Srushti Fertility Centre Case Update : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించిన సృష్టి ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ కేసు దర్యాప్తులో విస్తుపోయే వాస్తవాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఈ కేసులో ఏడు ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు కాగా, 26 మందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. తాజాగా అరెస్టైన వారిలో వైద్యులు అనుశ్రీ, రమ్య, సృష్టి ఫెర్టిలిటీ సెంటర్లో అనస్తీషియన్ రవి, తమ పిల్లలను విక్రయించిన ముగ్గురు తల్లిదండ్రులు, ఇద్దరు ఏజెంట్లను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి న్యాయమూర్తి ఎదుట హాజరుపరిచారు. అనంతరం రిమాండ్కు తరలించారు.
వారిద్దరే నమ్రతకు కుడి, ఎడమ భుజం : కల్యాణి, ధనశ్రీ సంతోషి కస్టడీ నేటితో ముగియనుండటంతో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి చంచల్గూడ జైలుకు తరలించారు. కస్టడీలో భాగంగా కల్యాణికి ఒడిశా, విశాఖకు చెందిన పిల్లల అక్రమ రవాణా ముఠాతో సంబంధాలున్నట్లు గుర్తించారు. హైదరాబాద్ నుంచి నమ్రత పంపిన దంపతుల స్పెర్మ్, అండాలు సేకరించే పని చేసినట్లు పోలీసుల ముందు కల్యాణి ఒప్పుకుంది. సరోగసీ విజయవంతంగా ప్రారంభించామన్న సమాచారం నుంచి బిడ్డ పుట్టే వరకు ఫాలో అప్ చేసే బాధ్యత అంతా తనదేనని విచారణలో వెల్లడించింది. తాను చేసిన పనికి గానూ నమ్రత మహారాణిపేటలోని ఓ ఫ్లాట్ ఇచ్చినట్లు పేర్కొంది. సరోగసిలో నమ్రత వద్దకు వచ్చిన దంపతుల ఫొటోలు పంపితే వారికి దగ్గర పోలికలు ఉండే వారి నుంచి శిశువుని విక్రయించే వాళ్లమని పోలీసుల ఎదుట ఒప్పుకుంది.
నమ్రతకు విశాఖపట్నానికి చెందిన కల్యాణి కుడిభుజంగా ఉంటే, సంగారెడ్డికి చెందిన ధనశ్రీ సంతోషి ఎడమభుజంగా వ్యవహరించింది. అమీర్పేట ఎల్లారెడ్డిగూడలో నివాసం ఉంటూ 16 మంది ఏజెంట్లను ఏర్పాటు చేసుకుంది. ఆ ఏజెంట్ల ద్వారా హైదరాబాద్, కోల్కతా, భువనేశ్వర్, ఏపీలోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో పిల్లల్ని కొనుగోలు చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. సుదూర ప్రాంతాల్లోని ప్రసూతి ఆస్పత్రులు ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్న దంపతులు, పేదలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు గుర్తించారు. నమ్రత శిశువును కొని ఇచ్చినందుకు రూ.లక్ష ఇస్తే ధనశ్రీ సంతోషి మాత్రం రూ.50 వేలు వారికి ఇచ్చి చేతులు దులుపుకుందని తేలింది. కొన్నేళ్లుగా ధనశ్రీ సంతోషికి రూ.కోట్లల్లో నగదు బదిలీ చేసినట్లు పోలీసుల కస్టడీ విచారణలో ధనశ్రీ వెల్లడించింది.
వేరే వైద్యురాలి లెటర్ హెడ్ల వాడకం : గోపాలపురం పోలీసుల దర్యాప్తు చేస్తుండగానే బాధితులు ఒక్కొక్కరిగా ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. విచారణలో నమ్రత అక్రమాలు ఒక్కొక్కటిగా బయటకు వస్తున్నాయి. సికింద్రాబాద్కు చెందిన ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్, రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కన్సల్టెంట్గా పని చేసిన 86 ఏళ్ల వైద్యురాలి లెటర్హెడ్లు నమ్రత వినియోగించింది. వైద్యురాలి లెటర్హెడ్పై మందులు, ఇంజెక్షన్లు రాసి ఇచ్చింది. విషయం తెలుసుకున్న సదరు వైద్యురాలు సృష్టి కేంద్రంతో తనకు ఏ సంబంధం లేదని, ఎప్పుడూ పని చేయలేదని పేర్కొంది. ఘటనపై చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నమ్రతపై గోపాలపురంలోనే మరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది. హైదరాబాద్కు చెందిన దంపతులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
రూ.20 కోట్లు వసూలు : 2018 నుంచి భారీగా పెరిగిన నమ్రత ఆస్తులపై పోలీసులు దృష్టి సారించారు. ఆమె ఆస్తుల వివరాలు కోరుతూ స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ శాఖకు లేఖ రాశారు. నమ్రతకు 8 ప్రముఖ బ్యాంకుల్లో ఖాతాలు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. భారీగా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. దర్యాప్తులో రూ.కోట్లల్లో లావాదేవీలు జరిగినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. సంతోషి, కల్యాణి, తన కుమారుడు జయంత్ కృష్ణ ఖాతాలకు భారీగా నగదు లావాదేవీలు జరిగినట్లు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం నమ్రత, సంతోషి బ్యాంకు ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేశారు. ఇప్పటి వరకు 40 నుంచి 50 మంది దంపతులను నమ్రత మోసం చేశారు. వారి నుంచి సుమారు రూ.20 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు.
మరోసారి కస్టడీలోకి నమ్రత? : పవిత్రమైన వైద్య వృత్తిలో ఉంటూ తప్పు చేశాననే ప్రాయశ్చిత్తం కించిత్తు నమ్రతలో కనిపించలేదు. అరెస్టు అయి విచారణ ఎదుర్కొంటున్నా పద్ధతి మార్చుకోకపోవడమే గాక జైలు నుంచి బయటకు రాగానే అందరి లెక్కలు తేలుస్తానంటూ చెబుతున్నారు. కాగా ఈ కేసులో నమ్రతను మరోసారి కస్టడీకి తీసుకోవాలని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఇవాళ కస్టడీ పిటిషన్ వేసే అవకాశం ఉంది.