పూజలకు శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతి సిద్ధం - రెండురోజుల ముందుగానే బడా గణేష్ దర్శనం - KHAIRATABAD GANESH AAGMAN

గణేశ్ ఉత్సవాలకు ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి సిద్ధం - విగ్రహ నిర్మాణంలో చివరి అంకమైన కన్ను దిద్దడం పూర్తి - 69 అడుగుల ఎత్తులో దర్శనమిస్తున్న మహాగణపతి

Khairatabad Ganesh Aagman Celebrations in Hyderabad
Khairatabad Ganesh Aagman Celebrations in Hyderabad (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 25, 2025 at 7:55 PM IST

1 Min Read

Khairatabad Ganesh Aagman Celebrations : హైదరాబాద్​ నగరంలో గణేశ్ ఉత్సవాలు వచ్చాయంటే అందరి చూపు ఖైరతాబాద్, బాలాపూర్ గణేశుల మీదే ఉంటుంది. ఒకటి ఎత్తులో ప్రత్యేకమైనదైతే, మరొకటి లడ్డూలో ప్రత్యేకమైనది.

రెండు రోజుల ముందుగానే మహాగణపతి దర్శనం : గణేశ్ ఉత్సవాలకు ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి సిద్ధమయ్యాడు. విగ్రహ నిర్మాణంలో చివరి అంకమైన కన్ను దిద్దడం నేడు పూర్తయింది. 69 అడుగులతో నిర్మించిన శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతి నేత్రాలను శిల్పి రాజేందర్ గీశారు. ఈ సందర్భంగా బడా గణేశ్ ఆగమన్ నిర్వహించారు. డీజేల హోరు, యువత కేరింతల నడుమ గణపతికి ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. మరాఠీ బ్యాండ్​తో ప్రత్యేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. రెండు రోజుల ముందుగానే మహాగణపతిని దర్శించుకునే అవకాశం స్థానికులకు లభించింది.

ప్రపంచంలో యుద్ధ వాతావరణం దృష్ట్యా : ఈ ఏడాది శ్రీ విశ్వశాంతి మహా శక్తి గణపతి ఆగమాన్ కార్యక్రమం కన్నుల పండువగా నిర్వహించినట్లు కమిటి సభ్యులు తెలిపారు. ఈ ఏడాది 71 ఏళ్ల సందర్భంగా 69 అడుగుల మట్టి వినాయకుడు భక్తుల కొంగు బంగారంగా మారాడు. ప్రపంచంలో యుద్ధ వాతావరణం దృష్ట్యా శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి వినాయకుడిగా ఆయన భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నాడు.

సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ఆహ్వానించిన కమిటీ సభ్యులు : మరోవైపు ఖైరతాబాద్ గణేష్ అడ్-హాక్ కమిటీ జూబ్లీహిల్స్ నివాసంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిసి నవరాత్రి వేడుకలకు ఆహ్వానించారు. ఖైరతాబాద్ గణేశుడి తరపున ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ నేతృత్వంలో ఆహ్వానించారు. అటు బాలాపూర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి సైతం సీఎంను వేడుకలకు రావాలని కోరింది.

