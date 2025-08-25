ETV Bharat / state

'నీటిని ఎక్కువ రోజులు నిల్వ చేసి తాగుతున్నారు' - రాష్ట్రవ్యాప్త సర్వేతో వెలుగులోకి - DRINKING WATER SURVEY IN AP

పురపాలక శాఖ ఆధ్వర్యంలో నీటి సర్వే - ట్యాంకుల శుభ్రత అంతంతమాత్రమేనని గుర్తింపు - జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచన

Water Survey in AP
Water Survey in AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 12:15 PM IST

Water Survey in AP : నీరు జీవకోటికి ప్రాణధారం. జలం లేనిదే జీవం లేదు. అయితే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకుంటే అదే నీరు అనారోగ్యాన్ని తెచ్చి పెడుతుంది. చాలామంది ఇళ్లలో వాటర్​ను ఎక్కువ రోజులు నిల్వ చేసి తాగడం, డ్రమ్ములు, బిందెలపై మూతలు సరిగా పెట్టకపోవడం, ట్యాంకులు శుభ్రం చేయకపోవడం వంటి వాటిని పురపాలక శాఖ అధికారులు గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

ఈ మేరకు పురపాలక శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఇటీవల నిర్వహించిన సర్వేలో విశాఖపట్నం, గుంటూరు, విజయవాడ, ఒంగోలు, నెల్లూరు, కాకినాడ, కర్నూలు, అనంతపురం, కడపలలో పేదలు నివసించే ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి పరిస్థితి ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. వాంతులు, విరేచనాలు, జ్వరం ఇతర అనారోగ్య సమస్యలకు ఇవే ప్రధాన కారణాలని పేర్కొన్నారు.

Effects of Water Borne Disease : పట్టణాలు, నగరాల్లో అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువగా తలెత్తడంపై పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో 1.75 లక్షల కుటుంబాలపై మున్సిపల్‌ సిబ్బంది గత నెలలో సర్వే చేశారు. 17 నగర పాలక సంస్థల్లో లక్ష కుటుంబాలు, 115 పురపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో మరో 75,000ల కుటుంబాలు తాగునీరు వినియోగిస్తున్న తీరును, తీసుకుంటున్న జాగ్రత్తలను పరిశీలించారు. అత్యధికులు నీరు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ చేసి తాగుతున్నట్లు అధికారులు నిర్ధారించారు.

  • 1 నుంచి 5 రోజుల వరకు ఒకే నీరు వాడుతున్న కుటుంబాలు : 82,245
  • 1 నుంచి 3 రోజుల వరకు వినియోగిస్తున్నవి : 51,912
  • వాటర్ ట్యాంక్‌లు సరిగా శుభ్రం చేసుకోని కుటుంబాలు : 40,843

ఆర్వో ప్లాంట్లపైనే నమ్మకం : మున్సిపల్‌ అధికారులు సర్వే చేసిన 1.75 లక్షల కుటుంబాల్లో 1.19 లక్షల మంది (68 శాతం) తాగునీటి అవసరాలకు ఆర్వో ప్లాంట్లలో నీటినే వినియోగిస్తున్నట్లు తేలింది. ఇళ్లకు మున్సిపల్‌ కుళాయి కనెక్షన్‌ ఉన్న వారు సైతం ప్రైవేట్‌ ఆర్వో ప్లాంట్ల నుంచి నీటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. వాటిలో సరైన ప్రమాణాలు పాటిస్తున్నారా? లేదా? అనేది పక్కన పెడితే మున్సిపల్‌ వాటర్ కంటే ఆర్వో ప్లాంట్లలో నీరు రుచిగా ఉంటోందని ఎక్కువమంది చెప్పడం గమనార్హం.

ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి :

  • నిల్వ చేసిన నీటిని 2, 3 రోజులకు మించకుండా వాడాలి.
  • నీటిని మూతపెట్టిన పాత్రల్లోనే నిల్వ చేయాలి.
  • సీసాలు, డ్రమ్ములు, బిందెలు, ట్యాంక్‌లను తరచూ శుభ్రం చేయాలి.
  • నీరు మరిగించి తాగాలి. ఫిల్టర్‌ చేసైనా వాడాలి.
  • అవకాశం ఉంటే నీటిలో క్లోరిన్‌ టాబ్లెట్లు వేయాలి.
  • ప్లాస్టిక్‌ డబ్బాల్లో ఎక్కువ కాలం నీటిని ఉంచితే మైక్రో ప్లాస్టిక్స్‌ అందులోకి చేరతాయి.

నిల్వ చేసిన నీరు తాగడంతో అనర్థాలు అనేకం :

  • పరిశుభ్రంగా లేని నీరులోకి బ్యాక్టీరియా చేరుతుంది. అలాంటి నీటిని తాగడం మంచిదికాదు.తద్వారా వాంతులు, అతిసార, కడుపు ఉబ్బరం, టైఫాయిడ్, పచ్చకామెర్లు, జ్వరం, అలసట వంటి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
  • వాటర్​ని ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచితే అందులో ఆక్సిజన్‌ తగ్గి నీరు పాడై దుర్వాసన వస్తుంది.
  • పిల్లలు, గర్బిణులు, వృద్ధులు, రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్న వారు నిల్వ చేసిన నీటిని తాగితే త్వరగా అనారోగ్యానికి గురవుతారు.
  • దీర్ఘకాలంలో జీర్ణ వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది. మూత్రపిండాల సమస్య, కాలేయం, రక్తహీనత వంటివి తలెత్తుతాయి.

