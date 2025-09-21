ETV Bharat / state

ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ ప్రమాణాలతో కొత్త డీపీఆర్ - 380 కి.మీ. రహదారి విస్తరణకు ప్రణాళిక

కత్తిపూడి-ఒంగోలు రహదారి ప్రాజెక్టుకు కొత్త ఆదేశాలు - పాత డీపీఆర్ టెండర్లు రద్దు, కొత్త సంస్థ ఎంపికకు రంగం సిద్ధం

Representation image of Kathipudi Ongole National Highway
Representation image of Kathipudi Ongole National Highway (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 8:55 AM IST

3 Min Read
Kathipudi Ongole Highway Expansion: కత్తిపూడి నుంచి ఒంగోలు వరకు ఉన్న జాతీయ రహదారి 216 విస్తరణ పనులు ఊపందుకోబోతున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన డీటైల్డ్​ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్‌ (DPR)ను జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (NHAI) ప్రమాణాల ప్రకారం సిద్ధం చేయనున్నారు. ఇప్పటికే రహదారులు, భవనాల శాఖలోని జాతీయ రహదారుల విభాగం పిలిచిన టెండర్లను రద్దు చేస్తూ, కొత్తగా కన్సల్టెన్సీ సంస్థను ఎంపిక చేసేందుకు టెండర్లు పిలిచే దిశగా చర్యలు చేపడుతున్నారు.

ఎందుకు కొత్త డీపీఆర్?: కొన్నాళ్ల క్రితం ఆర్‌అండ్‌బీ జాతీయ రహదారుల విభాగం ఈ హైవే విస్తరణకు డీపీఆర్ సిద్ధం చేయడానికి టెండర్లు పిలిచింది. ఇంజినీర్లు ఐకాన్స్శ్రీ- ఇన్ఫోటెక్‌ (జేవీ) అనే సంస్థను ఎంపిక చేసి, ఆ ప్రతిపాదనను రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ (MoRTH)కు పంపించారు. అయితే తాజాగా మంత్రిత్వశాఖ ఆ టెండర్లను రద్దు చేయాలని ఆదేశించింది. కారణం ఏంటంటే, డీపీఆర్‌లు తప్పనిసరిగా ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ కఠిన ప్రమాణాల ప్రకారం సిద్ధం కావాలి. దీంతో కొత్తగా రిక్వెస్ట్ ఫర్ ప్రపోజల్‌ (RFP) టెండర్లు పిలవాలని ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.

హైవే ప్రొఫైల్, విస్తరణ ప్రణాళిక: మొత్తం 380.38 కిలోమీటర్ల పొడవు ఉన్న ఈ హైవేలో ప్రస్తుతం కత్తిపూడి-కాకినాడ మధ్య 27.5 కి.మీ. మాత్రమే నాలుగు వరుసలుగా ఉంది. మిగతా భాగమంతా రెండు వరుసలే ఉండటంతో రద్దీ, ప్రమాదాలు ఎక్కువవుతున్నాయి. కొత్త విస్తరణ ప్రణాళిక ప్రకారం, ప్రస్తుతం నాలుగు వరుసలుగా ఉన్న భాగాన్ని ఆరు వరుసలుగా విస్తరిస్తారు. రెండు వరుసలుగా ఉన్న భాగాన్ని నాలుగు వరుసలుగా పెంచుతారు.ఈ విస్తరణ వల్ల భవిష్యత్తులో పెరిగే ట్రాఫిక్‌ అవసరాలను తీర్చడంతో పాటు భద్రతా ప్రమాణాలు కూడా బలపడతాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.

  • ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ ప్రమాణాల ప్రాధాన్యం: ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ ఆధ్వర్యంలో తయారు చేసే డీపీఆర్‌లో సాంకేతిక, నాణ్యత, భద్రతా ప్రమాణాలు చాలా కఠినంగా అమలు అవుతాయి. కన్సల్టెన్సీ సంస్థ వద్ద తప్పనిసరిగా ఈ నిపుణులు ఉండాలి:
  • టీమ్ లీడర్ (హైవే నిపుణుడు)
  • రోడ్డు భద్రతా ఇంజనీర్
  • బ్రిడ్జి ఇంజనీర్
  • హైవే అండ్​ పేవ్‌మెంట్ ఇంజనీర్
  • సీనియర్ క్వాలిటీ ఇంజనీర్
  • కాంట్రాక్ట్ స్పెషలిస్ట్

ఈ నిపుణులందరికీ డీపీఆర్ తయారీ కాలమంతా వేతనం చెల్లించాలి. దీని వల్ల ట్రాఫిక్ అంచనాలు, రోడ్డు భద్రత, వర్షపు నీటి పారుదల, వంతెనలు, పేవ్‌మెంట్‌ తదితర అంశాలన్నీ సమగ్రంగా ఉండే నాణ్యమైన డీపీఆర్ సిద్ధమవుతుంది.

తదుపరి చర్యలు: డీపీఆర్ సిద్ధం చేయడానికి సుమారు 12 నుంచి 18 నెలలు పడుతుంది. ఆ తర్వాత దానిని MoRTH ఆమోదానికి పంపిస్తారు. ఆమోదం లభించిన తర్వాతే విస్తరణ పనులకు నిధులు కేటాయిస్తారు. ఇంజినీర్ల అభిప్రాయం ప్రకారం సమయం ఎక్కువైనా, భవిష్యత్తులో నిర్మాణ సమయంలో సమస్యలు తలెత్తకుండా, ఖర్చులు పెరగకుండా ఉండేందుకు ఇది అవసరమని చెబుతున్నారు.

ప్రాజెక్ట్ ప్రాధాన్యం: కత్తిపూడి-ఒంగోలు హైవే ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అత్యంత కీలక తీర రహదారులలో ఒకటి. ఇది తూర్పు గోదావరి, కాకినాడ, విశాఖపట్నం, ఒంగోలు వంటి పట్టణాలను కలుపుతుంది. ఈ హైవే విస్తరణ వల్ల జిల్లాల మధ్య ప్రయాణ సమయం గణనీయంగా తగ్గుతుంది. అదే విధంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గుతాయి. కార్గో రవాణాకు సౌలభ్యం పెరుగుతుంది. కాకినాడ, గంగవరం, కృష్ణపట్నం పోర్టులకు కనెక్టివిటీ బలపడుతుంది.

ఇప్పటికే పిలిచిన టెండర్లు రద్దయినందున త్వరలోనే కొత్త RFP టెండర్లు పిలవనున్నారు. కొత్త సంస్థ ఎంపికైన వెంటనే డీపీఆర్ పనులు ప్రారంభమవుతాయి. ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ ప్రమాణాలతో కొత్త డీపీఆర్ సిద్ధం అవ్వడం వల్ల కత్తిపూడి-ఒంగోలు హైవే విస్తరణ ఎట్టకేలకు ఊపందుకునే అవకాశం ఉంది.

