చిన్ననాటి కల సాకారం - మెకానిక్గా పనిచేస్తూనే డీఎస్సీలో టీచర్ ఉద్యోగం!
జిల్లా స్థాయిలో 17వ ర్యాంకు సాధించి స్కూల్ అసిస్టెంట్గా ఉద్యోగం - విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య అందిస్తానన్న ప్రశాంత్
Published : October 3, 2025 at 10:30 AM IST
Kambapu Prashanth Bike Mechanic To School Assistant: ఆర్థిక ఇబ్బందులతో మధ్యలోనే చదువు ఆపేశాడు ఆ యువకుడు. తల్లి కష్టం చూడలేక మెకానిక్గా రోజు కూలీకి చేరాడు. ఆరేళ్ల పాటు చేశాడు. స్నేహితుడి సలహాతో చదువుపై ఆసక్తి పెంచుకున్నాడు. ఉపాధ్యాయుడు కావాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అదే విషయాన్ని తనకు చదువు చెప్పిన ఉపాధ్యాయుడితో పంచుకున్నాడు. ఆయన వద్దన్నా పట్టువదలలేదు. యువకుడి ఇష్టాన్ని గ్రహించిన ఉపాధ్యాయుడు హిందీ పండిట్ శిక్షణ ఇప్పించాడు. డీఎస్సీకి సన్నద్ధమయ్యేలా ప్రేరేపించాడు. అవమానాలను తట్టుకుని శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేసి ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా ఉద్యోగం సాధించాడు ఏలూరు జిల్లాకు చెందిన కంభపు ప్రశాంత్.
నిజమైన కల, నిద్ర పోన్విదు. ఇదే జరిగింది ఆ యువకుడి జీవితంలో. ఉన్నత విద్య అభ్యసించి బాగా సెటిల్ అవ్వలని అనుకున్నాడు. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఇంటర్ వరకే చదివి బైక్ మెకానిక్ నేర్చుకున్నాడు. ఉన్నంతలో సొంత దుకాణం పెట్టుకున్నాడు. కానీ చిన్ననాటి కల ఆ యువకుడిని నిద్ర లేపింది. ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు అయ్యేలా చేసింది.
జిల్లా స్థాయిలో 17వ ర్యాంకు: ఇక్కడ ద్విచక్ర వాహనాలు బాగు చేస్తున్న ఈ యువకుడు కంభపు ప్రశాంత్. సొంతూరు ఏలూరు జిల్లా లక్కవరం గ్రామం. చిన్నతనంలోనే తండ్రి మరణించడంతో కుటుంబ భారం తల్లి రామ కుమారిపై పడింది. కూలీ పనులకు వెళ్తూనే, ఇద్దరు పిల్లల ఆలనాపాలన చూసింది. పదో తరగతి పూర్తి చేసి, ఇంటర్లో చేరిన ప్రశాంత్. తల్లి పడుతున్న కష్టం చూసి చలించిపోయాడు. అమ్మకు అండగా ఉండాలని మెకానిక్ దుకాణంలో పనికి చేరాడు. రోజుకు రూ.30 కూలీ. అలా ఆరేళ్ల పాటు మెకానిక్గా పనిచేశాడు.
స్నేహితుడి సలహాతో మళ్లీ పుస్తకాలు పట్టుకున్నాడు ప్రశాంత్. ఉపాధ్యాయుడిగా స్థిరపడాలని గట్టిగా సంకల్పించాడు. చదువు చెప్పిన గురువు సుధాకర్ రెడ్డిని కలిసి ఆలోచనను పంచుకున్నాడు. ఆరేళ్ల గ్యాప్ తర్వాత మళ్లీ చదువుపై దృష్టి పెడతాడో, లేదో అని ఆ మాస్టర్ వద్దన్నాడు. ఐనా ప్రశాంత్ వినలేదు. యువకుడి ఇష్టాన్ని గ్రహించిన సుధాకర్రెడ్డి సొంత డబ్బులతో హిందీ పండిట్ శిక్షణ ఇప్పించాడు. డీఎస్సీకి సన్నద్ధమయ్యేందుకు విజయనగరం పంపించాడు. ఏడాది పాటు కఠోర సాధన చేసి డీఎస్సీ ఫలితాల్లో జిల్లా స్థాయిలో 17వ ర్యాంకు సాధించి స్కూల్ అసిస్టెంట్గా ఉద్యోగం సాధించాడు ప్రశాంత్.
'చిన్నతనంలోనే నాన్న చనిపోయారు. ఆ తర్వాత అమ్మ నన్ను, అక్కని పెంచి పోషించి, చదివించింది. నేను పదవ తరగతి వరకు చదివాను. ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా స్టడీని వదిలేసి మెకానిక్ షెడ్లో జాయిన్ అయ్యాను. స్నేహితుడి సహాయంతో మళ్లీ చదవడం ప్రారంభించాను.' - కంభపు ప్రశాంత్, ర్యాంకర్
రేయి, పగలు డీఎస్సీకి సన్నద్ధం: చదువుకునేందుకు సమయం లేక మెకానిక్ దుకాణం అమ్మేశాడు ప్రశాంత్. ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు ఇటుకల పని చేసేవాడు. మధ్యాహ్నం నుంచి రాత్రి వరకు డీఎస్సీకి సన్నద్ధమయ్యేవాడు. షాపు అమ్మేసి, కూలీ పనులకు వెళ్తున్నానని హేళన చేసిన వారందరికీ నా విజయం సమాధానం చెప్పిందని అంటున్నాడు ప్రశాంత్.
కుమారుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేసింది తల్లి రామకుమారి. ప్రశాంత్ సాధించిన విజయాన్ని చూసి గర్వ పడుతున్నానని అంటున్నాడు గురువు సుధాకర్రెడ్డి. కష్టాన్ని ఇష్టంగా మలుచుకుని నిర్ధేశించుకున్న లక్ష్యానికి అనుగుణంగా పనిచేస్తే, విజయం తప్పకుండా వరిస్తుందని రుజువు చేశాడు ప్రశాంత్. తన లాంటి ఎంతో మందికి నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తానని ప్రశాంత్ చెబుతున్నాడు.
