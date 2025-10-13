ETV Bharat / state

'జూబ్లీహిల్స్'​ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది - నామినేషన్లు షురూ - ముఖ్య తేదీలివే

జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఉపఎన్నిక నోటిఫికేషన్ విడుదల - ఈ నెల 21 వరకు నామినేషన్లు స్వీకరణ, 22న పరిశీలన - షేక్‌పేట తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఈ మేరకు ఏర్పాట్లు

Jubilee Hills Bypolls Notification : జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికల్లో (బైపోల్స్​) కీలక ఘట్టానికి తెరలేసింది. సోమవారం ఉదయం నోటిఫికేషన్‌ విడుదలయ్యింది. 11 గంటల నుంచి నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రారంభమయ్యింది. సెలవు రోజులు మినహా మిగిలిన పని దినాల్లో నామినేషన్ల స్వీకరణ ఉంటుంది. కార్యాలయంలో నేరుగా లేదా డిజిటల్‌ విధానంలో దాఖలు చేసేందుకు అవకాశాన్ని కల్పించారు. ఈ మేరకు షేక్‌పేట ఎంఆర్వో కార్యాలయంలో అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు రిటర్నింగ్‌ అధికారి సాయిరాం తెలిపారు. ఈ నెల 22న నామినేషన్లు పరిశీలన ఉంటుంది. వచ్చే నెల 11న పోలింగ్‌, 14న కౌంటింగ్‌ జరగనుంది.

ఇదీ పరిస్థితి! : బీఆర్ఎస్​కు చెందిన జూబ్లీహిల్స్‌ శాసనసభ్యుడు మాగంటి గోపీనాథ్‌ అకాల మరణంతో ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. ఆయన భార్య సునీత ఆ పార్టీ తరఫున ఉపఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారు. మరోవైపు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నుంచి నవీన్‌ యాదవ్‌ బరిలో ఉన్నారు. బీజేపీ అభ్యర్థిని నేడు (సోమవారం) ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ప్రధాన పార్టీల (కాంగ్రెస్, బీజేపీ, బీఆర్ఎస్​) నామినేషన్‌ తేదీలు ఇంకా ఖరారు కాలేదు.

ఇవీ మార్గదర్శకాలు :

  • 25 సంవత్సరాలు నిండిన పౌరులు నామినేషన్‌ వేయొచ్చు. నామపత్రం ఫారం 2బీ, అఫిడవిట్‌ ఫారం 26 ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
  • జాతీయ, రాష్ట్రంలో గుర్తింపు పొందిన పార్టీల తరఫున పోటీ చేసే అభ్యర్థులకు జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గానికి చెందిన ఒక పౌరుడు ప్రతిపాదించవచ్చు. ఇతర అభ్యర్థులకు పది మంది అవసరం ఉంటుంది. అభ్యర్థి స్వయంగా లేదా ప్రతిపాదకుల్లో ఒకరు వచ్చి నామినేషన్ దాఖలు చేయవచ్చు.
  • డిజిటల్‌ నామినేషన్‌ను https://encore.eci.gov.in వెబ్​సైట్​ ద్వారా దాఖలు చేయొచ్చు. క్యూఆర్‌ కోడ్‌తో ఉన్న ప్రింటెడ్‌ హార్డు కాపీని అందజేయాల్సి ఉంటుంది.

నియమాలు : నామినేషన్‌ దాఖలు సమయంలో రిటర్నింగ్‌ అధికారి కార్యాలయానికి 100 మీటర్ల దూరంలోనే వెహికల్స్​ నిలిపివేస్తారు. అదీ కేవలం మూడు వాహనాలకే పరిమితం. అభ్యర్థి సహా ఐదుగురు వ్యక్తులను మాత్రమే ఆర్వో (రిటర్నింగ్ అధికారి) కార్యాలయం లోపలికి అనుమతిస్తారు. షేక్‌పేట తహసీల్దారు కార్యాలయం వద్ద పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఎన్నికల కోడ్​ నేపథ్యంలో నియోజకవర్గంలో తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు.

ముఖ్య తేదీలివే :

  • చివరి తేదీ : అక్టోబర్ 21వ తేదీ
  • పరిశీలన : 22వ తేదీ
  • ఉప సంహరణ గడువు : అక్టోబర్​ 24
  • ఎన్నికలు : నవంబరు 11
  • ఓట్ల లెక్కింపు : నవంబర్​ 14

రసవత్తరంగా మారిన ఉపఎన్నికల పోరు : జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నికలకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ విడుదల కావడంతో రాజకీయం మరింత రసవత్తంగా మారింది. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్​, బీఆర్ఎస్​ పార్టీలు తమ అభ్యర్థులను ప్రకటించాయి. బీజేపీ ఇంకా ప్రకటించాల్సి ఉంది. బీజేపీ జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నిక అభ్యర్థి ఎంపిక ప్రక్రియ దిల్లీకి చేరింది. అభ్యర్థిని ఖరారు చేసేందుకు ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్​రావు ఇటీవలే దిల్లీకి వెళ్లి పార్టీ ముఖ్యనేతలైన సునీల్​ బన్సల్​, బీఎల్​ సంతోష్​లతో భేటీ అయ్యారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిటీ ఖరారు చేసిన ముగ్గురు అభ్యర్థుల జాబితాను రామచందర్​రావు జాతీయ నాయకత్వానికి అందించినట్లుగా సమాచారం. పార్లమెంటరీ పార్టీ బోర్డులో చర్చ అనంతరం బీజేపీ అభ్యర్థిని ప్రకటించనుంది. ఈ ఎన్నికలను బీఆర్ఎస్​, బీజేపీ, కాంగ్రెస్​ పార్టీలు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. ఉప ఎన్నిక పోరులో ఎలాగైనా గెలిచి తీరాలని ఆయా పార్టీలు వ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి.

