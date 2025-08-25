Khairatabad Ganesh Aagman Celebrations : హైదరాబాద్ నగరంలో గణేశ్ ఉత్సవాలు వచ్చాయంటే అందరి చూపు ఖైరతాబాద్, బాలాపూర్ గణేశుల మీదే ఉంటుంది. ఒకటి ఎత్తులో ప్రత్యేకమైనదైతే, మరొకటి లడ్డూలో ప్రత్యేకమైనది.
రెండు రోజుల ముందుగానే మహాగణపతి దర్శనం : గణేశ్ ఉత్సవాలకు ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి సిద్ధమయ్యాడు. విగ్రహ నిర్మాణంలో చివరి అంకమైన కన్ను దిద్దడం నేడు పూర్తయింది. 69 అడుగులతో నిర్మించిన శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతి నేత్రాలను శిల్పి రాజేందర్ గీశారు. ఈ సందర్భంగా బడా గణేశ్ ఆగమన్ నిర్వహించారు. డీజేల హోరు, యువత కేరింతల నడుమ గణపతికి ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. మరాఠీ బ్యాండ్తో ప్రత్యేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. రెండు రోజుల ముందుగానే మహాగణపతిని దర్శించుకునే అవకాశం స్థానికులకు లభించింది.
ప్రపంచంలో యుద్ధ వాతావరణం దృష్ట్యా : ఈ ఏడాది శ్రీ విశ్వశాంతి మహా శక్తి గణపతి ఆగమాన్ కార్యక్రమం కన్నుల పండువగా నిర్వహించినట్లు కమిటి సభ్యులు తెలిపారు. ఈ ఏడాది 71 ఏళ్ల సందర్భంగా 69 అడుగుల మట్టి వినాయకుడు భక్తుల కొంగు బంగారంగా మారాడు. ప్రపంచంలో యుద్ధ వాతావరణం దృష్ట్యా శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి వినాయకుడిగా ఆయన భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నాడు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ఆహ్వానించిన కమిటీ సభ్యులు : మరోవైపు ఖైరతాబాద్ గణేష్ అడ్-హాక్ కమిటీ జూబ్లీహిల్స్ నివాసంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిసి నవరాత్రి వేడుకలకు ఆహ్వానించారు. ఖైరతాబాద్ గణేశుడి తరపున ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ నేతృత్వంలో ఆహ్వానించారు. అటు బాలాపూర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి సైతం సీఎంను వేడుకలకు రావాలని కోరింది.
