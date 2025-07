ETV Bharat / state

భార్యకు శిరోముండనం చేసి ఊరేగించిన భర్త - నేటికీ జరగని న్యాయం! - WIFE CHEATED BY HUSBAND

Published : July 17, 2025 at 11:02 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Justice Denied to Wife who Cheated by Husband: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన అరాచకం బాధితురాలు ఒకామెకి నేటికీ న్యాయం జరగక ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తోంది. నాటి వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే, ఆయన తల్లి అండ చూసుకుని భర్త ఆమెకు శిరోముండనం చేసి వీధిలో ఊరేగించాడు. ఆమెకు అండగా నిలిచిన వారిని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు బెదిరించారు. నాటి ఘోరం ఇప్పటికీ ఆమెకు శాపంగానే మిగిలి జీవితం గందరగోళమైంది. ఈ కేసుకు సంబంధించిన ఆధారాలు ఉన్న ఆమె ఫోనును భర్త లాక్కున్నాడు. ఈ క్రమంలో గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయానికి వచ్చిన బాధితురాలు తన గోడు వెళ్లబోసుకుంది.

2018లో ప్రేమ వివాహం: ఆమె పేరు షేక్‌ ఆషా (27). ఆమెది నెల్లూరు. భర్త పేరు కర్రి రాంబాబు ఎలియస్‌ అభిరామ్‌. ఇతనిది తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని సీతానగరం మండలం పెదకొండేపూడి అనే గ్రామం. వీరు ఇద్దరూ హైదరాబాద్‌లో జూనియర్‌ ఆర్టిస్టులుగా పనిచేసే వారు. అయితే వీరు 2018లో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆమె చిన్న చిన్న ఈవెంట్లు చేసేది. కుమారుడు పుట్టిన తర్వాత అభిరామ్ ముఖం చాటేశాడు. బిడ్డను తీసుకుని పెదకొండేపూడిలోని అత్తమామల వద్దకు వెళ్లగా, వారు బయటకు గెంటేశారు.

ఆమె పోలీస్‌స్టేషన్లో కేసు పెట్టగా దానిని వెనక్కి తీసుకోవాలంటూ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు బెదిరించారు. అప్పటి వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే, ఆయన తల్లి సైతం ఫోన్లు చేసి బాధితురాలిని బెదిరించారు. ఓ విద్యాధికుడు ఆమెకు అండగా నిలవగా ఆయన్ని తీవ్రంగా అవమానించి బెదిరించారు. 2024 ఫిబ్రవరిలో రాంబాబు రెండో పెళ్లి చేసుకోబోతుండగా ఆషా అడ్డుకోవడంతో భర్త రాంబాబు ఆమెను ఇంట్లో బంధించి శిరోముండనం చేశాడు. ఆ జుత్తు ఒక చేత్తో పట్టుకుని ఆమెను మరో చేత్తో బయటకు ఈడ్చుకు వచ్చి వీధంతా తిప్పాడు. దీనిపై అప్పట్లో కేసు నమోదై ఛార్జిషీట్‌ కూడా దాఖలైంది.