కాసులు కురిపించిన ఫ్యాన్సీ నంబర్లు - 9999 నంబరుకు రూ.25 లక్షలు

ఖైరతాబాద్‌ ఆర్టీఏ కార్యాలయ పరిధిలో ఫ్యాన్సీ నంబర్లకు భారీ డిమాండ్‌ - ఒక్క రోజులోనే రూ.63,77,361 ఆదాయం గడించిన ప్రభుత్వం - టీజీ 09 జీ 9999 నంబరుకు అత్యధికంగా రూ. 25,50,200 ఆదాయం

Vehicle Number Auction In Khairatabad Hyderabad
Vehicle Number Auction In Khairatabad Hyderabad (ETV Bharat)
Published : September 12, 2025 at 8:51 PM IST

Vehicle Number Auction in Khairatabad Hyderabad : ఫ్యాన్సీ నంబర్లు రవాణా శాఖకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రికార్డు స్థాయిలో ఆదాయం వస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 56 రవాణా శాఖ కార్యాలయాలు ఉండగా, హైదరాబాద్‌, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్‌ జిల్లాల పరిధిలోనే ఫ్యాన్సీ నంబర్లకు గిరాకీ ఎక్కువగా ఉంటుందనే విషయం తెలిసిందే. అయితే అందరినీ ఆశ్యర్య పరిచే విధంగా ఖైరతాబాద్ రవాణాశాఖ కార్యాలయానికి ఒక్క రోజే రూ. 63,77,361 ఆదాయం సమకూరింది. ఇలానే ఈ ఫ్యాన్సీ నంబర్ల హవా కొనసాగితే కోట్ల రూపాయల రవాణాశాఖకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

సంపన్నలు అధికంగా ఉండే ఖైరతాబాద్‌ ఆర్టీఏ కార్యాలయ పరిధిలో ఫ్యాన్సీ నంబర్లకు డిమాండ్‌ ఓ రేంజ్‌లో ఉంటుంది. చాలా మంది 09 నంబర్​ను అదృష్ట సంఖ్యగా భావిస్తారు. ఈ కారణంగా ఈ నంబర్లకు అధికంగా డిమాండ్ ఉంటుంది. 1, 9, 99, 999, 9999 నంబర్లను దక్కించుకునేందుకు వాహనదారుల్లో పోటీ అధికంగా ఉంటుంది. కాగా ఈ సంవత్సరం 9999 నంబరుకు ఓ వాహనదారుడు వేలంలో ఏకంగా రూ.25,50,200 వెచ్చించి దీనిని కైవసం చేసుకున్నారు.

అధిక ధరలు పలికిన నంబర్లు వాటిని కైవసం చేసుకున్నవారి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి :

  • టీజీ 09 జీ 9999 నంబరుకు భారీ ధర పలికింది. దీనిద్వారా ఏకంగా రూ. 25,50,200 ఆదాయం సమకూరింది. ఈ నంబరును హెటెరో డ్రగ్స్ యజమాని కొనుగోలు చేశారు.
  • దీనిలో టీజీ 09 హెచ్​ 0009 నంబర్​కు రూ. 6,50,009 ఆదాయం వచ్చింది. దీనిని ఏఆర్​ఎల్​ టైర్స్ లిమిటెడ్​ సంస్థ యాజమాన్యం కైవసం చేసుకుంది.
  • అదే సిరీస్​లోని మరో నంబరు టీజీ 09 హెచ్​ 0001 నంబరుకు రూ. 6,25,999 ఆదాయం వచ్చింది. దీనిని డా.రాజేశ్వరీ స్కిన్​కేర్ అండ్ హెయిర్​ కేర్​ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యాజమాన్యం సొంతం చేసుకుంది.
  • హెచ్​ సిరీస్​లోని ఇంకో నంబరు టీజీ 09 హెచ్​ 0006కు రూ. 5,11,666 ఆదాయం లభించింది. దీనిని ఏఎమ్​ఆర్​ ఇండియా లిమిటెడ్​ యాజమాన్యం కైవసం చేసుకుంది.
  • హెచ్ సిరీస్​లోని మరో నంబరు టీజీ 09 హెచ్ 0005 కు రూ. 2,22,000 ఆదాయం వచ్చింది. దీనిని వెంకటేశ్వరరావు శృంగవరపు సొంతం చేసుకున్నారు.
  • అదే హెచ్ సిరీస్​లోని టీజీ 09 హెచ్​ 0007 ద్వారా రూ. 1,51,999 ఆదాయం సమకూరింది. దీనిని పోచ విజయ​ దక్కించుకున్నారు.
  • హచ్​ సిరీస్​లోని టీజీ 09 హెచ్ 0099 నంబరుకు రూ. 1,30,999 ఆదాయం వచ్చింది. దీనిని తాహెర్ సినీ టెక్నిక్ సొంతం చేసుకుంది.
  • జీ సిరీస్​లోని మరో నంబరు టీజీ 09 జీ 9990కు రూ. 1,22,000 ఆదాయం వచ్చింది. దీనిని మీర్ అసఫ్​ జహీర్ కైవసం చేసుకున్నారు.
  • హెచ్​ సిరీస్​లోని నంబరు టీజీ 09 హెచ్ 0027కు రూ. 1,04,999 ధర పలికింది. దీనిని ఉజ్వల మనోహర్ దక్కించుకున్నారు.
  • హెచ్​ సిరీస్​లోని ఇంకో నంబరు టీజీ 09 హెచ్ 0234కు వేలంలో రూ. 1,01,234 ఆదాయం వచ్చింది. దీనిని ముప్పల రాజశేఖర రాజు సొంతం చేసుకున్నారు.

కోట్లు కురిపిస్తున్న '9' నంబరు - ఆదాయం ఎంతో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!

ఫ్యాన్సీ నంబర్ల మోజు : ఖైరతాబాద్​ ఆర్టీఏకు కాసుల పంట - ఒక్కరోజులో రూ.52 లక్షలు బిడ్

VEHICLE NUMBER AUCTION HYDERABADFANCY NUMBER TELANGANAVEHICLE NUMBER AUCTION KHAIRATABADఖైరతాబాద్ వాహన నంబర్ల వేలంFANCY NUMBER AUCTION IN HYDERABAD

