YUVA : జానీమియా గజ్జె కడితే శివుడే నర్తించిన భావన - మైనార్టీ కుటుంబం నుంచి వచ్చినా అంతర్జాతీయఖ్యాతి కైవసం

గురువు పేరుతో అకాడమీని స్థాపించిన జానీమియా - వందలాది చిన్నారులకు భరతనాట్యంలో శిక్షణ - హెచ్‌సీయూలో భరతనాట్యంపై పీహెచ్‌డీ చేస్తూ ప్రత్యేక సిలబస్ రూపకల్పన

Bharata Natyam Dancer In Khammam
Bharata Natyam Dancer In Khammam (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2025 at 3:58 PM IST

4 Min Read
Bharata Natyam Dancer In Khammam : తల్లి ప్రేరణతో పసి ప్రాయంలో నాట్యంపై ముచ్చటపడ్డాడు. నువ్వేంటి భరత నాట్యం చేయడమేంటని హేళనగా మాట్లాడినా పట్టుదలతో నేర్చుకున్నాడు. మధ్యలో ఎన్నో అవమానాలు, అవాంతరాలు ఎదురైనా ఆ కుర్రాడు కలను సాకారం చేసుకున్నాడు. నాట్యంతో మంత్రముగ్దులను చేస్తూ చులకనగా చూసిన వాళ్లతోనే శభాష్ అనిపించుకున్నాడు. హెచ్​సీయూలో భరతనాట్యంపై పీహెచ్​డీ చేస్తూ జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. తన గురువు పేరుతో అకాడమీని స్థాపించి వందలాది చిన్నారులకు ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన షేక్ జానీమియా శిక్షణ ఇస్తున్నాడు.

సాక్ష్యాత్తు శివుడే నర్తించిన భావన : ముస్లిం కుటుంబంలో పుట్టినా సగటు భారతీయుడిగా దేశంపై ఉన్న ప్రేమ, హిందూ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలంటే షేక్ జానీమియాకు అమితమైన గౌరవం. అందుకే కాలుకు గజ్జె కట్టి వేదికపై జానీమియా నాట్యం చేస్తుంటే ప్రేక్షకుల్లో సాక్ష్యాత్తు శివుడే నర్తించిన భావన కలుగుతుంటుంది. భావ, రాగ, తాళ యుక్తంగా సాగే భరతనాట్యంలో మునిగిపోయి మంత్రముగ్దులను చేయడం షేక్ జానీమియాకు పసితనం నుంచే అలవాటైంది.

భరత నాట్యంలో రాణిస్తున్న షేక్ జానీమియా - జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు (ETV)

తల్లికి నృత్యంపై ఆసక్తి : ఇక్కడ చిన్నారులకు నాట్యం నేర్పిస్తున్నయువకుడి షేక్ జానీమియా. ఖమ్మం జిల్లా తల్లాడ స్వస్థలం. సైదా, షాహిదా బేగం దంపతుల చిన్నకుమారుడు షేక్ జానీమియా. తండ్రి లారీ డ్రైవర్, తల్లి రోజువారీ పనులు చేసుకుంటూ జీవిస్తుంటారు. తల్లికి నృత్యంపై ఆసక్తి ఉండేది. కానీ మతం అడ్డొచ్చింది. కుటుంబసభ్యులను ఎదిరించలేకపోయింది. జానీమియాకు నాట్యం పట్ల మక్కువ పెంచుకోవడంతో తల్లి కుల, మతం కట్టుబాట్లను పక్కన పెట్టి కుమారుడ్ని ప్రోత్సహించింది. అలా ఐదేళ్ల వయస్సు నుంచే జానీమియా భరత నాట్యం నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టాడు.

మతపర అవరోధాలు ఎదురైనా : పాఠశాల విద్య చదువుతుండగానే జానీమియాను హైదరాబాద్​కు తీసుకొచ్చి పద్మశ్రీ ఆనంద శంకర్ జయంతి దగ్గర భరతనాట్యంలో శిక్షణ ఇప్పించింది తల్లి. పసితనం నుంచే హిందూ సంస్కృతిని, సంప్రదాయాల పట్ల గౌరవాన్ని పెంచుకున్నాడు జానీమియా. నాట్యంతో పాటే పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు. సామాజికంగా, మతపరంగా ఎన్ని అవరోధాలు ఎదురైనా తన నాట్యంతో సమాధానమిస్తూ ముందుకుసాగాడు.

నృత్యానికి ప్రత్యేక సిలబస్ రూపకల్పన : రాష్ట్రస్థాయి నృత్యపోటీలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ప్రశంసలందుకున్నాడు. ఆంధ్రనాట్యం, పేరిణి శివతాండవం, కూచిపూడి, భరతనాట్యంలో రాణిస్తున్న జానీమియా ఎన్నో రాష్ట్ర, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వేదికలపై వెయ్యికిపైగా ప్రదర్శనలివ్వడం విశేషం. అమరావతి శంకుస్థాపనలో ప్రధాని ఎదుట, విజయవాడలో జరిగిన ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లోనూ, హైదరాబాద్ లోని రవీంద్రభారతి, కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగిన అనేక కార్యక్రమాల్లో జానీమియా తన శాస్త్రీయ నృత్యంతో సభికులను ఆకట్టుకున్నాడు. ప్రస్తుతం కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయంలో భరతనాట్యంపై పీహెచ్​డీ చేస్తూ ఆ నృత్యానికి ప్రత్యేక సిలబస్ రూపకల్పన చేసే పనిలో నిమగ్నమయ్యాడు.

జానీమియా ప్రతిభను మెచ్చి కాలిఫోర్నియాలోని నేషనల్ డ్యాన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్ అనే సంస్థ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్ మెంట్ స్కాలర్​షిప్​ను అందించడం విశేషం. విద్య నేర్పిన గురువు పేరుతోనే అకాడమిని స్థాపించి 250 మంది చిన్నారులకు భరతనాట్యం నేర్పిస్తున్నాడు.

"కాలిఫోర్నియాలోని నేషనల్​ డ్యాన్స్​ ఎడ్యుకేషన్​ ఫర్ ఆల్​ సంస్థ నాకు స్కాలర్​షిప్ ఆఫర్ చేసింది. ఒక సంవత్సరం వరకు నేను అక్కడికి వెళ్లి రావడానికి అయ్యే ఖర్చులను వారే చూసుకుంటారు. అమెరికాలో జరిగే డ్యాన్స్ ఎడ్యుకేషన్​ రీసెర్చ్ ప్రోసెస్​కు నేను ఆన్​లైన్, ఆఫ్​లైన్​లో అటెండ్ అవ్వడానికి ప్రొఫెషనల్ డెవలప్​మెంట్ స్కాలర్​షిప్ ఇచ్చారు. మా గురువు గారిని ఆదర్శంగా తీసుకుని ఆనంద ఆర్ట్స్ అకాడమీని ప్రారంభించాను. ఇక్కడ సుమారు 250 మంది విద్యార్థులు నాట్యం నేర్చుకుంటున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం డ్యాన్స్​ని సిలబస్​లాగా పూర్తి చేస్తున్నాను." - షేక్ జానీమియా, భరతనాట్య కళాకారుడు

తన కుమారుడు నాట్యం చేస్తుంటే : తాను సాధించలేనిది తన కుమారుడు సాధించడం ఎంతో గొప్పగా ఉందని షేక్ జానిమియా తల్లి షాహిదా బేగం ఆనందం వ్యక్తం చేస్తోంది. కళకు మతాన్ని ముడిపెట్టి చూడకుండా ప్రతిభకు పట్టం కట్టాలంటోన్న ఆమె వేదికపై తన కుమారుడు నాట్యం చేస్తుంటే మైమరిచిపోవడమే తన వంతు అని చెబుతోంది. అదే మిగతా పిల్లల తల్లిదండ్రుల్లోనూ తాను చూడాలని ఆశపడుతోంది.

"మా అబ్బాయి కష్టపడి డ్యాన్స్​ నేర్చుకుని, ఇప్పుడు భరతనాట్యంపై పీహెచ్​డీ చేయడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. తన ఇనిస్టిట్యూట్​ను ముగ్గురు పిల్లలతో ప్రారంభించాడు. ఇప్పుడు 250 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. తను ఇంత మందికి నేర్పించడం చెప్పలేనంత ఆనందంగా ఉంది. ఇలా నాట్యం నేర్చుకోవడానికి నా కుంటుంబలోనే అంతా అడ్డుపడ్డారు. పిల్లవాడికి భరతనాట్యం నేర్పిస్తావా అని చాలా మంది అన్నారు. కాని తను ఇలా స్టేజ్​పై నాట్యం వేస్తుంటే నేను వేసినట్టు ఫీలవుతున్నాను." - షాహిదా బేగం, షేక్ జానీమియా తల్లి

నిజమైన ప్రతిభావంతులను ప్రోత్సహిస్తే ఈ దేశంలో భారతీయతకు నిజమైన అర్థం చేకూరుతుందని చెబుతున్నాడు. ప్రతి క్షణం ఎన్నో అవమానాలు, ఆటంకాలు ఎదురైనా వాటన్నింటిని దిగమింగుకుంటూ హిందూ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రోత్సహిస్తూ ఎంతో మంది యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు షేక్ జానీమియా.

