ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులు కావాలా? అయితే ఖమ్మం సేంద్రీయ మార్కెట్​కు వెళ్లండి

సహజ పద్ధతిలో పండించిన ఉత్పత్తుల విక్రయం - మంత్రి తుమ్మల చొరవతో సమీకృత మార్కెట్‌లో ఏర్పాటు - క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి సేంద్రీయ రైతుల గుర్తింపు - ఇతర పట్టణాల్లో ఏర్పాటు చేయాలని సర్కార్‌ యోచన

ETV Bharat Telangana Team

October 2, 2025 at 1:11 PM IST

Organic Market In Khammam : రసాయన ఎరువుల జోలికి వెళ్లకుండా సేంద్రీయ పద్ధతుల్లో పండించిన పంట ఉత్పత్తుల క్రయవిక్రయాలకు ఖమ్మం సేంద్రీయ మార్కెట్ కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా నిలుస్తోంది. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా కొలువుదీరిన ఆ మార్కెట్ తెలుగు రాష్ట్రాల రైతుల పాలిట వరంగా మారింది. ఆరోగ్యకరమైన ఆహార ఉత్పత్తులు తమ ముంగిట మార్కెట్‌కే రావడంతో వినియోగదారులు ఉత్సాహంగా కొనుగోళ్లు చేస్తున్నారు.

జిల్లా స్థాయి కమిటీ ఏర్పాటు : గతేడాది ఖమ్మంలో సేంద్రీయ రైతుల అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. అందులో సేంద్రీయ ఉత్పత్తుల విక్రయానికి ఆరు స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేయగా హాజరైన వారు ఎగబడి కొనుగోలు చేశారు. అది గమనించిన రాష్ట్ర వ్యవసాయ, మార్కెటింగ్ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఖమ్మంలోనే సేంద్రీయ మార్కెట్ ఏర్పాటు చేయాలని సంకల్పించారు.

ఖమ్మం మార్కెట్‌లో ఖాళీగా ఉన్న నాన్‌వెజ్‌మార్కెట్ భవన సముదాయాన్ని సేంద్రీయ మార్కెట్ కార్యకలాపాల నిర్వహణకు కేటాయించారు. ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా నిధులు మంజూరు చేయడంతో సేంద్రీయ మార్కెట్‌ దిగ్విజయంగా నడుస్తోంది. సేంద్రీయ ఉత్పత్తుల నిర్ధారణ, విక్రయాలకు జిల్లా స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. ఆ కమిటీ క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి రసాయనాలు వాడని ఉత్పత్తులను మార్కెట్‌లో అమ్మేందుకు అనుమతినిస్తోంది.

సేంద్రీయ రైతులను గుర్తించి స్టాల్స్ ఏర్పాటు : ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని జిల్లాల రైతులు సహజంగా పండించిన తమ ఉత్పత్తులను తీసుకొచ్చి సేంద్రీయ మార్కెట్‌లో అమ్ముతున్నారు. ఇంతకాలం సరైన మార్కెటింగ్ సౌకర్యం లేక ఇబ్బంది పడిన అన్నదాతలు ఇప్పుడు ఉత్సాహంగా తమ ఉత్పత్తులను విక్రయించుకుంటున్నారు. జిల్లా ఉద్యాన శాఖ సేంద్రీయ రైతులను గుర్తించి స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేసుకునేలా చూస్తోంది. తొలుత ప్రతి రెండో శనివారం, ఆదివారం మాత్రమే మేళాలు నిర్వహించేవారు. స్పందన బాగుండటంతో రోజూ క్రయవిక్రయాలు సాగేలా చూస్తున్నారు. 26 స్టాళ్లు ఉండగా ఖమ్మం జిల్లా రైతులకు 13 కేటాయించారు. కొనుగోలుదారులతో సేంద్రీయ మార్కెట్ కళకళలాడుతోంది.

రైతులే వారి పంటను అమ్ముకునే వెసులుబాటు : ప్రతి రైతు సేంద్రియంగా పండించిన పదార్థాలు మాత్రమే ఈ మార్కెట్​కు వస్తాయని నిర్వాహకులు అంటున్నారు. ముందుగా రైతులు పంట పండించే సమయంలో వ్యవసాయ అధికారులు వాటిని సందర్శస్తారు. వారు ఏమందులు వాడుతున్నారు అనే విషయాలను పరిశీలిస్తారు. దానిని 15 రోజులకు ఒకసారి జిల్లా స్థాయి కమిటీకి రిపోర్టు ఇస్తారు. మధ్యవర్తులు లేకుండా ఈ మార్కెట్లో నేరుగా రైతులే వచ్చి వారి పంటను అమ్ముకుంటున్నారు. ఈ కారణంగా వీటి ఖరీదు కూడా తగ్గుతుందని నిర్వాహకులు అంటున్నారు.

గిరిజన ఉత్పత్తుల విక్రయం : సేంద్రీయ మార్కెట్‌లో ఆకుకూరలు, వివిధ రకాల బియ్యం, అపరాలు, చిరుధాన్యాలు, గానుగనూనెలు అమ్ముతున్నారు. కార్బైడ్ రహిత పండ్లు, తేనె, రసాయనాలు లేకుండా పండించిన పదార్థాలతో తయారైన పచ్చళ్లు, కారంపొడులు, కుంకుమ, పసుపు, పాలు, పాల ఉత్పత్తులు, అరకు కాఫీ, తేనే తదితర గిరిజన ఉత్పత్తులవిక్రయిస్తున్నారు. బహిరంగ మార్కెట్‌లో ఉండే ధరలే ఉన్నప్పటికీ రసాయన అవశేషాల్లేని ఆహార పదార్థాలు లభిస్తుండడంపై వినియోగదారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

