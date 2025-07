ETV Bharat / state

ఐవీఎఫ్‌ కోసం వస్తే సరోగసీ వైపు మళ్లించారు - SRUSHTI CASE REMAND REPORT

Key Points in the Remand Report of the Srushti Case : ఇంటర్మీడియట్ కూడా పాసవ్వని మహిళకు ఫెర్టిలిటి సెంటర్ మేనేజర్ పోస్టు అంతే కాదు హైదరాబాద్, రాజమండ్రి, విజయవాడ, భువనేశ్వర్, కోల్​​కతా సెంటర్లకు ఇంచార్జ్ బాధ్యతలు. తాను చేసే అక్రమాలకు పూర్తి సహకారం అందించడంతో విశాఖపట్నంలో సముద్రం వివ్యూ పాయింట్లో ఖరీదైన ప్లాటు. ఇదీ సృష్టి ఫెర్టిలిటి సెంటర్ కేసులో నమ్రతతో కలిసి సరోగసి పేరిటి పిల్లల అక్రమ రవాణా వ్యవహారంలో కీలకంగా వ్యవహరించిన కళ్యాణి వ్యవహారం. ఈ కేసులో ఇప్పటికే 8 మందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నమ్రత, కళ్యాణి రిమాండ్ రిపోర్ట్​లో పోలీసులు పలు కీలక అంశాలను ప్రస్తావించారు.

ఐవీఎఫ్‌ కోసం వస్తే సరోగసీ వైపు మళ్లింపు : ఐవీఎఫ్ చికిత్స కోసం వచ్చిన దంపతులను సరోగసి వైపు మళ్లించి వారిని ఏమార్చి వేరే బిడ్డను అప్పగించాలని చూసిన సృష్టి ఫెర్టిలిటి సెంటర్ వ్యవహరం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర కలకం సృష్టించింది. కాగా ఈ కేసులో సికింద్రాబాద్ గోపాలపురం పోలీసులు నిందితులను అరెస్ట్ చేసే సమయంలో పోలీసులు కోర్టుకు సమంర్పించిన రిమాండ్ రిపోర్ట్​లో పోలీసులు కీలక అంశాలను ప్రస్తావించారు. రాజస్థాన్​కు చెందిన దంపతులు నాలుగేళ్లుగా సికింద్రాబాద్​లో ఉంటున్నారు. సంతానలేమితో మూడేళ్ల క్రితం సికింద్రాబాద్ రెజిమెంటల్ బజార్లోని యూనివర్సల్ సృష్టి ఫెర్టిలిటీ కేంద్రాన్ని సంప్రదించారని, సరోగసీ ద్వారా పిల్లలకు అవకాశం ఉందని చెప్పినట్లు నమ్రత ఒప్పుకుందని పోలీసులు రిమాండ్ రిపోర్ట్​లో పేర్కొన్నారు.

రూ.30 లక్షల్లో ఈ ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని వివరించానని, గతేడాది ఆగస్టులో మొత్తం డబ్బు చెల్లించాని ఒప్పుకుందన్నారు. బిడ్డ జన్మించిన తర్వాత తమతో పాటు సరోగసీకి అంగీకరించిన మహిళ డీఎన్ఏ నమూనాలు సేకరించి, పోల్చాలని దంపతులు షరతు విధించారని, వేరే బిడ్డను ఇవ్వడంతో డీఎన్‌ఏ విషయం నుంచి తప్పించుకుందని పేర్కొన్నారు. దిల్లీలో డీఎన్ఏ పరీక్షలు చేయించుకోగా తల్లిదండ్రుల డీఎన్ఏతో బిడ్డ డీఎన్ఏ సరిపోలలేదని, దీంతో తప్పును అంగీకరించి సర్ధిచెప్పాలని చూసిందని, దంపతులతో బేరసారాలు జరిపినట్లు నమ్రత రిమాండ్ రిపోర్ట్​లో పేర్కొన్నారు. నమ్రతకు ఆస్పత్రిలో సహకారం అందించేందుకు, ఇక్కడి వ్యవహారాలు, శాంపిల్స్ సేకరణ వంటి అంశాలు చూసేందుకు కల్పన అనే మహిళన నియమించుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. హైదరబాద్ సహా సికింద్రాబాద్ సెంటర్​లో సప్రదించిన దంపతులతో పాటుగా రెండు ప్రాంతాల్లో ఏజెంట్లను పెట్టుకుని అక్రమంగా సరోగసి పేరుతో లక్షలు వసూలు చేస్తున్నట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు.

కళ్యాణికి కీలక బాధ్యతలు : కీలక నిందితురాలు నమ్రతకు నమ్మిన బంటులా వ్యవహరించి కేసులో ఏ3గా ఉన్న కళ్యాణి రిమాండ్ రిపోర్టులో కీలక అంశాలు పోలీసులు ప్రస్తావించారు. విజయనగరానికి చెందిన కళ్యాణి విశాఖపట్నం మహారాణిపేటలో నివాసం ఉంటోంది. ఎనిమిదేళ్ల క్రితం తండ్రి మృతి చెందడంతో తల్లితో కలసి ఉంటోంది. 2000వ సంవత్సరంలో పదో తరగతి పూర్తి చేసి ఇంటర్మీడియట్​లో చేరింది. మధ్యలో ఆపేసి 2006లో నాగరాజు వివాహం చేసుకుంది. భర్త కూడా మృతి చెందడంతో బతుతెరువు కోసం ఏఎన్ఎం కోర్సు పూర్తి చేసింది. అనంతరం విశాఖపట్నంలోని సృష్టి ఆస్పత్రిలో డాక్టర్ నమ్రత ఇంటర్యూ చేసిన కళ్యాణిని నర్సుగా సెలక్ట్ చేసింది.