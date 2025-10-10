నకిలీ మద్యం కేసులో కీలకంగా డైరీ - నిక్షిప్తమైన నిందితుల జాతకాలు
key Information in Diary to Fake Liquor Manufacturing Case: ఓ డైరీ నకిలీ మద్యం తయారీ వ్యవహారంలో ఇప్పుడు ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. ఎవరెవరు భాగస్వాములుగా ఉన్నారు, ఏమేమి పనులు చేశారు, ఎవరెవరికి ఎంత మొత్తం ముట్టింది వంటి వివరాలన్నీ అందులో నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి. దీంతో ఇంకా ఎవరెవరి ఆధారలు వెలుగులోకి వస్తాయని అందరిలోనూ ఆసక్తి నెలకొంది.
అసలు సూత్రధారి ధనార్జనరావే: ఈ నకిలీ మద్యం తయారీ కేసులో ఏ2గా ఉన్న కట్టా రాజు నుంచి ఎక్సైజ్ అధికారులు ఓ డైరీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ పుస్తకం ఆధారంగానే దర్యాప్తు ముమ్మరంగా కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది జూన్ నుంచి తయారీ ప్రారంభించినట్లు పేర్కొనడంతో పాటు వచ్చిన ఆదాయం పంపిణీ వివరాలు అందులో నమోదు చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. 2 మద్యం దుకాణాలతో పాటు పలు బెల్ట్ దుకాణాలకు సరఫరా చేసినట్లు తెలుసుకున్నారు.
3 నెలలుగా ఎంత మొత్తం డబ్బులు తీసుకున్నారనేది కూడా నిందితుడు కట్టా రాజు తన డైరీలో స్పష్టంగా నమోదు చేయడం గమనార్హం. నకిలీ వ్యవహారంలో నిందితులంతా పక్కా ప్రణాళికతో వ్యవహరించినట్లు అధికారుల విచారణలో తేలింది. ఈ కేసులో ఇప్పటి వరకు 23 మంది నిందితులు ఉండగా ఏ1గా జనార్దన్రావే ప్రధాన సూత్రధారి అని ఎక్సైజ్ అధికారులు తేల్చారు. మద్యం విక్రయాల నగదును జనార్దన్రావు రూ.7.81 లక్షలు, బెంగళూరుకు చెందిన బాలాజీ రూ.77.50 లక్షలు తీసుకున్నట్లు డైరీ ద్వారా తెలుసుకున్నారు.
ఎక్సైజ్ సీఐ హిమబిందుకూ వాటాలు: ములకలచెరువు ఎక్సైజ్ సీఐ హిమబిందుకు తెలిసే ఈ నకిలీ మద్యం తయారీ జరిగినట్లు ఎక్సైజ్ ఉన్నతాధికారుల విచారణలో తేలింది. ఆమెకు అందిన వాటాలను కట్టా రాజు డైరీలో ప్రస్తావించినట్లు వెల్లడైంది. జనార్దన్రావుతో పాటు గిరిధర్రెడ్డి దక్షిణాఫ్రికాలో ఉన్నట్లు తేలింది. వీరిద్దరూ ఒకేసారి లొంగిపోవడానికి ప్రణాళిక రూపొందించుకున్నారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇక్కడ తయారు చేసిన మద్యాన్ని కర్ణాటకలోనూ విక్రయించారని అలానే అనంతపురం జిల్లాకు కూడా సరఫరా అయినట్లు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. ఆ దిశగా ఆధారాల సేకరణకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
లేబుళ్లను స్కాన్ చేయడంతో వెలుగులోకి అసలు వ్యవహారం: కొద్ది రోజుల క్రితం ములకల చెరువులో నకిలీ మద్యం తయారు చేస్తున్న ముఠాను పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలోనే దాడులు నిర్వహించి నకిలీ మద్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ నకిలీ మద్యాన్ని విజయవాడకు చెందిన జనార్దన్రావు, అతని అనుచరుడు రాజు కలిసి ములకలచెరువు కనుగొండ ఆర్చి ప్రాంతంలో ఓ ఇంటిని అద్దెకు తీసుకుని తయారు చేస్తున్నారు. పలు ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణాలు సహా తంబళ్లపల్లె నియోజకవర్గంలోని ప్రాంతాలకు సరఫరా చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ధర కంటే తక్కువకే ఇస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. పెద్దతిప్ప సముద్రం మండలంలో ఇటీవల జిల్లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా నకిలీ మద్యం తరలిస్తున్న వాహనాన్ని అడ్డుకున్నారు. సీసాల మీద ఉన్న లేబుళ్లను స్కాన్ చేయడంతో అక్రమ మద్యం తయారీ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది.
