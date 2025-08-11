ETV Bharat / state

విశాఖలో పుస్తకాల కేజీ సేల్‌ - ఎంఆర్‌పీతో సంబంధం లేకుండా విక్రయం - KILO BOOK FAIR IN VISAKHAPATNAM

సీఎంఆర్‌ సెంట్రల్‌లో కిలో బుక్‌ ఫెయిర్‌ - ఐదు, పది కేజీలు కొంటే ప్రత్యేక తగ్గింపు - బుక్‌ ఫెయిర్‌కు క్యూ కడుతున్న జనం

Kilo Book Fair in Visakhapatnam
Kilo Book Fair in Visakhapatnam (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 11:57 AM IST

2 Min Read

Kilo Book Fair Books By Weight in Visakhapatnam: చిరిగిన చొక్కా అయినా తొడుక్కో కానీ ఒక మంచి పుస్తకం కొనుక్కో అన్నారు కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు! ఎందుకంటే పుస్తక పఠనం ద్వారానే మనిషి జ్ఞానాన్ని సంపాదించగలడు. అయితే ప్రస్తుతం మొబైల్స్​కి అతుక్కుపోయి పుస్తకాలు చదివేవారు తగ్గిపోతున్నారు. దీంతో పుస్తకం పఠనంపై ఆసక్తి తెచ్చేందుకు విశాఖలో కిలో బుక్ ఫెయిర్ నిర్వహిస్తున్నారు. పేజీలతో సంబంధం లేకుండా కేజీల లెక్కన అమ్మడంతో మంచి ఆదరణ లభిస్తోన్న ఈ బుక్ ఫెయిర్ ఇవాళ్టితో ముగియనుంది.

విశాఖలో పుస్తకాల కేజీ సేల్‌ - ఎంఆర్‌పీతో సంబంధం లేకుండా కేజీల్లో విక్రయం (ETV)

బయ్​ బుక్స్​ బై వెయిట్: డిజిటల్ యుగంలోనూ పుస్తకాలు చదవడాన్ని ఓ అభిరుచిగా మార్చుకుంటున్నారు. అలాంటి పుస్తక ప్రియుల కోసం కొందరు నిర్వాహకులు ప్రత్యేకంగతా పుస్తక ప్రదర్శనలు నిర్వహిస్తున్నారు. చెన్నైకి చెందిన ఓ విక్రయదారు విశాఖలోని మద్దిలపాలెంలో సీఎంఆర్ షాపింగ్​మాల్​లో కేజీల లెక్కన పుస్తకాలు అమ్ముతున్నారు. 'బయ్​ బుక్స్​ బై వెయిట్' అనే నినాదంతో పనిచేస్తున్నారు. ఈ కేంద్రాన్ని సందర్శించే వారి సంఖ్య ఎక్కువగానే ఉంటోంది. మాల్​కు వచ్చే పిల్లలు ఇక్కడ కథల పుస్తకాలు కావాలనడంతో తల్లిదండ్రులు పెద్ద ఎత్తున కొనుగోళ్లు చేస్తున్నారు. పెద్దలు ఆంగ్ల నవలలను ఎంచుకుంటున్నారు. పుస్తకాలను కేజీ రూ.499కి, 5 కేజీలు రూ.399కి, 10 కేజీలైతే రూ.349కే అమ్ముతున్నారు.

పుస్తకాలు కేజీ ధరం రూ.499: జనాలతో కోలాహలంగా ఉన్న ఈ బుక్‌ ఫెయిర్‌ విశాఖలోని సీఎంఆర్ సెంట్రల్‌లో జరుగుతుంది. ఏ బుక్‌ ఫెయిర్‌లో అయినా ఎంఆర్​పీ ధరకి పుస్తకాలు అమ్ముతారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం కిలోల లెక్కన విక్రయిస్తున్నారు. చెన్నైకి చెందిన ఓ విక్రయదారు. "బయ్‌ బుక్స్‌ బై వెయిట్‌" అనే నినాదంతో ఈ స్టాల్‌ ఏర్పాటు చేశారు. పుస్తకాలు కేజీ ధర రూ.499 లుగా నిర్ణయించారు. అదే ఐదు కేజీలు తీసుకుంటే, కేజీ రూ.399కి, పది కేజీలు తీసుకుంటే, కేజీ రూ.349 లకే ఇస్తున్నారు. పెద్ద బాలశిక్ష నుంచి పెద్ద గ్రంథాల వరకు, వంటింటి చిట్కాల నుంచి నవలల వరకు అన్ని పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

'కేజీకి పుస్తకాలు అమ్ముతున్నారు. పుస్తక ప్రియులకు ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. పుస్తకాల కోసం అనేక షాపులు తిరుగుతుంటూ ఉంటాం. మనకు నచ్చిన పుస్తకాలు అన్ని ఒకేచోట దొరుకుతున్నాయి. వైజాగ్​లో బుక్స్ కొనుకుందాం అని వస్తే ఈ మాల్​లో బుక్​ పేయర్ ఉంది. చాలా వైరైటీ బుక్స్ ఉన్నాయి. కథలు, నవలు మొదలైన అనేక రకాల పుస్తకాలు ఉన్నాయి. ఈ పుస్తకాలు అన్నింటినీ ఒకేచోట చూడడం ఆనందంగా ఉందని అంటున్నారు. ' - పుస్తక ప్రేమికులు

పుస్తకాలు కొనుక్కునేందుకు కిలో బుక్‌ ఫెయిర్‌కి పుస్తక ప్రేమికులు పెద్దఎత్తున తరలివస్తున్నారు. రకరకాల పుస్తకాలు ఒకేచోట చూడటం చాలా ఆనందంగా ఉందని చెబుతున్నారు.

పుస్తకాలు బాగా చదవడమే విజేతలందరీ లక్షణం: ఎం. నాగేశ్వరరావు

5 లక్షలు పెట్టి పుస్తకాలు కొన్న పవన్‌ కల్యాణ్‌ - ఏమేం కొన్నారంటే?

Kilo Book Fair Books By Weight in Visakhapatnam: చిరిగిన చొక్కా అయినా తొడుక్కో కానీ ఒక మంచి పుస్తకం కొనుక్కో అన్నారు కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు! ఎందుకంటే పుస్తక పఠనం ద్వారానే మనిషి జ్ఞానాన్ని సంపాదించగలడు. అయితే ప్రస్తుతం మొబైల్స్​కి అతుక్కుపోయి పుస్తకాలు చదివేవారు తగ్గిపోతున్నారు. దీంతో పుస్తకం పఠనంపై ఆసక్తి తెచ్చేందుకు విశాఖలో కిలో బుక్ ఫెయిర్ నిర్వహిస్తున్నారు. పేజీలతో సంబంధం లేకుండా కేజీల లెక్కన అమ్మడంతో మంచి ఆదరణ లభిస్తోన్న ఈ బుక్ ఫెయిర్ ఇవాళ్టితో ముగియనుంది.

విశాఖలో పుస్తకాల కేజీ సేల్‌ - ఎంఆర్‌పీతో సంబంధం లేకుండా కేజీల్లో విక్రయం (ETV)

బయ్​ బుక్స్​ బై వెయిట్: డిజిటల్ యుగంలోనూ పుస్తకాలు చదవడాన్ని ఓ అభిరుచిగా మార్చుకుంటున్నారు. అలాంటి పుస్తక ప్రియుల కోసం కొందరు నిర్వాహకులు ప్రత్యేకంగతా పుస్తక ప్రదర్శనలు నిర్వహిస్తున్నారు. చెన్నైకి చెందిన ఓ విక్రయదారు విశాఖలోని మద్దిలపాలెంలో సీఎంఆర్ షాపింగ్​మాల్​లో కేజీల లెక్కన పుస్తకాలు అమ్ముతున్నారు. 'బయ్​ బుక్స్​ బై వెయిట్' అనే నినాదంతో పనిచేస్తున్నారు. ఈ కేంద్రాన్ని సందర్శించే వారి సంఖ్య ఎక్కువగానే ఉంటోంది. మాల్​కు వచ్చే పిల్లలు ఇక్కడ కథల పుస్తకాలు కావాలనడంతో తల్లిదండ్రులు పెద్ద ఎత్తున కొనుగోళ్లు చేస్తున్నారు. పెద్దలు ఆంగ్ల నవలలను ఎంచుకుంటున్నారు. పుస్తకాలను కేజీ రూ.499కి, 5 కేజీలు రూ.399కి, 10 కేజీలైతే రూ.349కే అమ్ముతున్నారు.

పుస్తకాలు కేజీ ధరం రూ.499: జనాలతో కోలాహలంగా ఉన్న ఈ బుక్‌ ఫెయిర్‌ విశాఖలోని సీఎంఆర్ సెంట్రల్‌లో జరుగుతుంది. ఏ బుక్‌ ఫెయిర్‌లో అయినా ఎంఆర్​పీ ధరకి పుస్తకాలు అమ్ముతారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం కిలోల లెక్కన విక్రయిస్తున్నారు. చెన్నైకి చెందిన ఓ విక్రయదారు. "బయ్‌ బుక్స్‌ బై వెయిట్‌" అనే నినాదంతో ఈ స్టాల్‌ ఏర్పాటు చేశారు. పుస్తకాలు కేజీ ధర రూ.499 లుగా నిర్ణయించారు. అదే ఐదు కేజీలు తీసుకుంటే, కేజీ రూ.399కి, పది కేజీలు తీసుకుంటే, కేజీ రూ.349 లకే ఇస్తున్నారు. పెద్ద బాలశిక్ష నుంచి పెద్ద గ్రంథాల వరకు, వంటింటి చిట్కాల నుంచి నవలల వరకు అన్ని పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

'కేజీకి పుస్తకాలు అమ్ముతున్నారు. పుస్తక ప్రియులకు ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. పుస్తకాల కోసం అనేక షాపులు తిరుగుతుంటూ ఉంటాం. మనకు నచ్చిన పుస్తకాలు అన్ని ఒకేచోట దొరుకుతున్నాయి. వైజాగ్​లో బుక్స్ కొనుకుందాం అని వస్తే ఈ మాల్​లో బుక్​ పేయర్ ఉంది. చాలా వైరైటీ బుక్స్ ఉన్నాయి. కథలు, నవలు మొదలైన అనేక రకాల పుస్తకాలు ఉన్నాయి. ఈ పుస్తకాలు అన్నింటినీ ఒకేచోట చూడడం ఆనందంగా ఉందని అంటున్నారు. ' - పుస్తక ప్రేమికులు

పుస్తకాలు కొనుక్కునేందుకు కిలో బుక్‌ ఫెయిర్‌కి పుస్తక ప్రేమికులు పెద్దఎత్తున తరలివస్తున్నారు. రకరకాల పుస్తకాలు ఒకేచోట చూడటం చాలా ఆనందంగా ఉందని చెబుతున్నారు.

పుస్తకాలు బాగా చదవడమే విజేతలందరీ లక్షణం: ఎం. నాగేశ్వరరావు

5 లక్షలు పెట్టి పుస్తకాలు కొన్న పవన్‌ కల్యాణ్‌ - ఏమేం కొన్నారంటే?

For All Latest Updates

TAGGED:

BOOKS BY KGKILO BOOK FAIR IN VIZAGపుస్తకాల కేజీ సేల్BUY BOOKS BY WEIGHT IN VISAKHAKILO BOOK FAIR IN VISAKHAPATNAM

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

రక్షాబంధన్ రోజు సోదరికి ఇవ్వకూడని గిఫ్ట్స్ ఏవి? ఏ బహుమతులు ఇస్తే శుభం?

భారత్‌తో ఎలాంటి వాణిజ్య చర్చలు ఉండవు: డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌

‘డిజి లక్ష్మి’ కార్యక్రమం - డిగ్రీ చదివిన మహిళలకు ఉపాధి

మతం దాచి పెళ్లి చేసుకుంటే ఇకపై చెల్లదు- 10ఏళ్ల జైలు శిక్ష- ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.