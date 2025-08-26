ETV Bharat / state

త్వరలోనే ఖమ్మం-దేవరపల్లి హైవేపై రయ్​ రయ్​ - చివరి దశకు చేరుకున్న పనులు - KHAMMAM DEVARAPALLI HIGHWAY

చివరి దశకు చేరుకున్న ఖమ్మం - దేవరపల్లి జాతీయ రహదారి పనులు - ఎన్​హెచ్​ఏఐ అధ్వర్యంలో ఈ నాలుగు వరుసల జాతీయ రహదారి నిర్మాణం - రూ.2,213 కోట్లతో మూడు ప్యాకేజీలు

Khammam-Devarapalli Greenfield Expressway
Khammam-Devarapalli Greenfield Expressway (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2025 at 11:41 AM IST

2 Min Read

Khammam-Devarapalli Greenfield Expressway : ఎటుచూసినా పచ్చని పొలాలు, గమ్యస్థానం వరకు కనిపించని ఆవాసాలు. ఎదురుగా కానరాని వాహనాలు, ట్రాఫిక్‌ చింతలు ఇవన్నీ ఖమ్మం-దేవరపల్లి జాతీయ రహదారి(ఎన్‌హెచ్‌-365 బీజీ) సొంతం. ఈ రహదారి పనులు ఖమ్మం జిల్లాలో రోడ్డు పనులు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. 2026లో రోడ్డును ప్రారంభించాలనే కృతనిశ్చయంతో అధికారులు పనుల వేగాన్ని పెంచారు. ఆంధ్రప్రదేశ్​లో దేవరపల్లిలో వరకు తక్కువ వ్యవధిలో వాహనదారులు చేరుకోవచ్చు.

ప్రవేశ మార్గాలు-8, ట్రక్‌లేలు-6 : గ్రీన్​ఫీల్డ్​ హైవేలో మొత్తం 11 ప్రవేశ, నిష్క్రమణ మార్గాలు ఉన్నాయి. ఖమ్మం జిల్లాలోని ప్రధాన రహదారులు, పెద్ద గ్రామాలు, పట్టణాలు ఉన్నచోట 8 ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అక్కడే రహదారిపైకి చేరాలి, దిగాలి. వాహనాల డ్రైవర్లు, ప్రయాణికులు విశ్రాంతి తీసుకోవటానికి 6 ట్రక్​లేలు సిద్ధం చేశారు. డొంక దారులు, అంతర్గత రహదారుల వద్ద అండర్​పాస్​లు, సాగునీటి కాల్వల వద్ద అండర్​ బ్రిడ్జ్​లు నిర్మిస్తున్నారు. గ్రామస్థుల వినతులు, నీటిపారుదలశాఖ ఇంజినీర్ల సూచనల మేరకు సుమారు 400 మీటర్లకు ఒకటి చొప్పున వీటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం కొదుమూరులోని పెద్దచెరువుతోపాటు మున్నేరుపై వంతెనలు నిర్మిస్తున్నారు.

లక్ష్యమిదే : జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ(ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ) ఆధ్వర్యంలో ఖమ్మం-దేవరపల్లిని కలుపుతూ తెలంగాణ, ఏపీలో 160 కి.మీ. మేర నాలుగు వరుసల్లో జాతీయ రహదారి నిర్మిస్తున్నారు. ఖమ్మం జిల్లాలో 105 కి.మీ. రోడ్డును రూ.2,213 కోట్లతో మూడు ప్యాకేజీల్లో చేపడుతున్నారు. రెండు, మూడు ప్యాకేజీలను అక్టోబర్, మొదటి ప్యాకేజీని డిసెంబర్‌ చివరు వరకు పూర్తిచేయాలని అధికారులు లక్ష్యం నిర్దేశించుకున్నారు. ఈ రోడ్డుగా మీదుగా వందనం గ్రామ సమీపంలో నాగ్‌పుర్‌- అమరావతి జాతీయ రహదారి వెళ్తుంది. ఇక్కడ రెండు రహదారుల అనుసంధానానికి క్లోవర్‌ లీఫ్‌ రోడ్డు నిర్మించనున్నారు.

ఇదిగో ప్రత్యేకతలు :

  • రోడ్లు సాధారణంగా గ్రామాలు, పట్టణాల కూడళ్గను కలుపుతూ, దానిపై రహదారులు నిర్మిస్తుంటారు. గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ హైవేను గ్రామాలకు దూరంగా పంటపొలాల మీదుగా వాటి కంటే ఎత్తులో నిర్మిస్తారు.
  • ప్రతి కూడలి వద్ద కాకుండా ప్రధాన కూడళ్లల్లోనే ప్రవేశం, నిష్క్రమణ మార్గాలు ఉంటాయి. గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ హైవేకు 20 కి.మీ.కు ఒకటి చొప్పున లోపలికి, వెలుపలికి దారులు కనిపిస్తాయి. సమీపంలో గ్రామం ఉన్నా కూడలి వచ్చే వరకు ప్రయాణించాల్సిందే. వాహనాలు ఎక్కడంటే అక్కడ హైవేపైకి ఎక్కిదిగేందుకు వీలుండదు. తద్వారా ప్రమాదాల సంఖ్య తగ్గవచ్చు.
  • వాహనాలను బట్టి 100, 80 కిలోమీటర్ల వేగంతోనే ప్రయాణించాలి.

ప్రయోజనం : సూర్యాపేట, దేవరపల్లిను కలిపే 160 కి.మీ మేర నాలుగు వరుసల్లో జాతీయ రహదారిని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ గ్రీన్​ఫీల్డ్​ ప్రాజెక్ట్​ హైదరాబాద్​, ఏపీ విశాఖపట్నం, రాజమహేంద్రి మధ్య ప్రయాణ సమయాలు, అలాగే దూరాన్ని గణనీయంగా తగ్గించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి దశకు చేరుకుంది. ఈ ఖమ్మం జిల్లా ద్వారా వేగంతమైన మార్గాన్ని అందించడం ద్వారా సరుకు రవాణా సామర్థ్యాన్ని పెంచడం, ఇంధన వినియోగం కూడా తగ్గిచడం జరుగుతుంది. కనెక్టివిటీని మెరుగుపరుస్తుందని భావిస్తున్నారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని ప్రధాన నగరాల మధ్య ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గుతోంది అని భావిస్తున్నారు.

ఆ జాతీయ రహదారి విస్తరణకు కేంద్రం గ్రీన్​ సిగ్నల్​ - రోడ్డెక్కితే బండి ఆపేదే లేదిక!

ఈ జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణమంటే - ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకోవడమే!

Khammam-Devarapalli Greenfield Expressway : ఎటుచూసినా పచ్చని పొలాలు, గమ్యస్థానం వరకు కనిపించని ఆవాసాలు. ఎదురుగా కానరాని వాహనాలు, ట్రాఫిక్‌ చింతలు ఇవన్నీ ఖమ్మం-దేవరపల్లి జాతీయ రహదారి(ఎన్‌హెచ్‌-365 బీజీ) సొంతం. ఈ రహదారి పనులు ఖమ్మం జిల్లాలో రోడ్డు పనులు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. 2026లో రోడ్డును ప్రారంభించాలనే కృతనిశ్చయంతో అధికారులు పనుల వేగాన్ని పెంచారు. ఆంధ్రప్రదేశ్​లో దేవరపల్లిలో వరకు తక్కువ వ్యవధిలో వాహనదారులు చేరుకోవచ్చు.

ప్రవేశ మార్గాలు-8, ట్రక్‌లేలు-6 : గ్రీన్​ఫీల్డ్​ హైవేలో మొత్తం 11 ప్రవేశ, నిష్క్రమణ మార్గాలు ఉన్నాయి. ఖమ్మం జిల్లాలోని ప్రధాన రహదారులు, పెద్ద గ్రామాలు, పట్టణాలు ఉన్నచోట 8 ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అక్కడే రహదారిపైకి చేరాలి, దిగాలి. వాహనాల డ్రైవర్లు, ప్రయాణికులు విశ్రాంతి తీసుకోవటానికి 6 ట్రక్​లేలు సిద్ధం చేశారు. డొంక దారులు, అంతర్గత రహదారుల వద్ద అండర్​పాస్​లు, సాగునీటి కాల్వల వద్ద అండర్​ బ్రిడ్జ్​లు నిర్మిస్తున్నారు. గ్రామస్థుల వినతులు, నీటిపారుదలశాఖ ఇంజినీర్ల సూచనల మేరకు సుమారు 400 మీటర్లకు ఒకటి చొప్పున వీటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం కొదుమూరులోని పెద్దచెరువుతోపాటు మున్నేరుపై వంతెనలు నిర్మిస్తున్నారు.

లక్ష్యమిదే : జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ(ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ) ఆధ్వర్యంలో ఖమ్మం-దేవరపల్లిని కలుపుతూ తెలంగాణ, ఏపీలో 160 కి.మీ. మేర నాలుగు వరుసల్లో జాతీయ రహదారి నిర్మిస్తున్నారు. ఖమ్మం జిల్లాలో 105 కి.మీ. రోడ్డును రూ.2,213 కోట్లతో మూడు ప్యాకేజీల్లో చేపడుతున్నారు. రెండు, మూడు ప్యాకేజీలను అక్టోబర్, మొదటి ప్యాకేజీని డిసెంబర్‌ చివరు వరకు పూర్తిచేయాలని అధికారులు లక్ష్యం నిర్దేశించుకున్నారు. ఈ రోడ్డుగా మీదుగా వందనం గ్రామ సమీపంలో నాగ్‌పుర్‌- అమరావతి జాతీయ రహదారి వెళ్తుంది. ఇక్కడ రెండు రహదారుల అనుసంధానానికి క్లోవర్‌ లీఫ్‌ రోడ్డు నిర్మించనున్నారు.

ఇదిగో ప్రత్యేకతలు :

  • రోడ్లు సాధారణంగా గ్రామాలు, పట్టణాల కూడళ్గను కలుపుతూ, దానిపై రహదారులు నిర్మిస్తుంటారు. గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ హైవేను గ్రామాలకు దూరంగా పంటపొలాల మీదుగా వాటి కంటే ఎత్తులో నిర్మిస్తారు.
  • ప్రతి కూడలి వద్ద కాకుండా ప్రధాన కూడళ్లల్లోనే ప్రవేశం, నిష్క్రమణ మార్గాలు ఉంటాయి. గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ హైవేకు 20 కి.మీ.కు ఒకటి చొప్పున లోపలికి, వెలుపలికి దారులు కనిపిస్తాయి. సమీపంలో గ్రామం ఉన్నా కూడలి వచ్చే వరకు ప్రయాణించాల్సిందే. వాహనాలు ఎక్కడంటే అక్కడ హైవేపైకి ఎక్కిదిగేందుకు వీలుండదు. తద్వారా ప్రమాదాల సంఖ్య తగ్గవచ్చు.
  • వాహనాలను బట్టి 100, 80 కిలోమీటర్ల వేగంతోనే ప్రయాణించాలి.

ప్రయోజనం : సూర్యాపేట, దేవరపల్లిను కలిపే 160 కి.మీ మేర నాలుగు వరుసల్లో జాతీయ రహదారిని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ గ్రీన్​ఫీల్డ్​ ప్రాజెక్ట్​ హైదరాబాద్​, ఏపీ విశాఖపట్నం, రాజమహేంద్రి మధ్య ప్రయాణ సమయాలు, అలాగే దూరాన్ని గణనీయంగా తగ్గించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి దశకు చేరుకుంది. ఈ ఖమ్మం జిల్లా ద్వారా వేగంతమైన మార్గాన్ని అందించడం ద్వారా సరుకు రవాణా సామర్థ్యాన్ని పెంచడం, ఇంధన వినియోగం కూడా తగ్గిచడం జరుగుతుంది. కనెక్టివిటీని మెరుగుపరుస్తుందని భావిస్తున్నారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని ప్రధాన నగరాల మధ్య ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గుతోంది అని భావిస్తున్నారు.

ఆ జాతీయ రహదారి విస్తరణకు కేంద్రం గ్రీన్​ సిగ్నల్​ - రోడ్డెక్కితే బండి ఆపేదే లేదిక!

ఈ జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణమంటే - ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకోవడమే!

For All Latest Updates

TAGGED:

KHAMMAM NATIONAL HIGHWAYKHAMMAM GREENFIELD HIGHWAYKHAMMAM DEVARAPALLI EXPRESSWAYఖమ్మం దేవరపల్లి జాతీయ రహదారిKHAMMAM DEVARAPALLI HIGHWAY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఆరోగ్యం కోసం పరుగో పరుగు - హైదరాబాద్​లో మారథాన్ల సందడి

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.