వనంలో మనం - విజయదశమి నుంచి మూలపాడులో జంగిల్ సఫారీ
జంతు ప్రేమికులకు మూలపాడు నగరవనంలో జంగిల్ సఫారీ- అందుబాటులోకి జిప్ సైకిల్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 28, 2025 at 7:06 PM IST
Jungle Safari in Mulapadu Nagaravanam of NTR District : అడవిలోని అందమైన మయూరాలు, పరుగులు పెడుతున్న జింకపిల్లలు, పులులు సహా మరెన్నో జంతువులు ప్రకృతి, జంతు ప్రేమికులకు కనువిందు చేస్తాయి. వనంలో ప్రయాణమంటే చిన్నపిల్లనుంచి పెద్దవాళ్ల వరుకు అందరికీ ఎంతో ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. అలాంటి అనుభూతి పొందాలని ప్రతీ ఒక్కరూ అనుకుంటారు. అందులోనూ ఈ వర్షాకాలంలో వన సందర్శనకు వెళ్తే ఒకవైపు చిటపట చినుకులు కురిస్తుంటే, పచ్చని చెట్ల నడుమ, పక్షుల కిలకిలరావాలు మనసుకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. రణగొణ ధ్వనులకు ధూరంగా పచ్చని వనంలో అదో అద్బుత లోకాన్ని తలపిస్తుంది. అలాంటి ‘వన’భూతి పొందాలి అనుకుంటున్నారా, మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం అటవీ శాఖ మీకు స్వాగతం పలుకుతోంది.
ఎన్టీఆర్ జిల్లా మూలపాడు నగరవనంలో మరిన్ని సౌకర్యాల కల్పనకు అటవీశాఖ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. ట్రెక్కింగ్తోపాటు ప్రకృతి ఆస్వాదనకు అనువైన పరిస్థితులు కల్పించనుంది. అటవీ పర్యాటకానికి ఆదరణ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఎక్కువ మందిని ఆకర్షించాలన్నది లక్ష్యం. విజయవాడ నగరానికి, రాజధాని అమరావతికి దగ్గరకు ఉండడంతో దీని అభివృద్ధి కీలకంగా మారింది. పశ్చిమ బైపాస్ అందుబాటులోకొస్తే అమరావతి నుంచి కూడా ఎక్కువ మంది సందర్శించే అవకాశం ఉంది. భవిష్యత్తులో మూలపాడు నుంచి అమరావతికి ఐకానిక్ వంతెన నిర్మించనున్నందున దీనికి మరింత ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది.
ప్రత్యేక వాహనంలో విహారం : దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో పర్యాటకులు తిరిగేలా జంగిల్ సఫారీని అందుబాటులోకి తీసుకొస్తోంది. ప్రత్యేక వాహనాల్లో అడవిలో విహరించొచ్చు. ఒక్కో వాహనంలో 13 మంది వెళ్లొచ్చు. ఆంజనేయస్వామి ఆలయం వరకు సఫారీకి అనుమతిస్తారు. అక్కడి నుంచి 700 మీటర్ల దూరంలో కనువిందు చేసే జలపాతం ఉంది. అక్కడికి నడిచి వెళ్లొచ్చు. ప్రస్తుతానికి ప్రత్యేక వాహనం ఒకటే వచ్చింది. దసరాకు జంగిల్ సఫారీ ప్రారంభించే వీలుంది.
మలిదశలో జిప్లైనర్ - బోటింగ్ : అడవిలో సాహస క్రీడలను ప్రోత్సహించేందుకు దీపావళి నాటికి రెండు కొండల మధ్య జిప్లైనర్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. నిడివి 400 మీటర్లకుపైగా ఉంటుంది. తొలుత కొండపైకి ఎక్కిన అనంతరం జిప్లైనర్ ద్వారా అవతలి ప్రదేశానికి చేరుకోవచ్చు.
- జిప్ సైకిల్ను కూడా ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
- పచ్చదనం వృద్ధికి చెట్లపై సందర్శకుల్లో అవగాహన కల్పించేలా నక్షత్రవనం, రాశి వనాలను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.
- వాకింగ్, సైక్లింగ్ ట్రాక్లను నిర్మిస్తున్నారు.
- ట్రెక్కింగ్ కోసం మూడు రకాల మార్గాలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.
- వ్యూపాయింట్ వద్ద ఉన్న చెరువులో బోటింగ్ ఏర్పాటుకు అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. సెలయేర్ల నుంచి వస్తున్న నీటితో ఈ చెరువు నిండుగా ఉంటోంది. దీన్ని కూడా అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
- సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయాలు, అటవీ అందాలను తిలకించేందుకు చాలామంది వ్యూపాయింట్కు వస్తున్నారు.
మరోవైపు నల్లమల విహారానికి విచ్చేసే పర్యాటకులు జంగిల్ క్యాంపులో విడిది చేసేందుకు ఆన్లైన్లో ఎన్ఎస్టీఆర్.సీవో.ఇన్ లాగిన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు. లాగిన్ అయిన వెంటనే బైర్లూటి ఎకో టూరిజం, పచ్చర్ల, తుమ్మల బయలు, నెక్కంటి ఇష్టకామేశ్వరి, రోళ్లపాడు అభయారణ్యం వెబ్సైట్లు కనిపిస్తాయి. ఇందులో మీకు ఇష్టమైన దాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
నల్లమలలో ‘వన’భూతి - ఓ రోజు సరదాగా ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి