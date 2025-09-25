ఫ్రిజ్లో పెట్టుకొని తినే ఆహారం సురక్షితమేనా? - నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే?
Health Problems on Repeatedly Heated Food : నాణ్యత లేదనో, నిల్వ ఉంచారనో, ఫుడ్ పాయిజన్ అవుతుందనో, బయటి తిండిపై కొన్నిసార్లు విముఖంగా ఉంటాం! కానీ, మన ఇంట్లో వండిన ఆహారం కూడా విషతుల్యమైతే? ఆరోగ్యంపై దుష్ప్రభావం చూపితే? అందుకే అవగాహన అవసరం!
బయట తింటేనే కాదు ఆహార పదార్థాల విషయంలో సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా నిర్లక్ష్యంవహిస్తే ఇంట్లో తిన్నా ఫుడ్ పాయిజన్ అవుతుంది. మారిన జీవన శైలి నేటి ఉరుకులు, పరుగుల జీవితంలో చాలా ఇళ్లల్లో రెండు, మూడు రోజులకు సరిపడా వండుకుని ఫ్రిజ్లో పెట్టుకోవడం అవసరమైనప్పుడు తిరిగి వేడి చేసుకుని తినడం సర్వసాధారణమైంది. ఈ విషయంలో ఎక్కువ మందిలో సరైన అవగాహన లేకపోవడంతో అనారోగ్యం బారిన పడుతున్నారు. ఫ్రిజ్లో ఆహార పదార్థాలను రోజుల తరబడి నిల్వ ఉంచి, ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండానే వేడి చేసి తినడం సురక్షితం కాదు.
- హైదరాబాద్ వనస్థలిపురంలో నివసించే శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఆర్టీసీలో కండక్టర్గా పని చేస్తున్నారు. పండగ సందర్భంగా కుటుంబం, బంధువులతో కలసి దావత్ చేసుకున్నారు. మటన్, చికెన్, బోటి తిన్నారు. కొద్ది గంటల్లోనే అనారోగ్యం పాలై తొమ్మిది మంది ఆసుపత్రిలో చేరారు. శ్రీనివాస్ యాదవ్ చికిత్స పొందుతూ మృతిచెందారు. మిగిలిన వారు చికిత్స అనంతరం కోలుకున్నారు. వండిన నాన్- వెజ్ పదార్థాలను ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేసి, తర్వాత వేడి చేసి తినడమే దీనికి కారణమని తేలింది.
బంగాళాదుంపలు : మిగిలిపోయిన బంగాళాదుంప కూరను తిరిగి వేడిచేసి తినడం ఏ మాత్రం శ్రేయస్కరం కాదు. వండిన బంగాళాదుంపలను సరిగా నిల్వ చేయాలి. లేనిపక్షంలో గది ఉష్ణోగ్రతకు వచ్చిన తర్వాత క్లోస్ట్రీడియం బోటులినం బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెందుతుంది. తిరిగి వేడి చేసినా ఈ బ్యాక్టీరియా ముప్పు తొలగదు. ఆలూలో ఉండే నైట్రేట్ల కారణంగా వికారం, వాంతులు అవుతాయి.
కోడిగుడ్లు : వీటిలో చాలా పోషకాలు ఉంటాయి. కానీ వండిన గుడ్లను వేడి చేసి తినడం వల్ల వాటిలోని పోషక విలువలపై ప్రభావం పడుతుంది. ఎసిడిటీ, కడుపుబ్బరం వంటి సమస్యలు కనిపిస్తాయి. పూర్తిగా ఉడికించని గుడ్లను వేడి చేసి తింటే వాటిలో ఉండే సాల్మనెల్లా, బ్యాక్టీరియా కారణంగా డయేరియా, జ్వరం, వాంతులు వస్తాయి.
పాలకూర : మిగిలిన పాలకూర వంటకాన్ని ఫ్రిజ్లో పెట్టడం, తినే ముందు వేడి చేయడం మంచిది కాదు. వీటిలో ఉండే నైట్రేట్లు అమినో యాసిడ్లతో కలసి క్యాన్సర్ కారకాలైన నైట్రేట్లు, నైట్రోసమైన్లుగా మారే అవకాశం ఉందని పలు అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. వండిన వెంటనే తినడం ఉత్తమం.
పుట్టగొడుగులు : పుట్టగొడుగుల్లో ప్రొటీన్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఎక్కువ సమయం గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంచిన అనంతరం వేడి చేసి తింటే బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది. రంగు, రుచి మారుతుంది. జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తుతాయి. గుండె జబ్బులకు కూడా దారితీస్తుంది.
మాంసం : చికెన్లో ప్రొటీన్ అధికంగా ఉంటుంది. ఫ్రిజ్లో ఉంచి, తర్వాత వేడి చేసి తినడం వల్ల అందులోని ప్రొటీన్ గట్టిగా మారుతుంది. దీనికి తోడు సరిగా నిల్వ చేయకపోవడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఫ్రిజ్లో నిల్వ ఉంచిన మాంసం తినాలంటే 74 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద తప్పనిసరిగా వేడి చేయాలి. దీంతో బ్యాక్టీరియా చాలా వరకు చనిపోతుంది.
అన్నం : మనం తరచూ వేడి చేసే వాటిలో అన్నం కూడా ఒకటి. ఇందులో బ్యాక్టీరియా వేగంగా వృద్ధి చెందుతుంది. చల్లారిన అన్నాన్ని తిరిగి వేడి చేస్తే ఈ బ్యాక్టీరియా మరింత పెరిగి, విషపదార్థాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీని వల్ల ఫుడ్ పాయిజన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : " వండిన ఆహారాన్ని రెండు గంటల్లోపే ఫ్రిజ్లో ఉంచాలి. లేనిపక్షంలో బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెందుతుంది. ఆహారపదార్థాలను వీలైనంత వరకు పదే పదే వేడి చేయడం మానుకోవాలి. ఎన్ని సార్లు వేడి చేస్తున్నామంటే అంత ఎక్కువ ముప్పు పొంచి ఉందన్న మాట. తప్పనిసరైతే ఒక్కసారి మాత్రమే వేడి చేసుకోవాలి. అధిక సార్లు వేడి చేసి తినాల్సి వస్తే ఆహార పదార్థాన్ని ఒకే పాత్రలో కాకుండా చిన్న వాటిల్లో నిల్వ ఉంచుకోవాలి. అవసరమైనప్పుడు ఫ్రిజ్ నుంచి తీసి, అంతవరకే వేడి చేసుకుని తింటే సరిపోతుంది" అని విజయవాడకు చెందిన పోషకాహార నిపుణురాలు సుష్మ తెలిపారు.
