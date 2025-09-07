ETV Bharat / state

కార్మికుడిగా చేరి పక్కాగా ఆధారాలు - ల్యాబొరేటరీ డ్రగ్స్​ కేసులో సినిమా రేంజ్ ట్విస్ట్

ల్యాబొరేటరీస్‌లో కార్మికుడిగా చేరిన ముంబయి పోలీసు - నెల రోజుల పాటు ప్లాన్‌ చేసి పక్కాగా వివరాలు సేకరణ - శనివారం పోలీసులు దాడి చేసి రూ.కోట్లు విలువ చేసే డ్రగ్స్‌ స్వాధీనం

Drugs Case In Cherlapally Hyderabad
Drugs Case In Cherlapally Hyderabad (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2025 at 8:58 PM IST

2 Min Read

Drugs Case In Cherlapally Hyderabad : చర్లపల్లి డ్రగ్స్ కేసులో కీలక అంశాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. వాగ్దేవీ ల్యాబొరేటరీస్​పై ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించగా డ్రగ్స్ తయారీ యూనిట్​ గుట్టు బయటపడిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సంస్థ యజమాని గతంలోనూ పోలీసులకు పట్టుబడినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. అయితే తన పలుకుబడిని ఉపయోగించుకుని డ్రగ్స్​ కేసులో అరెస్టు కాకుండా చూసుకున్నాడు. కాగా ముంబయిలో డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్న బంగ్లాదేశీ మహిళను అరెస్టు చేశారు. ఆపై ఆమెను దర్యాప్తు చేస్తుండగా హైదరాబాద్​లోని ల్యాబొరేటరీలో డ్రగ్స్ తయారీ యూనిట్​ ఉందనే విషయం బయటపడింది.

ల్యాబొరేటరీలో ఉద్యోగిగా : ఈ నేపథ్యంలో ముంబయి నార్కోటిక్​ పోలీసులు వాగ్దేవీ ల్యాబొరేటరీస్​పై ఓ కన్నేశారు. ముంబయి పోలీసుల్లో ఒకరు కార్మికుడిగా ఈ ల్యాబొరేటరీలో ఉద్యోగిగా చేరారు. అయితే పోలీసుల పథకంలో భాగంగా నెల రోజులపాటు ల్యాబోరేటరీలో పని చేసి పక్కాగా ఆధారాలు సేకరించారు. అనంతరం శనివారం పోలీసులు దాడి చేసి రూ.కోట్లు విలువ చేసే డ్రగ్స్, ఎండీ డ్రగ్స్​ తయారీకి వినియోగించే 35,500 లీటర్ల ముడి సరుకును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 5.79 కిలోల మెఫిడ్రోన్​, 950 కిలోల పొడి పదార్థం, మిథైలెనెడియాక్సీ మెథాంఫెటమైన్​ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇంకా ఈ కేసులో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.

ఇదీ నేపథ్యం : మహారాష్ట్రలోని మిరా భయాందార్, వసాయ్​ విరార్ కమిషనరేట్​ పోలీసులు ఆగస్టు 8న ఓ మహిళ నుంచి 105 గ్రాముల మెఫిడ్రిన్​ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కాగా నిందితురాలు బంగ్లాదేశ్​కు చెందిన ఫాతిమా మురాద్​ షేక్​ అలియాస్​ మొల్లా (23)గా గుర్తించారు. పోలీసులు ఆమెను విచారించి విషయాలను రాబట్టారు. నిందితురాలిచ్చిన సమాచారంతో మరో 10 మందిని అరెస్టు చేశారు. వారి నుంచి రూ.23.97 లక్షల విలువైన 178 గ్రాముల మెఫిడ్రిన్​, ఫోన్లు, కార్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ఆకస్మిక దాడి చేయగా : హైదరాబాద్​ చర్లపల్లిలోని ఓ పరిశ్రమ నుంచి డ్రగ్స్​ వస్తున్నట్లు నిందితులు విచారణలో వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలోనే మిరా భయాందార్​, వసాయ్ విరార్​ నేర పరిశోధన విభాగం-4 ఇన్​స్పెక్టర్​ ప్రమోద్​ బృందం రెండు రోజుల క్రితం హైదరాబాద్​ నగరానికి వచ్చింది. చర్లపల్లి ఫేజ్​-5 లోని నవోదయ కాలనీలో వాగ్దేవి ల్యాబొరేటరీస్​పై ఆకస్మిక దాడి చేయగా డ్రగ్స్ తయారీ యూనిట్​ బయటపడింది. దీని యజమాని వోలేటి శ్రీనివాస్​ విజయ్, ఇతని సహాయకుడు తానాజీ పండరీనాథ్​ పట్వారీలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కోర్టులో ట్రాన్సిట్​ వారెంట్ తీసుకుని ముంబయికి తీసుకు వెళ్లారు.

నాలుగేళ్ల క్రితం లీజుకు తీసుకుని : రాంనగర్​ గుండు ప్రాంతానికి చెందిన వోలేటి శ్రీనివాస్​ విజయ్ ఓ ప్రముఖ ఫార్మా కంపెనీలో పనిచేశాడు. చర్లపల్లి నవోదయకాలనీలో జలంధర్​ రెడ్డికి చెందిన భవనాన్ని నాలుగేళ్ల క్రితం లీజుకు తీసుకున్నాడు. వాగ్దేవి ల్యాబొరేటరీస్ పేరుతో కంపెనీ ఏర్పాటు చేసి ఫార్మా ఉత్పత్తులు పెట్టాడు. మహారాష్ట్రతో పాటు దేశ వ్యాప్తంగా ఈ డ్రగ్స్​ను సరఫరా చేస్తున్నట్లు మిరా ఖయాందార్​, వసాయ్ విరార్​ పోలీసు కమిషనర్​ నిఖేష్​ కౌశిక్​ మీడియాకు వెల్లడించారు. వీరికి విదేశీ లింకులున్నట్లు సమాచారం ఉందని దీనిపై మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వివరించారు.

'పుష్ప'ను మించిపోయిన డ్రగ్స్ స్మగ్లర్లు - మట్టిగాజులు, ఆక్స్‌ఫర్డ్‌ డిక్షనరీలు కావేవీ అనర్హం

బీఆర్​ఆర్​ ఫౌండేషన్​ ఆధ్వర్యంలో యువతకు డ్రగ్స్​పై వినూత్న అవగాహన

ILLEGAL DRUGS CASE IN HYDERABADచర్లపల్లి డ్రగ్స్‌ కేసుILLEGAL DRUGS CASE CHERLAPALLYDRUGS CASE IN HYDERABADCHERLAPALLY DRUGS CASE UPDATE

