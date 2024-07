ETV Bharat / state

భర్తనే విలన్‌ - భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలను విషమిచ్చి హతమార్చిన డాక్టర్‌ అరెస్ట్ - Khammam Murder Mystery

Mystery Behind the Murder of his Wife and Daughters in Khammam ( ETV Bharat )