‌ర్సులు, బ‌యోమెడిక‌ల్ సిబ్బంది, మార్కెటింగ్ సిబ్బంది, 11 మంది బ్యాక్ ఎండ్ నిపుణులు, ఐదుగురు ప‌రోక్ష స‌హాయ సిబ్బంది ఉన్నారు. వీరంతా నిర్విరామంగా క‌ష్ట‌ప‌డి బాబును సుర‌క్షితంగా సూర‌త్ నుంచి సికింద్రాబాద్ చేర్చారు. ఈ మార్గంలో కిమ్స్ అనుబంధ ఆస్ప‌త్రులు ఆక్సిజ‌న్ సిలిండ‌ర్లు అందించ‌డం, ఇత‌ర సాయం చేయ‌డం కూడా చాలా ఉప‌యోగ‌ప‌డిందని డాక్టర్ మదార్కర్​ తెలిపారు.

"ఇక్క‌డ‌కు వ‌చ్చిన త‌ర్వాత ప‌రీక్షిస్తే, బాబుకు మ‌ల్టీ ఆర్గాన్ స‌మ‌స్య‌లు ఉన్నాయి. దాంతో ఇక్క‌డ మంచి చికిత్స‌లు అందించాం. దాదాపు రెండు నెల‌ల పాటు బాబును ఆస్ప‌త్రిలో ఉంచి చికిత్స చేశాం. దాంతో ఇప్పుడు పూర్తిగా కోలుకున్నాడు. 1.9 కిలోల బ‌రువుకు చేరుకున్నాడు. వెంటిలేట‌ర్, ఆక్సిజ‌న్ తీసేసినా సాధార‌ణంగానే ఉన్నాడు. వాళ్ల తాత కుటుంబం ఇక్క‌డే ఉండ‌డంతో కొన్నాళ్లు న‌గ‌రంలోనే ఉంటారు. మ‌ధ్య‌మ‌ధ్య‌లో ఫాలో అప్ ప‌రీక్ష‌ల‌కు రావాల్సి ఉంటుంద‌ని చెప్పాం. బాబు ఏడుస్తూ, ఆడుకుంటూ బాగా చురుగ్గా ఉన్నాడు"- డా.ఎస్​. మదార్కర్​, కిమ్స్ క‌డ‌ల్స్ ఆస్ప‌త్రి క్లినిక‌ల్ డైరెక్ట‌ర్

ప్ర‌పంచంలో ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఇలా రోడ్డుమార్గంలో నెల‌లు నిండ‌ని శిశువుల‌ను తీసుకొచ్చిన గ‌రిష్ఠ దూరం కేవ‌లం 723 కిలోమీట‌ర్లు మాత్ర‌మే. అదే మ‌న దేశంలో అయితే అది 513 కిలోమీట‌ర్లే. అందువ‌ల్ల ఇది గిన్నిస్ రికార్డు అవుతుంది అని డాక్ట‌ర్ బాబు ఎస్. మ‌దార్క‌ర్ వివ‌రించారు.

కిమ్స్​కు ధన్యవాదాలు తెలిపిన శిశువు తండ్రి : బాబును తీసుకొచ్చిన బృందంలో డాక్ట‌ర్ స‌తీష్‌, డాక్ట‌ర్ రియాన్, డాక్ట‌ర్ సంతోష్, చిన్నా బ్ర‌ద‌ర్, స‌న‌ల్ బ్ర‌ద‌ర్, అంబులెన్సు పైల‌ట్లు ఆనంద్, మోహ‌న్ త‌దిత‌రులు ఉన్నారు. ఆస్ప‌త్రితో పాటు కిమ్స్ ఫౌండేష‌న్ త‌ర‌ఫున సహాయం అందించిన సీఎండీ డాక్ట‌ర్ బొల్లినేని భాస్క‌ర‌రావు, మెడిక‌ల్ స‌ర్వీసెస్ డైరెక్ట‌ర్ డాక్ట‌ర్ సంబిత్ సాహు, ఆస్ప‌త్రి సీఈఓ డాక్ట‌ర్ అభిన‌య్ బొల్లినేని త‌దిత‌రులంద‌రికీ బాబు తండ్రి కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలిపారు. త‌న బాబును కంటికి రెప్పలా కాపాడి, క్షేమంగా అప్ప‌గించిన కిమ్స్ యాజ‌మాన్యానికి, వైద్యుల‌కు, న‌ర్సింగ్ సిబ్బందికి అంద‌రికీ ఆయ‌న కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలిపారు.

