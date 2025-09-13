ఈ నేషనల్ హైవేపై అన్నీ గుంతలే - ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పెట్టుకుని వెళ్లాల్సిందే
గుంతలమయంగా ఎన్హెచ్-65 - కంచికచర్ల - నందిగామ మధ్య ప్రయాణికులకు నరకయాతన - అసంపూర్తి బైపాస్ పనులతో అవస్థలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 13, 2025 at 8:41 AM IST
Kanchikacharla to Nandigama NH-65 Full of Potholes: ఇదేదో మారుమూల రోడ్డు అనుకుంటే పొరపాటే. రాష్ట్రంలోని ప్రధాన జాతీయ రహదారుల్లో ఒకటైన ఎన్హెచ్-65. నిత్యం వేల మంది ప్రజలు ప్రయాణించే ఈ రోడ్డు కంచికచర్ల - నందిగామ మధ్య అత్యంత దారుణంగా మారింది. కనీసం విద్యుత్తు దీపాలు కూడా లేవు. చీకటి పడితే ఇంక అంతే సంగతి. వర్షం పడితే గుంతలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో తెలియక ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పెట్టుకుని వెళ్లాల్సిందే. ఎండ కాస్తే వాహనాల వెనుక వచ్చే వారు దుమ్ము కొట్టుకుపోవాల్సిందే. నిర్వహణ చేయాల్సిన గుత్తేదారులు నెలకోసారి గుంతల్లో తట్టెడు మట్టి పోసి మమ అనిపిస్తున్నారు.
ఇది నత్తనడకన పనులు సాగుతున్న నందిగామ వై-జంక్షన్లోని బైపాస్. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో రైతుల పరిహారం విషయమై నెలకొన్న వివాదంతో 3 ఏళ్ల పాటు పనులు నిలిచిపోయాయి. కాని ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వం ఆ వివాదాన్ని పరిష్కరించడంతో పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పటికీ అండర్పాస్ వంతెనకు రహదారి అనుసంధానం పనులు పూర్తికాలేదు. వాహనదారులకు సర్వీస్ రోడ్లే గతి.
నిర్వహణతో మాకేం పని అంటూ దురుసుగా: రాష్ట్రంలోనే అత్యంత రద్దీ రహదారి అయిన ఎన్హెచ్-65 పరిస్థితి దారుణంగా మారింది. కనీస నిర్వహణ లేక కునారిల్లుతోంది. ఎన్టీఆర్ జిల్లా పరిధిలో నందిగామ, కంచికచర్ల మండలాల్లో రహదారి గోతుల మయంగా తయారైంది. ఫలితంగా వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. టోల్ప్లాజా సిబ్బందిని ఇదేంటని ప్రశ్నిస్తే నిర్వహణతో మాకేం పని అన్నట్లు దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. దీంతో ప్రయాణికులు ఒళ్ల్లు, జేబులు గుల్ల చేసుకుంటున్నారు.
విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారి (ఎన్హెచ్-65)పై రోజుకు 55 వేలకు పైగా వాహనాలు ప్రయాణాలు సాగిస్తుంటాయి. అలాంటి కీలక రహదారి నిర్వహణను అటు అధికారులు, ఇటు గుత్తేదారులు గాలికి వదిలేశారు. కంచికచర్ల - నందిగామ మధ్యలో దాదాపు కిలోమీటరు మేర జాతీయ రహదారి ఆనవాళ్లే కనిపించవు. కంచికచర్ల మండలం పరిటాల అండర్పాస్ వద్ద వర్షం పడితే మోకాలి లోతు వరకు నీరు వచ్చి చేరుతోంది. నిర్వహణ పట్టించుకోకున్నా టోల్ ఛార్జీలు మాత్రం దండిగా వసూలు చేస్తున్నారు. నిర్వహణ సవ్యంగా లేదని కొందరు ప్రయాణికులు కీసర, చిల్లకల్లు టోల్గేట్ల సిబ్బంది దృష్టి తీసుకువెళ్లగా ‘మాకేం సంబంధం లేదు. అవసరమైతే దిల్లీ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసుకోండి’ అని అడ్డగోలుగా సమాధానం చెబుతున్నారు.
