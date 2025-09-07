కార్మికుడిగా చేరి పక్కాగా ఆధారాలు - ల్యాబొరేటరీ డ్రగ్స్ కేసులో సినిమా రేంజ్ ట్విస్ట్
ల్యాబొరేటరీస్లో కార్మికుడిగా చేరిన ముంబయి పోలీసు - నెల రోజుల పాటు ప్లాన్ చేసి పక్కాగా వివరాలు సేకరణ - శనివారం పోలీసులు దాడి చేసి రూ.కోట్లు విలువ చేసే డ్రగ్స్ స్వాధీనం
Published : September 7, 2025 at 8:58 PM IST
Drugs Case In Cherlapally Hyderabad : చర్లపల్లి డ్రగ్స్ కేసులో కీలక అంశాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. వాగ్దేవీ ల్యాబొరేటరీస్పై ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించగా డ్రగ్స్ తయారీ యూనిట్ గుట్టు బయటపడిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సంస్థ యజమాని గతంలోనూ పోలీసులకు పట్టుబడినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. అయితే తన పలుకుబడిని ఉపయోగించుకుని డ్రగ్స్ కేసులో అరెస్టు కాకుండా చూసుకున్నాడు. కాగా ముంబయిలో డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్న బంగ్లాదేశీ మహిళను అరెస్టు చేశారు. ఆపై ఆమెను దర్యాప్తు చేస్తుండగా హైదరాబాద్లోని ల్యాబొరేటరీలో డ్రగ్స్ తయారీ యూనిట్ ఉందనే విషయం బయటపడింది.
ల్యాబొరేటరీలో ఉద్యోగిగా : ఈ నేపథ్యంలో ముంబయి నార్కోటిక్ పోలీసులు వాగ్దేవీ ల్యాబొరేటరీస్పై ఓ కన్నేశారు. ముంబయి పోలీసుల్లో ఒకరు కార్మికుడిగా ఈ ల్యాబొరేటరీలో ఉద్యోగిగా చేరారు. అయితే పోలీసుల పథకంలో భాగంగా నెల రోజులపాటు ల్యాబోరేటరీలో పని చేసి పక్కాగా ఆధారాలు సేకరించారు. అనంతరం శనివారం పోలీసులు దాడి చేసి రూ.కోట్లు విలువ చేసే డ్రగ్స్, ఎండీ డ్రగ్స్ తయారీకి వినియోగించే 35,500 లీటర్ల ముడి సరుకును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 5.79 కిలోల మెఫిడ్రోన్, 950 కిలోల పొడి పదార్థం, మిథైలెనెడియాక్సీ మెథాంఫెటమైన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇంకా ఈ కేసులో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.
ఇదీ నేపథ్యం : మహారాష్ట్రలోని మిరా భయాందార్, వసాయ్ విరార్ కమిషనరేట్ పోలీసులు ఆగస్టు 8న ఓ మహిళ నుంచి 105 గ్రాముల మెఫిడ్రిన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కాగా నిందితురాలు బంగ్లాదేశ్కు చెందిన ఫాతిమా మురాద్ షేక్ అలియాస్ మొల్లా (23)గా గుర్తించారు. పోలీసులు ఆమెను విచారించి విషయాలను రాబట్టారు. నిందితురాలిచ్చిన సమాచారంతో మరో 10 మందిని అరెస్టు చేశారు. వారి నుంచి రూ.23.97 లక్షల విలువైన 178 గ్రాముల మెఫిడ్రిన్, ఫోన్లు, కార్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఆకస్మిక దాడి చేయగా : హైదరాబాద్ చర్లపల్లిలోని ఓ పరిశ్రమ నుంచి డ్రగ్స్ వస్తున్నట్లు నిందితులు విచారణలో వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలోనే మిరా భయాందార్, వసాయ్ విరార్ నేర పరిశోధన విభాగం-4 ఇన్స్పెక్టర్ ప్రమోద్ బృందం రెండు రోజుల క్రితం హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చింది. చర్లపల్లి ఫేజ్-5 లోని నవోదయ కాలనీలో వాగ్దేవి ల్యాబొరేటరీస్పై ఆకస్మిక దాడి చేయగా డ్రగ్స్ తయారీ యూనిట్ బయటపడింది. దీని యజమాని వోలేటి శ్రీనివాస్ విజయ్, ఇతని సహాయకుడు తానాజీ పండరీనాథ్ పట్వారీలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కోర్టులో ట్రాన్సిట్ వారెంట్ తీసుకుని ముంబయికి తీసుకు వెళ్లారు.
నాలుగేళ్ల క్రితం లీజుకు తీసుకుని : రాంనగర్ గుండు ప్రాంతానికి చెందిన వోలేటి శ్రీనివాస్ విజయ్ ఓ ప్రముఖ ఫార్మా కంపెనీలో పనిచేశాడు. చర్లపల్లి నవోదయకాలనీలో జలంధర్ రెడ్డికి చెందిన భవనాన్ని నాలుగేళ్ల క్రితం లీజుకు తీసుకున్నాడు. వాగ్దేవి ల్యాబొరేటరీస్ పేరుతో కంపెనీ ఏర్పాటు చేసి ఫార్మా ఉత్పత్తులు పెట్టాడు. మహారాష్ట్రతో పాటు దేశ వ్యాప్తంగా ఈ డ్రగ్స్ను సరఫరా చేస్తున్నట్లు మిరా ఖయాందార్, వసాయ్ విరార్ పోలీసు కమిషనర్ నిఖేష్ కౌశిక్ మీడియాకు వెల్లడించారు. వీరికి విదేశీ లింకులున్నట్లు సమాచారం ఉందని దీనిపై మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వివరించారు.
