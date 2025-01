ETV Bharat / state

అడిగితే రూ.300 ఇవ్వలేదని - ముగ్గురు కలిసి ఫ్రెండ్​ను చంపేశారు - KILLED TO HIS FRIEND FOR RS 300

Killed to his Friend For RS.300 in Janagama District ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : Jan 13, 2025, 10:03 AM IST