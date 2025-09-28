ETV Bharat / state

కొండచిలువను చంపుతున్నారా? - మీకు ఏడేళ్ల జైలు శిక్ష అని మీకు తెలుసా?

ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాములు కొండచిలువలు - భయంతో వాటిని చంపుతున్న మనుషులు - కొండచిలువను చంపితే నాన్​బెయిలబుల్​ కేసుతో పాటు జైలు శిక్ష - చట్టాలు వివరించిన అటవీశాఖ అధికారులు

Killing Pythons Punishable by 7 Years in Jail
Killing Pythons Punishable by 7 Years in Jail (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2025 at 3:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Killing Pythons Punishable by 7 Years in Jail : కొండచిలువలు చూడడానికి శరీరంపై చారలతో, భారీ దేహం, పొడవుగా ఉంటూ భయంకరంగా ఉంటాయి. కానీ ఇవి మానవులకు హాని తలపెట్టవు. కానీ వాటిని భయంతో జనాలు చంపేస్తుంటారు. అలాగే వాహనాల కిందపడి మృత్యు ఒడికి చేరుకుంటున్న ఘటనలు అనేకం. కొండచిలువలను చంపడం చట్టరీత్యా నేరం అని అటవీశాఖ అధికారులు చెప్పి, నాన్​ బెయిలబుల్​ కేసులు నమోదవుతున్నాయి. ఏడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష పడవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. ఇప్పుడు అంతరించిపోతున్న జాతుల్లో కొండచిలువలు కూడా ఉన్నాయి.

విష రహితం అయినప్పటికీ కొట్టి చంపేస్తున్నారు :

  • ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాములు వర్గానికి చెందిన వాటిలో కొండచిలువలు ఒకటి. వీటినే కొండలాంటి పెద్ద పాము అని కూడా పిలుస్తారు. పైథోనిడే కుటుంబానికి చెందిన పాము కిందకు వస్తుంది. 3 మీటర్ల నుంచి 9 మీటర్ల వరకు ఇవి పెరుగుతాయి. నీటి వనరుల వద్ద, అడవుల్లో ఎక్కువగా ఇవి కనిపిస్తాయి. పక్షులు, చిన్న జంతువులు, మేకలు, కోతులు, ఎలుకలు, గొర్రెలు వంటి వాటిని ఆహారంగా తింటాయి. ముందుగా వాటిని చుట్టుకొని బలంగా కట్టిపడేస్తాయి. ఆ తర్వాత ఊపిరాడనివ్వకుండా చేస్తాయి. ఇలా చంపిన తర్వాత చివరికి మింగేస్తాయి.
  • ఇవి చాలా పెద్ద శరీరంతో మందంగా, అత్యంత బరువుగా ఉంటాయి. మిగతా పాముల్లాగా ఇవి వేగంగా పరిగెత్త లేవు. ఇవి వేసవికాలంలో నిద్రావస్థలో ఉంటూ వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా బయటకు వస్తుంటాయి.
  • అంతరించిపోతున్న అరుదైన జాతుల్లో కొండ చిలువ అనేది ఒకటిగా ఉంది. చిరుతలు, పులులు వంటి అరుదైన జీవుల సరసన షెడ్యూల్డ్​-1లో జాబితాలో దీనని చేర్చి వాటిని కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తోంది. మన ప్రాంతంలో భారతీయ రాక్​ పైథాన్​(ఇండియన్​ రాక్​ పైథాన్)నే ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. విషరహిత సర్పమైనప్పటికీ ప్రజల్లో అవగాహన అనేది లేక భయంతో వాటిని ఎక్కడికక్కడే హతమార్చుతున్నట్లు అటవీశాఖ అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

కొండచిలువ కనిపించగానే సమాచారం అందించాలి : కొండ చిలువలు విష రహిత సర్పాలు అని సిరిసిల్ల జిల్లా అటవీక్షేత్ర ఉప అధికారి మోహన్​లాల్​ తెలిపారు. ఇవి తమ ఆహారం కోసం చిన్నపాటి జీవులను గట్టిగా చుట్టి, ప్రాణం పోయిన తర్వాత మింగేస్తుంటాయన్నారు. కొండచిలువలను హతమార్చితే నాన్​బెయిల్​బుల్​ కేసులు అవుతాయని హెచ్చరించారు. ప్రజల్లో అవగాహన లేక భయంతో వాటిని చంపేస్తున్నారని అన్నారు. కొండ చిలువలు ప్రత్యక్షమైతే వెంటనే సమీపంలోని అటవీశాఖ అధికారులు, సిబ్బందికి సమాచారం అందించాలని సూచించారు. వెంటనే స్నేక్​ స్నాచర్ల సహాయంతో వాటిని పట్టి, దూర ప్రాంతంలోని అటవీ ప్రాంతంలో వదిలిపెడుతామని ఆయన తెలిపారు.

ఈ మధ్య జరిగిన కొన్ని ఘటనలు :

  • వేములవాడ గాంధీనగర్​ కాలనీలో కొండ చిలువను చూసి స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. భయంతో కర్రలతో దాన్ని కొట్టి చంపారు. దాని కళేబరాన్ని పట్టణ శివారు ప్రాంతంలో పారేశారు.
  • ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం దుమాలలో ఓ రైతుకు చెందిన కోళ్లఫారంలో కొండ చిలువ చొరబడింది. నాలుగు కోళ్లను మింగేసింది. అది గమనించిన స్థానికులు కొట్టి దాన్ని చంపేశారు.
  • సిరిసిల్ల పట్టణంలోని శ్రీనగర్​ కాలనీలో ప్రధాన రహదారిపై ఓ కొండచిలువ కనిపించింది. జనావాసాల మధ్యలోకి రావడంతో కాలనీవాసులు కర్రలతో దాన్ని కొట్టి హత మార్చారు.

వామ్మో! 18.5 అడుగుల కొండచిలువను చూశారా?

వివాహ వేడుకలో అనుకోని అతిథి ప్రత్యక్షం - భయంతో బంధుమిత్రుల పరుగో పరుగు

For All Latest Updates

TAGGED:

KILLING PYTHONSPYTHONSPYTHONS ON THE ENDANGERED LISTకొండచిలువలుKILLING PYTHON IS PUNISH JAIL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వేళ అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

'జాక్' ఎఫెక్ట్- 4.75 కోట్లు రిటర్న్ ఇచ్చేసిన సిద్ధు- లోన్ తీసుకొని మరీ!

అందరూ రుచి చూడాల్సిన కొత్తరకం "టమాటా పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.