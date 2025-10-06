ETV Bharat / state

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నిక పోలింగ్ తేదీ ఖరారు చేసిన ఎన్నికల సంఘం

నవంబర్‌ 11న జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నిక పోలింగ్ - నవంబర్ 14న జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపు

Jubilee Hills by-election polling on November Eleven
Jubilee Hills by-election polling on November Eleven (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 6, 2025 at 4:44 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 4:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

JUBILEE HILLS BY ELECTION : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉత్కంఠ రేపుతున్న జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికకు కేంద్రం ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్‌ విడుదల చేసింది. వచ్చే నెల 11న జూబ్లిహిల్స్‌ ఉపఎన్నిక పోలింగ్‌ జరగనుంది. వచ్చే నెల 14న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. ఈ నెల 13న జూబ్లిహిల్స్‌ ఉపఎన్నికకు కేంద్రం ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసి అదే రోజు నుంచి నామినేష్లన్లు స్వీకరిస్తారు. ఈ నెల 21 నామినేషన్ల దాఖలుకు ఆఖరు తేదీ. ఈ నెల 22న నామినేషన్లను అధికారులు పరిశీలిస్తారు. 24 వ తేదీ వరకు నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు అవకాశం ఉంటుంది. వచ్చే నెల 11న పోలింగ్‌ జరగనుండగా 14న ఓట్ల లెక్కింపు చేపడతారు. బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్‌ మృతితో జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గంలో ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది.

Last Updated : October 6, 2025 at 4:53 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JUBILEE HILLS ELECTIONజూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నిక పోలింగ్JUBILEE HILLS BY ELECTION DATEJUBILEE HILLS BY ELECTION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - రక్తం తక్కువగా ఉన్నవాళ్లకు సూపర్ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.