జూబ్లీహిల్స్‌ హిట్‌ అండ్‌ రన్‌ కేసు - ఐదుగురి అరెస్ట్

Hit and Run Case in Hyderabad : జూబ్లీహిల్స్‌ హిట్‌ అండ్‌ రన్‌ కేసులో ప్రమాదం జరిగినప్పుడు (JubileeHills Hit and Run Case) కారులో నలుగురు యువకులు, యువతి ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇందుకు కారణమైన ఐదుగురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ప్రమాదానికి గురైన కారును ఎస్ఆర్‌నగర్ పోలీస్‌స్టేషన్‌లో ఉంచారు. మరోవైపు ఈ ఘటనలో తారక్‌రామ్‌ మృతి చెందగా, మరో బౌన్సర్‌ రాజుకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. గాయపడిన రాజు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.

Five People Arrested in JubileeHills Hit and Run Case : తారక్‌రామ్ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలంటూ అతని బంధువులు, బౌన్సర్లు నినాదాలు చేశారు. న్యాయం చేస్తామని పోలీసులు ఆందోళనకారులకు హామీ ఇచ్చినప్పటికీ వారు అక్కడ నుంచి కదలకుండా ధర్నా నిర్వహించారు. కారు ప్రమాదానికి (Car Accident Jubilee Hills) కారణమైన వ్యక్తిని కాకుండా పోలీసులు మరో వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేశారని ఆరోపించారు. ద్విచక్ర వాహనదారుడిని ఢీకొన్న కారును కాకుండా మరో వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారని వారు నినాదాలు చేశారు.

Last Updated : 5 hours ago

