2 రోజుల ముందు నుంచే ఖైరతాబాద్​ గణేశుడి దర్శనం - నిమజ్జనం ఎప్పుడంటే? - KHAIRATABAD GANESH 2025

ముస్తాబవుతున్న ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి - ‘శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతి’ విగ్రహ నిర్మాణ పనుల్లో పుంజుకున్న వేగం - రెండ్రోజుల ముందుగానే భక్తులకు దర్శనం - సెప్టెంబర్‌ 6న మహా గణపతి నిమజ్జనం

Khairatabad Ganesh 69Fts in 2025
Khairatabad Ganesh 69Fts in 2025 (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 24, 2025 at 1:20 PM IST

Updated : August 24, 2025 at 1:26 PM IST

3 Min Read

Khairatabad Ganesh 69Fts in 2025 : రాష్ట్రంలో వినాయక చవితి ఉత్సవాలు ప్రతి ఏడాది అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతాయి. అయితే ఎక్కువ మంది ఆసక్తి చూపించేది మాత్రం ఖైరతాబాద్​ గణేషుడి పైనే. మరో నాలుగు రోజుల్లో వినాయక చవితి ఉత్సవాలు ఉండటంతో ఖైరతాబాద్​ శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతి విగ్రహ నిర్మాణ పనుల్లో వేగం పెరిగింది. ఈ విగ్రహానికి ప్రస్తుతం ప్రధాన శిల్పి చిన్నస్వామి రాజేంద్రన్​ నాయకత్వంలో రంగులు వేస్తున్నారు. ఈ ఏట వినాయక చవితికి విఘ్నేశ్వరుడు 69 అడుగుల ఎత్తున శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతిగా కొలువుదీరనున్నాడు. ఈ ఏడాది అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించే చవితి వేడుకల్లో ప్రతిష్ఠించే గణేశ్​ విగ్రహ నమూనా చిత్రాన్ని జూన్​ 6వ తేదీన ముఖ్య అతిథులు విడుదల చేశారు.

రెండు రోజుల ముందుగానే దర్శనం : వినాయక చవితికి మరో నాలుగు రోజుల ఉండగానే మహా గణపతిని చూసేందుకు సందర్శకుల తాకిడి పెరిగింది. సెల్ఫీలు, ఫొటోలు, వీడియోలు తీసుకోవడం, సోషల్​ మీడియాలో హడావిడి కనిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈసారి రెండు రోజుల ముందుగానే సందర్శకులను అనుమతించనున్నారు. మహా గణపతి శాంతమూర్తిగా బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుల సమేతంగా రూపుదిద్దుకుంటున్నాడు. పక్కనే పూరి జగన్నాథుడు సుభద్ర, బలరాముల సమేతంగా, లక్ష్మీ సమేత హయగ్రీవ స్వామిని ముస్తాబు చేశారు. మండపాల్లో కుడివైపున కన్యకా పరమేశ్వరి ఎడమవైపు గజ్జెలమ్మ విగ్రహాన్ని సిద్ధం చేశారు. సెప్టెంబర్‌ 6న మహాగణపతి నిమజ్జనం నిర్వహించనున్నారు.

తయారీకి ప్రధానంగా వాడినవి : ఖైరతాబాద్​ గణేషుడి విగ్రహం తయారీ కోసం 30 టన్నుల స్టీలు, 30 కిలోల బరువుండే వెయ్యి సంచుల గుజరాత్‌ బంక మట్టిని ఉపయోగించారు. 25 కిలోల బరువు గల 70 సంచుల వరిపొట్టుతో, 20 కిలోల బరువైన 50 బండిళ్ల వరిగడ్డితో రంగులు, ఇతర వస్తువులతో మహాగణపతి విగ్రహాన్ని తయారు చేస్తున్నాారు. ఈ విగ్రహం నిర్మాణానికి 84 రోజుల సమయం పట్టింది. విగ్రహం వెడల్పు 28 అడుగులు ఉంది. దీనిని తయారు చేసేందుకు 125 మంది కళాకారులు పాల్గొన్నారు.

విగ్రహం విశిష్ఠతలు :

  • ఈసారి విగ్రహం మూడు తలలతో నిల్చున్న భంగిమలో ఉంటుంది.
  • తలపై పడగవిప్పిన ఐదు సర్పాలు ఉంటాయి.
  • మొత్తం ఎనిమిది చేతులు ఉంటాయి.
  • చేతుల్లో కుడివైపు పైనుంచి ఆయుధం, సుదర్శన చక్రం, రుద్రాక్షమాల, అభయహస్తం చూపుతూ ఉంటాయి.
  • ఎడమవైపు చేతుల్లో పైనుంచి పద్మం, శంఖం, లడ్డూ ఉంటాయి.
  • విగ్రహం దిగువన కుడివైపు పూరీ జగన్నాథ స్వామి ఉంటారు.
  • ఎడమవైపు శ్రీ లలితా త్రిపురసుందరి విగ్రహాలు ఉంటాయి.
  • వినాయకుడి మండపానికి కుడివైపున ఉన్న మండపంలో దాదాపు 25 అడుగుల ఎత్తులో శ్రీలక్ష్మీ సమేత హయగ్రీవ స్వామిని ఉంచనున్నారు.
  • ఎడమవైపు ఉన్న మండపంలో శ్రీ గజ్జలమ్మ కొలువు దీరుతారు.

ఖైరతాబాద్​ మహాగణపతి ఎత్తు మాత్రమే కాదు, ఆకారానికి కూడా అత్యంత ప్రత్యేకమనే చెప్పాలి. గడిచిన 70 ఏళ్లుగా వివిధ రూపాల్లో ఖైరతాబాద్​ గణేష్​ దర్శనమిస్తున్నాడు. 2014లో 60 అడుగుల ఎత్తుకు చేరిన గణపతి రూపాన్ని ప్రతి సంవత్సరం ఒక అడుగు తగ్గించాలని కమిటీ నిర్వాహకులు నిర్ణయించారు. దీనిని 2018 వరకు ఒక్కొక్క అడుగు తగ్గించి, 55 అడుగులకు తీసుకువచ్చారు. మళ్లీ తిరిగి భక్తుల కోరిక మేరకు 2019లో అత్యధికంగా 61 అడుగుల విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.

2020లో కరోనా కారణాల వల్ల కేవలం 9 అడుగుల ఎత్తులో గణపతిని తయారు చేయగా, 2023లో 63 అడుగులు గణేషుడు​ భక్తులకు కనువిందు చేశారు. గత సంవత్సరంతో 70 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకోగా ఏకంగా 70 అడుగులు ఎత్తులో శ్రీ సప్తముఖ మహా శక్తి గణపతిగా భక్తులకు కనువిందు చేశారు. ఇక ఈ ఏడాది వినాయక చవితికి విఘ్నేశ్వరుడు 69 అడుగుల ఎత్తున శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతిగా కొలువుదీరనున్నాడు.

