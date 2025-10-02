కాకినాడ జిల్లాలో దారుణం - విద్యార్థినిపై దాడి, తర్వాత ట్రాక్పై యువకుడి మృతదేహం
పనసపాడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర ఆలయం సమీపంలో బాలిక మృతదేహం లభ్యం - హుస్సేన్పురం రైల్వే ట్రాక్ వద్ద యువకుడి మృతదేహం గుర్తింపు - తండ్రికి చివరి మెసేజ్ పంపిన యువకుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2025 at 10:00 AM IST
Kakinada Girl Murder Case: కాకినాడ జిల్లా సామర్లకోట మండల పరిధిలో బుధవారం జరిగిన ఒక దారుణ ఘటన స్థానికులను షాక్కు గురిచేసింది. గొల్లప్రోలు మండలం దుర్గాడ గ్రామానికి చెందిన 17 ఏళ్ల జి.దీప్తి అనే విద్యార్థిని పై దాడి చేసి చంపిన యువకుడు కె.అశోక్ (19) తర్వాత రైల్వే ట్రాక్ వద్ద మృతదేహంగా కనబడటం కలకలం రేపింది.
ఘటన వివరాలు: జి.దీప్తి ఇంటర్ చదువుతోందని, అదే గ్రామానికి చెందిన అశోక్ కొంతకాలంగా ఆమెను ఇష్టపడుతున్నాడని తెలిసింది. మంగళవారం దీప్తి బంధువుల ఇంటికి కాకినాడకు వెళ్లింది. అశోక్ ఆమెను కలసి సామర్లకోట మండలంలోని పనసపాడు గాడేరు కాలువ గట్టు వద్దకు తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ పదునైన బ్లేడ్తో ఆమెపై దాడి చేసి ప్రాణాలు తీశాడు. ఆ తర్వాత అశోక్ ఎక్కడికో వెళ్లిపోయాడు. బుధవారం హుస్సేన్పురం సమీపంలోని రైల్వే ట్రాక్ వద్ద అతని మృతదేహం కనిపించింది.
పోలీసుల ముమ్మర దర్యాప్తు: ఈ ఘటన ఇరు కుటుంబాల్లో విషాదాన్ని నింపింది. పనసపాడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయం సమీపంలోని గాడేరు కాలువ గట్టుపై దీప్తి మృతదేహం లభించగా, అదే సమయంలో హుస్సేన్పురం రైల్వే ట్రాక్పై అశోక్ మృతదేహం లభించింది. బాలిక చనిపోయిన చోట లభ్యమైన టోపీ ఆధారంగా పోలీసులు హత్య చేసింది యువకుడే అని గుర్తించారు. రైల్వే ట్రాక్ వద్ద లభ్యమైన ద్విచక్రవాహనం నంబర్ ఆధారంగా మృతుడు, బాలిక ఇద్దరూ దుర్గాడ గ్రామానికి చెందినవారని తేలింది. క్లూస్టీమ్, డాగ్ స్క్వాడ్, కాల్డేటా విశ్లేషణతో దర్యాప్తు వేగవంతం చేస్తున్నారు.
చివరి మెసేజ్ తండ్రికి: పాలిటెక్నిక్ చదివిన అశోక్, ఓ ప్రైవేటు కంపెనీ ఉద్యోగం కోసం 20 రోజుల క్రితం చెన్నై వెళ్లాడు. మంగళవారం విజయవాడకు వెళ్లి తలనీలాలిచ్చి గ్రామానికి వచ్చాడు. బంధువుల మోటార్ సైకిల్ తీసుకుని కాకినాడ వెళ్లి విద్యార్థినితో పనసపాడు చేరుకున్నాడు. పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం, ఘటనకు ముందు అశోక్ తన తండ్రి రామకృష్ణకు ఫోన్ ద్వారా “ఐయాం సారీ, ఐ లవ్ యూ సోమచ్ నాన్నా” అని మెసేజ్ పంపాడు. బంధువులకు ఫోన్ చేసి తాను చనిపోతున్నట్లు చెప్పి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేశాడు.
ప్రేమే పాశమైందా?: బాలికను 9వ తరగతి నుంచే ప్రేమిస్తున్నానని అశోక్ తరచూ వెంటపడేవాడని తెలుస్తోంది. బాలిక కుటుంబం అతడిని గతంలో హెచ్చరించినప్పటికీ, మొబైల్లో పరిచయం కొనసాగిందని సమాచారం. దుకాణానికి వెళ్లిన దీప్తి తిరిగి ఇంటికి రాకుండా అశోక్ ద్విచక్రవాహనంపై వెళ్లడం, ఆ తర్వాత కాలువగట్టు వద్ద దాడి జరగడం వెనుక కారణాలు ఇంకా స్పష్టంగా తెలియరాలేదు. అన్ని కోణాల్లో పోలీసులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.
క్షణికావేశం - రెండు కుటుంబాల్లో విషాదం: పోలీసులు చెబుతున్నదాని ప్రకారం, క్షణికావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలతో కొంతమంది యువత తమ జీవితాలను మాత్రమే కాకుండా తల్లిదండ్రులకు కూడా తీరని శోకాన్ని మిగులుస్తున్నారు. సామర్లకోట మండలంలోని పనసపాడు, హుస్సేన్పురం ప్రాంతాల్లో ఈ ఇద్దరి మృతదేహాలు లభించడంతో స్థానికులు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కుటుంబాల మధ్య వివాదాలేమైనా ఉన్నాయా, లేదా పూర్తిగా వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల జరిగిందా అన్న అంశాలను కూడా పరిశీలిస్తున్నారు.
ఇనుప చువ్వతో దాడి చేసి, ప్లాస్టిక్ చాపలో చుట్టి - ప్రియుడితో కలిసి భార్య ఘాతుకం