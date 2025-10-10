వైఎస్సార్సీపీతో అంటకాగిన వారికే అందలం - టీటీడీలో ఏం జరుగుతోంది!
గత ప్రభుత్వ హయాంలో చక్రం తిప్పిన అధికారులకు మళ్లీ కీలక బాధ్యతలు - కూటమి ప్రభుత్వంలోనూ వైఎస్సార్సీపీ నేతల హవా కొనసాగేలా చూస్తున్నారన్న విమర్శలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 11:37 AM IST
Key Responsibilities for YSRCP Followers in TTD: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని ప్రక్షాళన చేసి, ఆలయానికి పూర్వవైభవం తీసుకురావాలని ఓ వైపు సీఎం చంద్రబాబు చెప్తుంటే, వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో అంటకాగి, గత ప్రభుత్వ హయాంలో చక్రం తిప్పిన అధికారులకే మళ్లీ కీలక బాధ్యతలు అప్పగిస్తున్నారు. టీటీడీ ఈవోగా అనిల్కుమార్ సింఘాల్ వచ్చాక చేపట్టిన ఈ బదిలీలు చర్చనీయాంశమయ్యాయి. కూటమి ప్రభుత్వంలోనూ వైఎస్సార్సీపీ నేతల హవా కొనసాగేలా చూస్తున్నారన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
ప్రధాన ఆలయ డిప్యూటీ ఈవో పోస్టు అత్యంత కీలకమైనది. గత ప్రభుత్వంలో హరీంద్రనాథ్ మూడున్నరేళ్ల పాటు ఈ పోస్టులో కొనసాగారు. ఆ సమయంలో ఆయనపై అనేక ఆరోపణలు ఉన్నాయి. టీటీడీ మాజీ ఛైర్మన్ భూమన కరుణాకరరెడ్డి, మాజీ ఈవో ధర్మారెడ్డికి సన్నిహితుడిగా ముద్రపడ్డారు. తిరుచానూరు పద్మావతి ఆలయ డిప్యూటీ ఈవోగా ఉన్న ఆయన్ను మళ్లీ తిరుమల ప్రధాన ఆలయానికి బదిలీ చేశారు. టీటీడీలో 19 మంది డిప్యూటీ ఈవోలు ఉండగా, వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో అంటకాగిన హరీంద్రనాథ్కు పోస్టింగ్ ఇవ్వడం చర్చనీయాంశమైంది.
గత ప్రభుత్వంలో ఓఎస్డీగా పనిచేసిన రామకృష్ణ వైఎస్సార్సీపీ ముఖ్యనేతల కనుసన్నల్లో పనిచేసే వారనే పేరుంది. అప్పట్లో మంత్రిగా ఉన్న రోజా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ప్రతిసారి పదుల సంఖ్యలో అనుయాయులతో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం చేసుకునేవారు. ఇదంతా రామకృష్ణ చక్కబెట్టే వారని విమర్శలు ఉన్నాయి. రామకృష్ణకు మళ్లీ తిరుమల ఆలయ సహాయ ఈవోగా (ఆలయ పేష్కార్)గా పోస్టింగ్ ఇచ్చారు. అంటే మళ్లీ దర్శనాలు వంటి వ్యవహారాలు ఆయనే చూస్తారు.
మరోవైపు ఆగమశాస్త్రాలు, నిత్యకైంకర్యాలు, టీటీడీ పరిపాలన విభాగంలో అనేక అంశాలపై అవగాహన ఉండి, ఇప్పటివరకు డిప్యూటీ ఈవో (సర్వీసెస్)గా కొనసాగిన గోవిందరాజన్ను కల్యాణకట్టకు బదిలీ చేశారు. సాధారణంగా ఈ పోస్టును పనిష్మెంట్గా భావిస్తుంటారు.
2017 - 2020 మధ్య ఈవోగా: ఇటీవల అనిల్కుమార్ సింఘాల్ను టీటీడీ కార్యనిర్వహణాధికారి (ఈవో)గా ప్రభుత్వం నియమించింది. ఆయన టీటీడీ ఈవోగా పనిచేయడం ఇది రెండోసారి. సింఘాల్ 2017 - 2020 మధ్య ఈవోగా పనిచేశారు. ప్రస్తుత ఈవో జె.శ్యామలరావుపై కొన్ని విమర్శలు రావడంతో ప్రభుత్వం ఆయన్ను బదిలీ చేసి, సాధారణ పరిపాలనశాఖ (రాజకీయ) ముఖ్య కార్యదర్శిగా నియమించింది.
ఈ క్రమంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈవోగా రెండోసారి బాధ్యతలు స్వీకరించడం పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నట్లు అనిల్కుమార్ సింఘాల్ తెలిపారు. ఈ అవకాశం కల్పించిన సీఎం చంద్రబాబుకు ధన్యవాదాలు చెబుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఉత్తర్వులు వెలువడిన అనంతరం సీఎంను కలిసి సలహాలు తీసుకున్నట్లు వివరించారు. ఏడాదిగా లడ్డూ, అన్నప్రసాదాల్లో నాణ్యత మెరుగుపడిందని అన్నారు. శ్రీవారి ఆలయ పవిత్రతను కాపాడేందుకు, సాధారణ భక్తులకు న్యాయం చేసేందుకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగంపైనా దృష్టి సారిస్తామని వెల్లడించారు. ఇతర రాష్ట్రాల రాజధానుల్లోనూ శ్రీవారి ఆలయాలు నిర్మించే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలిపారు.
టీటీడీ భక్తులకు అలర్ట్ - ఇలాంటి వారితో జాగ్రత్త
తిరుమల దర్శనం టికెట్ల పేరిట మోసాలు - జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న టీటీడీ