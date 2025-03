ETV Bharat / state

కర్రలపై నడుస్తూ మల్లన్న సన్నిధికి కర్ణాటక భక్తులు - KARNATAKA DEVOTEES TO SRISAILAM

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Karnataka Devotees To Srisailam by Walking on Sticks : దైవం పట్ల నిశ్చలమైన నమ్మకాన్నే భక్తి అంటారు. ‘విశ్వాన్ని సృష్టించి నడిపే, శాసించే అజ్ఞాత శక్తే దైవం’ అని శాస్త్రాలు వివరణ ఇస్తున్నాయి. నిర్మలమైన భక్తితో కొలిచేవారికి దైవానుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందంటారు పెద్దలు. భక్తులు తమ భక్తిని వివిధ రూపాల్లో తెలుపుతూ పూజలు, మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. ప్రాంతాలు, చారిత్రక మూలాలు, పూర్వికుల నమ్మకాలను బట్టి విభిన్న పద్ధతుల్లో దైవారాధన చేస్తుంటారు. అటువంటి వైవిధ్యమైన సంప్రదాయమే కాళ్లకు కర్రలు కట్టుకుని నడుస్తూ ఆలయాలకు చేరుకోవడం. ఈ తరహా విధానాన్ని కర్ణాటక భక్తులు పాటిస్తున్నారు.

ఉగాది సమీపిస్తుండటంతో కన్నడ భక్తులు పాదయాత్రగా శ్రీశైల మల్లన్న దర్శనానికి వెళ్తున్నారు. కర్ణాటకలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన భక్తులు వందల కి.మీ.లు పాదయాత్ర చేస్తూ శ్రీశైలానికి చేరుకుంటారు. కొందరు కాళ్లకు కర్రలు కట్టుకుని కర్నూలు మీదుగా శివనామస్మరణ చేసుకుంటూ నడుస్తున్నారు. మరికొందరు శివలింగాన్ని పల్లకిలో ఉంచి మోసుకెళుతున్నారు. కొద్దిసేపు అక్కడక్కడ సేద దీరుతున్నారు. ఆలయానికి చేరుకున్న భక్తుల కోసం అధికారులు ప్రత్యేక దర్శనం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.