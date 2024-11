ETV Bharat / state

'సౌదీలో ఇబ్బందులు పడుతున్నా-రక్షించండి' - మంత్రి లోకేశ్​కు మహిళ విజ్ఞప్తి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Kadapa Women Problems In Gulf Emotional Video : ఏజెంట్ల వల్ల ఎంతో మంది మహిళలు గల్ఫ్ దేశాలలో నానా అగచాట్లు పడుతున్నారు. ఎంతో మంది ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పటికీ ఇంకా ఏజెంట్ల ఆగడాలకు మాత్రం అడ్డుకట్ట పడటం లేదు. తాజాగా కడపకు చెందిన ఓ మహిళ ఎనిమిది నెలల కిందట సౌదీ అరేబియాకు వెళ్లారు. అక్కడ మహిళ పెట్టే వేధింపులు భరించలేక కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తూ వీడియోను బాధితురాలు కడపకు పంపించారు. తనను కడపకు పంపించాలని మంత్రి లోకేశ్​ను ఆమె వేడుకున్నారు.

Women Trapped in Saudi Seeking For Help : సౌదీ అరేబియాలో ఉండే ఇండియా ఎంబసీ అధికారులు సైతం పట్టించుకోవడం లేదని బంగ్లాదేశ్​కు సంబంధించిన వారి గదిలో ఉంటూ తలదాచుకుంటున్నానని ఆ మహిళ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బాధితురాలు కడప రవీంద్ర నగర్​కు చెందిన షకీలా. ఆమెకు భర్త, నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. ఇటీవల కాలంలో ఇద్దరు ఆడపిల్లలకు వివాహాలు చేశారు. ఈ క్రమంలో అప్పులు కావడంతో వాటిని తీర్చుకునేందుకు ఎనిమిది నెలల కిందట కడపకు చెందిన ఏజెంట్ సహాయంతో సౌదీ అరేబియాకు వెళ్లారు. అక్కడ ఓ మహిళ వద్ద షకీలా భానును పనికి పెట్టారు ఏజెంట్​. కానీ ఆ మహిళ మానసిక పరిస్థితి సరిగా లేకపోవడంతో షకీలాను కొట్టడం కొరకడం చేస్తూ చిత్రహింసలకు గురి చేస్తుందని బాధితురాలు వాపోయింది.