AP Liquor Scam Updates

Published : April 27, 2025 at 8:36 AM IST | Updated : April 27, 2025 at 9:52 AM IST

AP Liquor Scam Updates : వైఎస్సార్సీపీ హయాం నాటి మద్యం కుంభకోణంలో మరికొన్ని సంచలనాలు బయటికొచ్చాయి. లిక్కర్ సిండికేట్ మూలవిరాట్‌ వైఎస్ జగనేనని సిట్‌ ఉద్ఘాటించింది. జే బ్రాండ్లు ఉత్పత్తి చేసిన ఎస్పీవై ఆగ్రో, అదాన్‌ డిస్టిలరీస్‌కు అరబిందో గ్రూప్‌ ద్వారా జగనే రుణాలు ఇప్పించినట్లు స్పష్టం చేసింది. దానికి ముడుపులు చెల్లించాలనే షరతులు పెట్టినట్లు వెల్లడించింది. అరబిందో గ్రూప్​నకు ఆ అప్పు తిరిగి చెల్లించేందుకు ఎస్పీవై ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్‌ ఖాతా నుంచి ప్రతి నెలా కోటి చొప్పున రూటింగ్‌ చేసినట్లు సజ్జల శ్రీధర్‌రెడ్డి రిమాండ్‌ రిపోర్ట్‌లో సిట్‌ పేర్కొంది. లిక్కర్ కుంభకోణం కేసులో ఎస్పీవై ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్‌ మాజీ యజమాని సజ్జల శ్రీధర్‌రెడ్డి రిమాండ్ రిపోర్ట్​లో సిట్‌ కీలక అంశాలను పొందుపరిచింది. ఎస్పీవై ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్‌ మద్యం తయారీ వ్యాపారాన్ని పునరుద్ధరించి అభివృద్ధి చేసేందుకు రూ.45 కోట్ల రుణం ఇప్పించాలని ఆ సంస్థ అప్పటి ఎండీ సజ్జల శ్రీధర్‌రెడ్డి ఎంపీ పెద్దిరెడ్డి మిథున్‌రెడ్డి, విజయసాయిరెడ్డి, రాజ్‌ కసిరెడ్డిలను కోరారు. ఈ మేరకు జగన్‌ ఆదేశాల మేరకు అరబిందో గ్రూప్ నుంచి లోన్ ఇప్పించినట్లు తెలిపింది. 12 శాతం వడ్డీతో రుణం తిరిగి చెల్లించడంతో పాటు మద్యం సిండికేట్‌లో భాగస్వాములైన వైఎస్ జగన్‌, మిథున్‌రెడ్డి, విజయసాయిరెడ్డి, రాజ్‌ కసిరెడ్డి, నాటి సీఎంవో కార్యదర్శి ధనుంజయరెడ్డి, ఓఎస్డీ కృష్ణమోహన్‌రెడ్డిలకు నగదు రూపంలో ముడుపులు చెల్లించాలనే ఒప్పందంతో జగన్‌ ఈ రుణం ఇప్పించినట్లు నిర్ధారణైంది. అందులో భాగంగా ట్రైడెంట్‌ కెమ్‌ఫర్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ నుంచి రూ.35 కోట్లు, శ్రేయస్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ లిమిటెడ్‌ నుంచి రూ.10 కోట్లను అరబిందో గ్రూపు సన్‌హోక్‌ ల్యాబ్స్‌ లిమిటెడ్‌ ఖాతాల్లోకి పంపింది. SIT Investigation in AP Liquor Scam : సన్‌హోక్‌ ల్యాబ్స్‌ నుంచి ఎస్పీవై ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్‌ నేరుగా పొందింది రూ.15 కోట్ల రుణమే. మరో రూ.22 కోట్లు రాజ్‌ కసిరెడ్డికి అత్యంత సన్నిహితుడు ఈ కేసులో ఏ9గా ఉన్న టి.ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డికి చెందిన డీకార్ట్‌ లాజిస్టిక్స్‌ కంపెనీ ద్వారా పంపారు. రుణంగా ఎస్పీవై ఆగ్రోకు అందాల్సిన మరో రూ.8 కోట్లలో రూ.5 కోట్లను మిథున్‌రెడ్డి ముడుపుల్లో తన వాటాగా డీకార్ట్‌ లాజిస్టిక్స్‌ నుంచి పీఎల్​ఆర్ ప్రాజెక్ట్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ ఖాతాల్లో జమ చేయించుకున్నారు. ఈ మనీరూటింగ్‌ ఆధారాలు లేకుండా చేసేందుకు మిథున్‌రెడ్డి ఆ రూ.5 కోట్లను తిరిగి హుడ్‌వింక్‌ అనే సంస్థ ఖాతాకు బదిలీ చేయించారు. అక్కడి నుంచి ఐదు కోట్లను నగదు రూపంలో తీసుకున్నారు. రుణం కింద రావాల్సిన ఇంకో రూ.3 కోట్లు వరుణని మార్కెటింగ్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ చంద్రారెడ్డికి చెల్లించినట్లు సజ్జల శ్రీధర్‌రెడ్డి వాంగ్మూలం ఇచ్చారని సిట్‌ తెలిపింది. ఎస్పీవై ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్‌కి రూ.45 కోట్లు, అదాన్‌ డిస్టిలరీస్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌కు రూ.60 కోట్ల మేర హామీ లేని రుణమివ్వాలని నాటి సీఎం జగనే అరబిందో గ్రూప్ కంపెనీలను ఆదేశించారని వివరించింది. జగన్​తో తనకున్న సంబంధాల్ని అడ్డం పెట్టుకుని రాజ్‌ కసిరెడ్డి అదాన్‌ డిస్టిలరీస్‌ను ప్రారంభించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అత్యధికంగా మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లు ఆ కంపెనీకే ఇచ్చారు. రాజ్‌ కసిరెడ్డి నుంచి ఆ రుణాన్ని వసూలు చేసుకునేందుకు వీలుగా అరబిందో గ్రూప్ తమ తరఫున కాశీచయనుల శ్రీనివాసులును అదాన్ డిస్టిలరీస్‌లో డైరెక్టర్‌గా పెట్టుకుంది. రాజ్‌ కసిరెడ్డి తన తోడల్లుడి సోదరుడైన ముప్పిడి అనిరుధ్‌రెడ్డిని డైరెక్టర్‌గా నియమించారు.

AP Liquor Scam Updates : వైఎస్సార్సీపీ హయాం నాటి మద్యం కుంభకోణంలో మరికొన్ని సంచలనాలు బయటికొచ్చాయి. లిక్కర్ సిండికేట్ మూలవిరాట్‌ వైఎస్ జగనేనని సిట్‌ ఉద్ఘాటించింది. జే బ్రాండ్లు ఉత్పత్తి చేసిన ఎస్పీవై ఆగ్రో, అదాన్‌ డిస్టిలరీస్‌కు అరబిందో గ్రూప్‌ ద్వారా జగనే రుణాలు ఇప్పించినట్లు స్పష్టం చేసింది. దానికి ముడుపులు చెల్లించాలనే షరతులు పెట్టినట్లు వెల్లడించింది. అరబిందో గ్రూప్​నకు ఆ అప్పు తిరిగి చెల్లించేందుకు ఎస్పీవై ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్‌ ఖాతా నుంచి ప్రతి నెలా కోటి చొప్పున రూటింగ్‌ చేసినట్లు సజ్జల శ్రీధర్‌రెడ్డి రిమాండ్‌ రిపోర్ట్‌లో సిట్‌ పేర్కొంది. లిక్కర్ కుంభకోణం కేసులో ఎస్పీవై ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్‌ మాజీ యజమాని సజ్జల శ్రీధర్‌రెడ్డి రిమాండ్ రిపోర్ట్​లో సిట్‌ కీలక అంశాలను పొందుపరిచింది. ఎస్పీవై ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్‌ మద్యం తయారీ వ్యాపారాన్ని పునరుద్ధరించి అభివృద్ధి చేసేందుకు రూ.45 కోట్ల రుణం ఇప్పించాలని ఆ సంస్థ అప్పటి ఎండీ సజ్జల శ్రీధర్‌రెడ్డి ఎంపీ పెద్దిరెడ్డి మిథున్‌రెడ్డి, విజయసాయిరెడ్డి, రాజ్‌ కసిరెడ్డిలను కోరారు. ఈ మేరకు జగన్‌ ఆదేశాల మేరకు అరబిందో గ్రూప్ నుంచి లోన్ ఇప్పించినట్లు తెలిపింది. 12 శాతం వడ్డీతో రుణం తిరిగి చెల్లించడంతో పాటు మద్యం సిండికేట్‌లో భాగస్వాములైన వైఎస్ జగన్‌, మిథున్‌రెడ్డి, విజయసాయిరెడ్డి, రాజ్‌ కసిరెడ్డి, నాటి సీఎంవో కార్యదర్శి ధనుంజయరెడ్డి, ఓఎస్డీ కృష్ణమోహన్‌రెడ్డిలకు నగదు రూపంలో ముడుపులు చెల్లించాలనే ఒప్పందంతో జగన్‌ ఈ రుణం ఇప్పించినట్లు నిర్ధారణైంది. అందులో భాగంగా ట్రైడెంట్‌ కెమ్‌ఫర్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ నుంచి రూ.35 కోట్లు, శ్రేయస్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ లిమిటెడ్‌ నుంచి రూ.10 కోట్లను అరబిందో గ్రూపు సన్‌హోక్‌ ల్యాబ్స్‌ లిమిటెడ్‌ ఖాతాల్లోకి పంపింది. SIT Investigation in AP Liquor Scam : సన్‌హోక్‌ ల్యాబ్స్‌ నుంచి ఎస్పీవై ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్‌ నేరుగా పొందింది రూ.15 కోట్ల రుణమే. మరో రూ.22 కోట్లు రాజ్‌ కసిరెడ్డికి అత్యంత సన్నిహితుడు ఈ కేసులో ఏ9గా ఉన్న టి.ఈశ్వర్‌ కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డికి చెందిన డీకార్ట్‌ లాజిస్టిక్స్‌ కంపెనీ ద్వారా పంపారు. రుణంగా ఎస్పీవై ఆగ్రోకు అందాల్సిన మరో రూ.8 కోట్లలో రూ.5 కోట్లను మిథున్‌రెడ్డి ముడుపుల్లో తన వాటాగా డీకార్ట్‌ లాజిస్టిక్స్‌ నుంచి పీఎల్​ఆర్ ప్రాజెక్ట్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ ఖాతాల్లో జమ చేయించుకున్నారు. ఈ మనీరూటింగ్‌ ఆధారాలు లేకుండా చేసేందుకు మిథున్‌రెడ్డి ఆ రూ.5 కోట్లను తిరిగి హుడ్‌వింక్‌ అనే సంస్థ ఖాతాకు బదిలీ చేయించారు. అక్కడి నుంచి ఐదు కోట్లను నగదు రూపంలో తీసుకున్నారు. రుణం కింద రావాల్సిన ఇంకో రూ.3 కోట్లు వరుణని మార్కెటింగ్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ చంద్రారెడ్డికి చెల్లించినట్లు సజ్జల శ్రీధర్‌రెడ్డి వాంగ్మూలం ఇచ్చారని సిట్‌ తెలిపింది. ఎస్పీవై ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్‌కి రూ.45 కోట్లు, అదాన్‌ డిస్టిలరీస్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌కు రూ.60 కోట్ల మేర హామీ లేని రుణమివ్వాలని నాటి సీఎం జగనే అరబిందో గ్రూప్ కంపెనీలను ఆదేశించారని వివరించింది. జగన్​తో తనకున్న సంబంధాల్ని అడ్డం పెట్టుకుని రాజ్‌ కసిరెడ్డి అదాన్‌ డిస్టిలరీస్‌ను ప్రారంభించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అత్యధికంగా మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లు ఆ కంపెనీకే ఇచ్చారు. రాజ్‌ కసిరెడ్డి నుంచి ఆ రుణాన్ని వసూలు చేసుకునేందుకు వీలుగా అరబిందో గ్రూప్ తమ తరఫున కాశీచయనుల శ్రీనివాసులును అదాన్ డిస్టిలరీస్‌లో డైరెక్టర్‌గా పెట్టుకుంది. రాజ్‌ కసిరెడ్డి తన తోడల్లుడి సోదరుడైన ముప్పిడి అనిరుధ్‌రెడ్డిని డైరెక్టర్‌గా నియమించారు. Sajjala Sridhar Reddy Remand Report : అదాన్‌ డిస్టిలరీస్‌లో కాశీచయనుల శ్రీనివాసులు స్లీపింగ్‌ పార్టనర్‌ మాత్రమేనని, రాజ్‌ కసిరెడ్డే తన బంధువులు, సన్నిహితులైన ముప్పిడి అవినాష్‌రెడ్డి, అజ్మీరా రవి, చెన్నుపాటి గణేశ్‌ చందు ద్వారా నడిపించేవారని సిట్‌ స్పష్టం చేసింది. ఎస్పీవై ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్‌ దారుహౌస్‌ ఎక్స్‌వో బ్రాందీ ఉత్పత్తి చేసి బెవరేజస్‌ కార్పొరేషన్‌కు సరఫరా చేసేది. బెవరేజెస్‌ కార్పొరేషన్‌ నుంచి ఎస్పీవై ఆగ్రోలో పడే డబ్బులతోనే ముడుపులు చెల్లించేవాళ్లమని సజ్జల శ్రీధర్‌రెడ్డి పేర్కొన్నట్లు వెల్లడించింది. తొలుత ఓల్‌విక్, క్రిపటి, నైసా, బాలాజీ ట్రేడింగ్, వెంకటేశ్వర ప్యాకింగ్, విశాల్‌ ఎంటర్‌ప్రైజస్‌ తదితర సంస్థల ఖాతాలకు ఆ సొమ్ము మళ్లించి వారి దగ్గర నుంచి నగదు తీసుకుని, ముడుపులు చెల్లించేవాళ్లమని శ్రీధర్‌రెడ్డి తెలిపారు. ఎస్పీవై ఆగ్రోలో తాను డైరెక్టర్‌గా కొనసాగినంత కాలం ఎప్పటికప్పుడు ఈ ముడుపులు చెల్లించినట్లు వివరించారు. 2022 డిసెంబర్​లో ఎస్పీవై ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్‌ నుంచి బయటకొచ్చానని అప్పటి నుంచి ఆ కంపెనీ వివరాలేవీ తనకు తెలియదని శ్రీధర్‌రెడ్డి విచారణలో చెప్పినట్లు సిట్‌ వెల్లడించింది. మద్యం విధానాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని ముడుపులు కొట్టేయాలనే ఆలోచనకు 2019 ఎన్నికలకు ముందే బీజం పడిందని సిట్‌ అంచనాకొచ్చింది. 2019 ఎన్నికలకు ముందే రాజ్‌ కసిరెడ్డిని హైదరాబాద్‌లోని ఇంట్లో శ్రీధర్‌రెడ్డి కలిశారు. అప్పుడే ఏపీలో లిక్కర్ వ్యాపారం మార్కెట్‌ ఎంత? అందులో సొమ్ము చేసుకునే మార్గాలేంటని? రాజ్‌ కసిరెడ్డి అడిగినట్లు శ్రీధర్​రెడ్డి తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక 2019 జూన్‌లో హైదరాబాద్‌ పార్క్‌ హయత్‌ హోటల్‌ లాంజ్‌లో మద్యం సరఫరా కంపెనీలు, డిస్టిలరీల ప్రతినిధులతో సమావేశమై ఏపీలో ఏయే కంపెనీల మద్యం ఎంత అమ్ముడవుతుందో చర్చించామని వివరిచారు. అత్యున్నత నాయకుడికి ముడుపులివ్వాల్సిందే! : మద్యం వ్యాపారంతో ప్రభుత్వానికేగాక, వైఎస్సార్సీపీకి పార్టీ ఫండ్‌ లభించేలా చేసే మార్గాలపైనా చర్చించినట్లు శ్రీధర్‌రెడ్డి వెల్లడించారని సిట్‌ తెలిపింది. ఆ తర్వాత ఇంకొన్ని కుట్రపూరిత సమావేశాలన్నీ పూర్తయ్యాకే నూతన లిక్కర్ విధానం ప్రకటించినట్లు గుర్తించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మద్యం వ్యాపారం చేయాలనుకుంటే అప్పట్లో సర్కార్​లో అత్యున్నత స్థానంలో ఉన్న నేతకి, రాజ్‌ కసిరెడ్డికి ముడుపులివ్వాల్సిందే. డిస్టిలరీలు, మద్యం సరఫరా కంపెనీలు యజమానులు, ప్రతినిధులతో ముఖాముఖి సమావేశాలు నిర్వహించి చెప్పే బాధ్యతల్నిరాజ్‌కసిరెడ్డి, శ్రీధర్‌రెడ్డికి అప్పగించారు. ఈ సమావేశాలన్నీ పూర్తయ్యాక 2019 డిసెంబర్​లో తాను, మిథున్‌రెడ్డి, వాసుదేవరెడ్డి, సత్యప్రసాద్, రాజ్‌ కసిరెడ్డి హైదరాబాద్‌ జూబ్లీహిల్స్‌లోని ఓ ప్రైవేట్‌ భవనంలో సమావేశమయ్యామని శ్రీధర్​రెడ్డి పేర్కొన్నారు. మద్యం మూల ధర ఆధారంగా ఒక్కో కేసుకు ఎంతమేర ముడుపులు వసూలు చేయాలో నిర్ణయించినట్లు చెప్పారు. ముడుపులు ఇచ్చేందుకు అంగీకరించిన కంపెనీలకే లిక్కర్ సరఫరా ఆర్డర్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నామని తెలిపారు. ముడుపులివ్వకపోతే ప్రాచుర్యం పొందిన బ్రాండ్లయినా పక్కనపెట్టి ఆ లోటు భర్తీకి సొంత బ్రాండ్లు ప్రవేశపెట్టాలనుకున్నట్లు సజ్జల శ్రీధర్‌రెడ్డి సిట్‌ విచారణలో వెల్లడించారు.

Last Updated : April 27, 2025 at 9:52 AM IST