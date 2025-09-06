వెళ్లి రావయ్యా - మళ్లీ రావయ్యా : గంగమ్మ ఒడి చేరిన ఖైరతాబాద్​ మహాగణపతి

గంగమ్మ ఒడికి చేరిన ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి - గణేశునికి అడుగడుగునా నీరాజనం పలికిన భక్తులు - ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పకడ్బందీ చర్యలు చేపట్టిన పోలీసులు
Khairatabad Ganesh Nimajjanam 2025 : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రసిద్ధి చెందిన ఖైరతాబాద్ వినాయకుని నిమజ్జన కార్యక్రమం ఆద్యంతం భక్తజనుల సందడి మధ్య ఘనంగా ముగిసింది. శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతిగా ఈసారి గణనాథుడు భక్తుల నీరాజనాలందుకున్నాడు. 11 రోజుల పాటు భక్తుల పూజలు అందుకున్న మహా గణపతి, గంగమ్మ ఒడికి చేరుకున్నాడు. ఈ క్రతువు చూసేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు బారులుతీరారు. దీంతో నగర నడిబొడ్డున సాగర ప్రాంతం జన సందోహంగా మారింది.
జైబోలో గణేశ్ మహారాజ్ కీ జై! అంటూ జయజయధ్వానాలు మార్మోగాయి. అశేష భక్తజనావళి చూస్తుండగానే కనురెప్పపాటు కాలంలో ఆ పార్వతీ తనయుడు గంగ ఒడిలోకి చేరాడు. శుక్రవారం అర్ధరాత్రి చివరిసారిగా కలశపూజ నిర్వహించారు. శనివారం వేకువజామున 69 అడుగుల ఎత్తు, 50 టన్నులున్న గణనాథుడిని ప్రత్యేక వాహనంపైకి చేర్చారు. పూజల అనంతరం సంప్రదాయ మేళతాళాలతో ఖైరతాబాద్ గణేశుడి శోభాయాత్ర నిర్వహించారు.
కనుల పండువగా సాగిన మహాగణపతి శోభాయాత్ర : మహాగణపతి శోభాయాత్ర ఆద్యంతం కనుల పండువగా సాగింది. భక్తుల కోలాహలం మధ్య సంప్రదాయ మేళతాళాలతో ఖైరతాబాద్ గణేశుడి శోభాయాత్ర గంగమ్మ దిశగా సాగింది. భక్తులు గణనాథుడిపైకి పూలు చల్లుతూ, డోలు వాయిస్తూ శోభాయాత్రలో పాల్గొన్నారు. భారీ వినాయకుడిని చూసేందుకు జనం తండోపతండాలుగా తరలివచ్చారు. దారి పొడవునా నీరాజనాలు పలికారు. శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతి సెన్సేషన్ థియేటర్, టెలిఫోన్ భవన్, తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్ పక్క నుంచి సచివాలయం మీదుగా సాగర తీరానికి చేరుకున్నాడు.
ఖైరతాబాద్ గణేశ్ హుస్సేన్సాగర్ తీరానికి చేరగానే కోలాహలం అంబరాన్నంటింది. వినాయక నామ స్మరణతో సాగర తీరం మారు మోగింది. గణేశ్ మహరాజ్కి జై అంటూ భక్తులు హోరెత్తించారు. హుస్సేన్సాగర్లో ఏర్పాటు చేసిన నాలుగో క్రేన్ (బాహుబలి క్రేన్) వద్ద నిమజ్జనానికి సంబంధించిన ప్రక్రియ పూర్తి చేశారు. టస్కర్పై ఏర్పాటు చేసిన వెల్డింగ్ను తొలగించారు. భారీ క్రేన్ సాయంతో మహగణపతిని గంగమ్మ ఒడికి చేర్చారు. వెళ్లిరా గణపయ్యా మళ్లీ రా గణపయ్యా అంటూ భక్తుల జయజయ ధ్వానాలు చేశారు.