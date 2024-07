ETV Bharat / state

జస్టిస్ నరసింహారెడ్డి కమిషన్ ఇచ్చిన సమన్లపై సుప్రీంకోర్టుకు కేసీఆర్‌ - నేడే విచారణ - KCR Petition in SC

BRS Chief KCR Petition in SC

Ex CM KCR Petition in Supreme Court Against Justice Narasimha Reddy Commission : రాష్ట్రంలో గత బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వ హయాంలో ఛత్తీస్​గఢ్​ నుంచి జరిగిన విద్యుత్​ కొనుగోళ్లు, భద్రాద్రి, యాదాద్రి థర్మల్​ విద్యుత్​ కేంద్రాల నిర్మాణంపై విచారణ జరపడానికి జస్టిస్​ ఎల్​.నరసింహారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కమిషన్​ ఏర్పాటు చేయడాన్ని సవాల్​ చేస్తూ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్​ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఇదే అంశంపై జూన్​ 24న కేసీఆర్​ దాఖలు చేసిన పిటిషన్​ను కొట్టేస్తూ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సవాల్​ చేస్తూ ఆయన సుప్రీం కోర్టులో పిటిషన్​ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్​ నేడు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్​ డీవై చంద్రచూడ్, జస్టిస్‌ జేబీ పార్దీవాలా, జస్టిస్‌ మనోజ్‌ మిశ్రలతో కూడిన ధర్మాసనం ముందు విచారణకు రానుంది.

ఛత్తీస్​గఢ్​ నుంచి తెలంగాణ విద్యుత్​ సంస్థలు చేసిన వెయ్యి మెగావాట్ల విద్యుత్​ కొనుగోళ్లు, భద్రాద్రి, యాదాద్రి థర్మల్​ విద్యుత్​ కేంద్రాల నిర్మాణంపై విచారణ జరిపి, ఆ నిర్ణయాల్లోని నిబద్ధతను తేల్చడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మార్చి 14న జస్టిస్​ ఎల్​. నరసింహారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కమిషన్​ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిషన్​ కమిషన్​ ఆఫ్​ ఎంక్వయిరీ యాక్ట్​ 1952, విద్యుత్తు చట్టం-2003కి విరుద్ధమని, దాన్ని రద్దు చేయాలని కేసీఆర్​ ఈ పిటిషన్​ను దాఖలు చేశారు. విద్యుత్తు కొనుగోళ్లపై వివాదం ఉంటే తెలంగాణ, ఛత్తీస్​గఢ్​ రాష్ట్ర విద్యుత్తు నియంత్రణ మండళ్లు తేల్చాలే తప్ప దానిపై విచారించే అధికారం కమిషన్​కు లేదని ఆయన తన పిటిషన్​లో పేర్కొన్నారు.