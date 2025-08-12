Farmers Gaining Full Profit in Vegetable Farming : తనకున్న 20 గుంటల భూమిలో తొమ్మిదేళ్లుగా కూరగాయల సాగు మొదలెట్టాడు. రూ.15 వేల పెట్టుబడితో నెలకు రూ.30 వేలు సంపాదిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం రాజన్నపేటకు చెందిన రైతు సంకూరి శంకర్.
రైతు సంకూరి శంకర్ గల్ఫ్ దేశానికి వలస వెళ్లేవారు. స్వగ్రానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత తనకున్న అరెకరం పొలంలో కూరగాయలు సాగు చేయాలని అనుకున్నారు. 2016లో సాగు ప్రారంభించారు. మేలు జాతి విత్తనాలను వాడటంతో పాటు పందిరి సాగు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ కూరగాయల పంటలు చేతికొస్తున్నాయి. ఈ దిగుబడి మరో 45 రోజుల వరకు వస్తుంది. పండించిన కూరగాయలను సొంత గ్రామం రాజన్నపేటతో పాటు రాచర్ల గొల్లపల్లి, రాచర్ల బొప్పాపూర్, ఎల్లారెడ్డిపేట, వీర్నపల్లిలో జరిగే వార సంతల్లో అమ్ముతున్నారు.
కూరగాయలు సాగు చివరి దశకు రాగానే : రాయితీపై లభించిన వంద స్తంభాల పందిరితో పాటు బిందు సేద్యం పరికరాలను అరెకరం విస్తీర్ణంలో సెట్ చేశారు. కూరగాయల పంటకాలం పూర్తయ్యే దశకు చేరుకోగానే విరామం లేకుండా మళ్లీ పంట చేతికందడానికి అనుగుణంగా ఉండే పంటలు సాగు చేస్తున్నాడు. అందుకు 10 గుంటల చొప్పున భూమిని రెండు విభాగాలు చేశారు. ఒకసారి విత్తనాలు వేస్తే సుమారు మూడు మాసాల వరకు కూరగాయలు చేతికి అందుతాయి. మట్టికట్టలు వేయడం, భూమిని చదును చేయడం తదితర పనులకు కూలీల ఖర్చు రూ.15 వేల పెట్టుబడి పెడుతున్నారు.
ఇలా సంవత్సరాంతం దిగుబడి వచ్చేలా కూరగాయలు పండిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం శంకర్ చేనులో 20 రోజుల క్రితం వేసిన బీర, వంకాయ, టమాట, కాకర, బెండ, బోడకాకర పంటలు బాగా కాస్తున్నాయి. వీటి పంట కాలం పూర్తవుతుంది అనుకోగానే రెండో భాగం 10 గుంటల విస్తీర్ణాన్ని మళ్లీ సాగుకు సిద్ధం చేస్తారు. సీజన్లలో ఎక్కువ ధర పలికే పంటలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నానని శంకర్ పేర్కొన్నారు.
నేల ఫలదత పరిరక్షణకు పాటించాల్సినవి : 'భూసార పరీక్ష ఫలితాలకు తగ్గట్టుగా రసాయన ఎరువులను వాడితే సాగు ఖర్చు తగ్గుతుంది. మేలుచేసే సూక్ష్మజీవులను పెంపొందించేలా పశువుల ఎరువు, కంపోస్టు తదితర సేంద్రియ ఎరువుల వాడకాన్ని కూడా పెంచాలి. గాలిలోని నత్రజనిని స్థిరీకరించి భూసారం పెంచి మొక్కలకు పోషకాలను అందుబాటులోకి తెచ్చే అజటోబాక్టర్, అజోస్పైరిల్లం తదితర జీవన ఎరువులను వాడాలి. పంటల అవశేషాలను నేలలోనే కలియదున్నటం ద్వారా నేలలో పోషకాలు, మేలుకారక సూక్ష్మజీవుల సంఖ్యను పెంచవచ్చు. నేలలోని తేమను పట్టి ఉంచి, నేలకోతను నివారించేలా మల్చింగ్ను, బిందు, తుంపర సూక్ష్మసేద్య నీటి పారుదల విధానాలు అనుసరించాలి. పంటమార్పిడి చేసి నేలసారం కాపాడొచ్చు. చీడపీడల తీవ్రతను తగ్గించొచ్చు' అని వ్యవసాయ అధికారులు వెల్లడించారు.
రైతుల సందేహాలను జమ్మికుంట కేవీకే సేద్య విభాగ శాస్త్రవేత్త జె.విజయ్ నివృత్తి చేశారు.
బురద పదనులో నేరుగా వరి విత్తే పద్ధతికి విత్తన మోతాదు తెలపాలని నర్సింగాపూర్కు చెందిన బి.శ్రీనివాస్ అడిగారు.
ఎకరానికి 8-10 కిలోల విత్తనం సరిపోతుంది. డ్రమ్ సీడర్ ద్వారా విత్తుకున్నప్పుడు 10-15 కిలోల విత్తనం వేస్తే చాలు.
పత్తిలో నత్రజని, పొటాష్ ఎరువులు ఎప్పుడు వాడాలి.? - ఎం.మల్లయ్య, మల్లన్నపల్లి
పైపాటుగా వేసే నత్రజని పొటాష్, యూరియా, మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ రూపంలో అందించాలి. ఎకరానికి ప్రతిసారి 25 కిలోల యూరియా, 10 కిలోల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ను నాలుగుసార్లు 20, 40, 60, 90 రోజులకు అందించాలి.
