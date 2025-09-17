ETV Bharat / state

పరిహారం కోసం ఎదురుచూపులు - సోమశిల జలాశయ నిర్మాణం కోసం ఇళ్లు, భూములిచ్చిన అన్నదాతల ఆవేదన

నెల్లూరు జిల్లా రైతుల ప్రయోజనాల కోసం భూములిచ్చిన కడప వాసులు - నాడు భూములిచ్చినా ఇప్పటికీ కొందరికి అందని పరిహారం - వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో న్యాయం జరగలేదని చెబుతున్న బాధితులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 10:08 AM IST

kadapa people facing problems Somasila reservoir construction: చుట్టూ నీరు బయటకు రావాలంటే అరచేతిలో ప్రాణాలు పెట్టుకుని వెళ్లాల్సిందే. సోమశిల జలాశయం కోసం భూములు, ఇళ్లు త్యాగం చేస్తే దశాబ్దాలు గడుస్తున్నా పరిహారం రాలేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు. కూటమి సర్కారు అయినా తమ సమస్యలపై దృష్టి సారించాలని వేడుకుంటున్నారు.

నెల్లూరు జిల్లా రైతుల ప్రయోజనాల కోసం కడప జిల్లా వాసులు త్యాగం చేశారు. గోపవరం, అట్లూరు, ఒంటిమిట్ట, నందలూరు మండలాల్లోని గ్రామస్థులు. సోమశిల జలాశయం కోసం తమ ఇళ్లు, భూములు ఇచ్చేశారు. వారిలో కొందరికి పరిహారం అందితే, మరికొందరికి అందక అక్కడే జీవనం సాగిస్తున్నారు. మరికొందరైతే ఎక్కడికివెళ్లే అవకాశం లేక గ్రామాన్నే అంటిపెట్టుకుని నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. ఏదైనా పనిమీద పక్క ఊరు వెళ్లాలంటే ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని ప్రయాణిస్తున్నామని మహిళలు చెబుతున్నారు.

పరిహారం ఇప్పించండి - సోమశిల జలాశయ నిర్మాణం కోసం ఇళ్లు, భూములిచ్చిన రైతులు (ETV Bharat)

గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఇళ్లు, భూములకు పరిహారం ఇస్తామని నాడు వైఎస్సార్​సీపీ నేత అవినాష్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారని బాధితులు చెబుతున్నారు. గ్రామాల్లోకి సోమశిల ముంపు జలాలు రాకుండా రక్షణ గోడ నిర్మిస్తామని తమకు చెప్పారని. తర్వాత అటు వైపు చూసిన దాఖలాలు లేవని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వేమలూరు వంతెనను రూ.22 కోట్లతో ఎత్తు పెంచుతామని హామీ ఇచ్చారు. తీరా ఎన్నికల్లో గెలిచాక ముఖం చాటేశారని చెబుతున్నారు. పంటలు వేసే పరిస్థితి లేక వేరే ఆధారం లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

చేతులను పట్టుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్తాము. కొందరూ అయితే కొట్టుకుని పోతున్నారు.వర్షం వస్తే తినేందుకు తిండి గింజలు ఉండడం లేదు. కనీసం కూరగాయలు కూడా రావు. మేము చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. నీరు నిల్వ ఉండడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. గత ప్రభుత్వ హయాంలో మా ఇళ్లు, భూములకు పరిహారం ఇస్తామన్నారు. ఎన్నికల్లో గెలిచాక ముఖం చాటేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం స్పందించి ముంపు పరిహారం చెల్లించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. - బాధితులు

నష్టపరిహారం చెల్లించాలని గ్రామస్థుల ఆవేదన: సోమశిల జలాశయం నీటిమట్టం సామర్థ్యం 78 టీఎంసీలు. కాగా 68 టీఎంసీలకే చింటూ వాండ్లపల్లి చలంగారి పల్లి ఆకుతోటపల్లితో పాటు వేములూరు వంతెనను సోమశిల వెనక జలాలు ముంపునకు గురవుతున్నాయి. కమలకూరు, మన్యం మరి పల్లి కామసముద్రం మాదాపూర్ ముత్తుకూరు వేమలూరు గ్రామ పంచాయతీలు సగిలేటి నది ఒడ్డున ఉన్నాయి. దాంతో ఈ గ్రామ పంచాయతీల పరిధిలో 28 గ్రామాలు ఉన్నాయి.

నిత్యం అట్లూరు మండల కేంద్రానికి చేరుకోవాలంటే రవాణా సౌకర్యం లేక నీట మునిగిన వేములూరు వంతెన పైనే కాలినడకన రావాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. నీరు నిల్వ ఉండడంతో చర్మ వ్యాధులు బారిన పడుతున్నామని స్థానికులు చెబుతున్నారు. మరికొందరు నీటిలో జారీ కాళ్లు తిరిగి బాధపడుతున్నామని సోమశిల ముంపు బాధితులు వాపోతున్నారు. తమకు రావలసిన నష్టపరిహారం చెల్లించాలని, ప్రభుత్వానికి వారు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

కూటమి ప్రభుత్వమైనా స్పందించి సోమశిల ముంపు పరిహారం చెల్లించడంతోపాటు వేములూరు వద్ద వంతెన ఎత్తు పెంచాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. దశాబ్దాలుగా అధికారుల చుట్టూ తిరిగినా ఫలితం లేదని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు.

