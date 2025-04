ETV Bharat / state

సిట్‌ విచారణకు కసిరెడ్డి మళ్లీ డుమ్మా - అంతా ఆ అధికారి డైరెక్షనే! - KASIREDDY RAJASEKHAR SCAM CASE

Published : April 10, 2025 at 10:14 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Kasireddy Rajasekhar Reddy Not Appear for SIT Investigation: మద్యం కుంభకోణం కేసులో సిట్‌ విచారణకు కసిరెడ్డి రాజశేఖర్‌రెడ్డి మరోసారి గైర్హాజరయ్యారు. సిట్‌ తాఖీదులు బేఖాతరు చేస్తూ ఆయన ఫోన్ స్విచ్చాఫ్ చేసుకుని పరారీలో ఉన్నారు. ఇతనికి గత ప్రభుత్వ హయాంలో కీలక పోస్టులో పని చేసే ఓ ఐపీఎస్ అధికారి తెరవెనక ఉండి సాయం చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణంలో కీలకంగా వ్యవహరించారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కసిరెడ్డి రాజశేఖర్‌రెడ్డి మరోసారి సిట్‌ విచారణకు డుమ్మా కొట్టారు. వరుసగా మూడోసారి సిట్‌ నోటీసులు బేఖాతరు చేస్తూ విచారణకు హాజరుకాకుండా పరారయ్యారు. ఇదే కేసులో మార్చి 28, 29 తేదీల్లో ఆయనకు సిట్‌ వరుసగా రెండుసార్లు నోటీసులు ఇచ్చి విచారణకు హాజరుకావాలని ఆదేశించినా కసిరెడ్డి రాజశేఖర్‌రెడ్డి పట్టించుకోలేదు. అప్పటి ప్రభుత్వంలో తాను ఐటీరంగ సలహాదారుగా పని చేశానని, మద్యం కేసులతో తనకు సంబంధమేంటని అడ్డగోలుగా వాదిస్తూ సిట్‌ అధికారులకు ఆయన మెయిల్‌ పంపించి విచారణకు హాజరు కాలేదు.

ఈ కేసులో తనకు ఏ ప్రాతిపదికన నోటీసులు ఇచ్చారో తెలపాలంటూ ఎదురు ప్రశ్నించారు. సిట్‌ నోటీసులు సవాల్‌ చేస్తూ ఆయన హైకోర్టును ఆశ్రయించగా ఈ కేసులో తాము జోక్యం చేసుకోబోమని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు కసిరెడ్డికి తగినంత సమయం ఇస్తూ ఏప్రిల్ 9న విచారణకు రావాలంటూ ఈనెల 5న మరోసారి సిట్‌ నోటీసులు జారీ చేసింది. సిట్‌ నోటీసులను బేఖాతరు చేస్తూ ఆయన మరోసారి విచారణకు గైర్హాజరు కావడమే గాక, ఫోన్ స్విచ్ఛాప్‌ చేసి పరారయ్యారు.