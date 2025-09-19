రామప్ప ఆలయానికి మోడల్ ఈ కాటేశ్వరాలయం
Model Of Ramappa Temple Telangana : ఏదైనా ప్రదేశం యునెస్కో గుర్తింపు పొందాలంటే ఆ ప్రాంతానికి సంస్కృతి, కళలు, చరిత్ర వంటి అంశాల అధారంగా ఉంటాయి. అయితే ఎంత గొప్పకట్టడానికైనా ముందు ఒక మోడల్ను రూపొందించడం వల్ల తరువాత జరిగే నిర్మాణంలో ఎటువంటి లోపాలు లేకుండా నిర్మించుకోవచ్చు. కాగా మన రాష్ట్రంలోని ములుగు జిల్లాలోని రామప్ప దేవాలయం యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన విషయం తలిసిందే. దీనికి కూడా ఒక మోడల్ ఆలయం ఉంది అదే కాటేశ్వరాలయం అని అధికారులు చెబుతున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాలకు గర్వకారణం : యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన ములుగు జిల్లా వెంకటాపూర్ మండలం పాలంపేటలోని రామప్ప ఆలయం తెలుగు రాష్ట్రాలకు గర్వకారణంగా నిలుస్తుంది. ఇక్కడి శిల్ప సంపద చూసి ఈ అద్భుతమైన రాతి కట్టడాన్ని ఎలా నిర్మించారనే ప్రశ్న ప్రతి ఒక్కరి మదిలో మెదలడం సహజం. రామప్ప ఆలయం ప్రపంచస్థాయిలో గుర్తింపు వచ్చిందంటే పక్కనే ఉన్న మోడల్ టెంపుల్ (కాటేశ్వరాలయం) నిర్మాణమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం అని చెబుతుంటారు. 13వ శతాబ్దంలో కాకతీయులు వాడిన కొన్ని పద్ధతులను ఇప్పటికీ మనం నిర్మాణాల్లో వాడుతున్నాం అనేందుకు ఈ కట్టడాలు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి.
నీటిపై తేలియాడే ఇటుకల వినియోగం : ఏదైనా ఆధునిక నిర్మాణం చేపట్టే ముందు ఇంజినీరుతో డిజైన్ తయారు చేయిస్తాం. ఇదే తరహాలో కాకతీయుల కాలంలోనూ రామప్ప ఆలయం నిర్మించే ముందు కాటేశ్వరాలయాన్ని నిర్మించుకున్నారు. ఆలయం రాతికట్టడమని భావించి దాని గోపురం నిర్మాణంలో నీటిపై తేలియాడే ఇటుకలను వినియోగించారు. ఈ ఆలయంలో శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి పూజలు చేశారు. గర్భగుడి ముందు భాగంలోని మండపంలో నందీశ్వరుడిని కొలువుదీర్చి చుట్టూ అద్బుతమైన శిల్పాలు చెక్కారు. ఈ నిర్మాణంలో సత్ఫలితాలు రావడంతో రామప్ప ఆలయ నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు.
నేటి ఇంజినీర్లకు సవాలు విసిరే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం : కాటేశ్వరాలయం కంటే రెట్టింపు విస్తీర్ణం, ఎత్తు, శిల్పాలు, శివలింగం, ప్రత్యేకంగా నంది మండపం నిర్మాణం మొదలు పెట్టి నేటి తరానికి చెందిన ఇంజినీర్లకు సైతం సవాలు విసిరే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కలిగిన సాండ్బాక్స్ టెక్నాలజీ, నీటిపై తేలియాడే ఇటుకల తయారీతో నిర్మించారు. రంగుల రాతి శిల్పాలు, విద్యుత్తు సౌకర్యం లేకపోవడంతో నల్లరాతిపై పడిన సూర్యకిరణాల ప్రతిబింబాలు గర్భగుడిలో పడి వెలుగులు ప్రసరించడం కోసం నల్లరాతి స్తంభాల ఏర్పాటు, వివిధ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, వ్యాపార, వాణిజ్య, యుద్ధ పటిమను, ప్రేరణ కల్పించిన శిల్పాలను, స్నేహ, ప్రేమ , మోడ్రన్ సంస్కృతులను ప్రతిబింబించేలా, పురాణ గాథలను కళ్లకు కట్టినట్లు చెక్కిన శిల్పాలతో రామప్ప ఆలయాన్ని నిర్మించారు.
ముందుగా నిర్మించిన కాటేశ్వరాలయాన్ని మోడల్ టెంపుల్గా, ప్రస్తుతం పునర్నిర్మిస్తున్న కాటేశ్వరాలయాన్ని కల్యాణ మండపంగా స్థానికులు పిలుస్తారు. ఈ విషయంపై పురావస్తు అధికారులును సంప్రదించగా స్థానికంగా ఈ ఆలయాన్ని మోడల్ టెంపుల్గా పిలుస్తారనేది వాస్తవమేనని దీని ఆధారంగా రామప్పను నిర్మించినట్లు మాత్రం ఇప్పటి వరకు శాసనాలు లభించలేదని అన్నారు.
