ETV Bharat / state

నిజాయితీగా కేసు నమోదు చేసిన సీఐపై చర్యలు - వెల్లువెత్తుతున్న విమర్శలు

వైఎస్సార్సీపీ నాయకులపై కేసు నమోదు చేశారని కడప ఒకటో పట్టణ సీఐపై చర్యలు - సీఐ రామకృష్ణ యాదవ్‌ను వీఆర్‌కు పంపిన పోలీసు ఉన్నతాధికారులు

Kadapa CI Ramakrishna Yadav
Kadapa CI Ramakrishna Yadav (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 9:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kadapa CI Sent to VR After Filing Case on YSRCP Leaders: కడప జిల్లాలో చోటుచేసుకున్న ఒక ఘటన ఇప్పుడు రాజకీయంగా పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. టీడీపీ మహిళా ఎమ్మెల్యే మాధవిరెడ్డి, ఆమె భర్త, టీడీపీ పొలిట్‌బ్యూరో సభ్యుడు శ్రీనివాసులురెడ్డి ఆధారాలతో చేసిన ఫిర్యాదుపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసు అధికారిని, కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే వీఆర్‌లోకి పంపించటంపై విపరీతమైన విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

నిజాయితీగా కేసు నమోదు చేసిన సీఐపై చర్యలు - వెల్లువెత్తుతున్న విమర్శలు (ETV)

మాధవిరెడ్డిపై ఇటీవల సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లలో అసభ్యకర పోస్టులు పెద్ద ఎత్తున పెట్టారు. ఈ పోస్టుల వెనుక వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి అంజాద్ బాషా, ఆయన సోదరుడు అహ్మద్ బాషా, అలాగే పీఏ ఖాజా ఉన్నారని టీడీపీ వర్గాలు ఆరోపించాయి. ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగా కడప ఒకటో పట్టణ సీఐ రామకృష్ణ యాదవ్ ఆ ముగ్గురిపై కేసు నమోదు చేశారు. అయితే కేసు నమోదు చేసిన కొద్ది గంటల్లోనే ఆయనను వీఆర్‌కి పంపించటం రాజకీయ దుమారానికి దారితీసింది. “తప్పు చేసిన వారిపై కేసు పెట్టిన అధికారిని ప్రోత్సహించాల్సింది పోయి, వీఆర్‌లోకి పంపడం ఏంటి?” అని టీడీపీ నాయకులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

SP జోక్యం, వీఆర్ ఆదేశాలపై ఆరోపణలు: వైఎస్సార్సీపీ నేత అంజాద్ బాషా పీఏ ఖాజాను మాత్రమే నిందితుడిగా చేర్చాలని, ఆయనతో పాటు అంజాద్ బాషా, అహ్మద్ బాషాలను ఎందుకు చేర్చావని జిల్లా SP నచికేత్ విశ్వనాథ్ సీఐని ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. సీఐ తన నిర్ణయాన్ని మార్చడానికి నిరాకరించటంతోనే ఆయనను వెంటనే వీఆర్‌లోకి పంపారని టీడీపీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే SP నచికేత్ విశ్వనాథ్ స్పందిస్తూ “సీఐ క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘించారని, అందుకే తాత్కాలిక చర్యలు తీసుకున్నాం” అని వివరణ ఇచ్చారు. కానీ ఈ వ్యాఖ్యలు టీడీపీ వర్గాల అనుమానాలను నివృత్తి చేయలేదు.

సీఐ రామకృష్ణ యాదవ్‌కు గతంలోనూ ఇబ్బందులు: సీఐ రామకృష్ణ యాదవ్ వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో గతంలోనూ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. 2019లో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఆయనను కడప సీఐ పదవి నుంచి తొలగించి, వీఆర్‌లో ఉంచారు. తరువాత అంజాద్ బాషా, అప్పటి మేయర్ సురేష్ బాబు ఒత్తిడితో ఆయనను అనంతపురం జిల్లాకు బదిలీ చేశారు. అక్కడ కూడా ఏ పోస్టింగ్ ఇవ్వకుండా వీఆర్‌లోనే ఉంచారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత మానవ హక్కుల కమిషన్‌లో అప్రాధాన్యమైన విభాగంలో ఆయనకు పదవి ఇచ్చారు. ఇటీవల కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మళ్లీ కడప ఒకటో పట్టణ సీఐగా నియమించారు.

సోషల్ మీడియాలో అసభ్య పోస్టులు పెట్టిన వారిపై కేసు పెట్టడం సహజం. అలాంటి చర్య తీసుకున్న సీఐని శిక్షించడం అన్యాయం అని టీడీపీ వర్గాలు మండిపడుతున్నాయి. కడప స్పెషల్ బ్రాంచ్‌లో వైఎస్సార్సీపీ సానుభూతిపరులైన అధికారుల ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఉన్నతాధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ ఘటనతో టీడీపీ వర్గాల్లో అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది. “సాధారణ విధి నిర్వహణలో భాగంగా కేసు నమోదు చేసిన అధికారిని శిక్షిస్తే, పోలీసులు నిజాయితీగా పనిచేయడానికి వెనకడుగు వేస్తారు” అని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

అప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం కోసం పోరాడిన వారిపై కేసులు - నేనే మొదటి బాధితుడిని: చంద్రబాబు

రూ.10 కోట్ల స్థలం కబ్జా - న్యాయం కోసం వృద్ధ దంపతుల ఎదురుచూపు

For All Latest Updates

TAGGED:

YSRCP OBSCENE POSTS ON TDP MLACI RAMAKRISHNA TRANSFER CONTROVERSYKADAPA POLICE ACTION ON CIAP POLICE VR POSTING CONTROVERSYKADAPA CI SENT TO VR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సూర్యకాంతి నుంచి నేరుగా బయోప్యూయెల్ తయారీ- సరికొత్త ఆవిష్కరణ!

GST 2.0: భారత్​లో ఇప్పుడు చౌకైన కారు ఇదే- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆ సమాధిని బూట్లు, చెప్పులు, రాళ్లతో కొడతారు- 900 ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం-ఎందుకు? ఏం చేశాడు?

యువతలో పెరుగుతున్న 'ఒత్తిడి'?- ఈ లక్షణాలతో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.