ETV Bharat / state

అమరావతి మహిళలపై అనుచిత వ్యాఖ్యల కేసు - జర్నలిస్టు కృష్ణంరాజు అరెస్ట్‌ - JOURNALIST KRISHNAM RAJU ARREST

Journalist Krishnam Raju Arrest ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : June 11, 2025 at 10:07 PM IST | Updated : June 12, 2025 at 12:03 AM IST 1 Min Read

Journalist Krishnam Raju Arrest : అమరావతి మహిళలపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన జర్నలిస్టు కృష్ణంరాజును పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. గత కొన్ని రోజులుగా పరారీలో ఉన్న అతన్ని భీమిలి గోస్తనీనది సమీపంలో సెల్​టవర్‌ లోకేషన్‌ ఆధారంగా పట్టుకున్నారు. కృష్ణంరాజు వెంట ఉన్న మరో ఇద్దరిని కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ముగ్గురినీ తుళ్లూరు పోలీసులు విశాఖ నుంచి విజయవాడ తీసుకొస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. గురువారం మంగళగిరి కోర్టులో హాజరు పరిచే అవకాశం ఉంది.'అమరావతి దేవతల రాజధాని కాదు వేశ్యల రాజధాని’ అంటూ కృష్ణంరాజు మహిళలపై అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు చేసిన కేసులో ఏ1 నిందితుడిగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే. సాక్షిటీవీ ఛానల్​లో రాజధాని మహిళలపై సాక్షి టీవీ యాంకర్‌ కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు, జర్నలిస్ట్‌ మ్యాగజైన్‌ ఎడిటర్‌ వీవీఆర్‌ కృష్ణంరాజు అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ ఛానల్‌లో కొమ్మినేని నిర్వహించే చర్చా కార్యక్రమంలో కృష్ణంరాజు పాల్గొని అమరావతి మహిళలను ఉద్దేశించి అనుచితంగా మాట్లాడారు. అమరావతి దేవతల రాజధాని కాదు వేశ్యల రాజధాని అంటూ ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. వీటిని ఖండించకుండా కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు చర్చను కొనసాగించారు. Derogatory Remarks Against Amaravati : కృష్ణంరాజు వ్యాఖ్యలను కానీ, కొమ్మినేని తీరును ఖండిస్తూ కానీ, సాక్షి యాజమాన్యం సరైన వివరణ ఇవ్వలేదు. ఈ నేపథ్యంలో అమరావతి మహిళలతో పాటు ప్రజాసంఘాలు, పాత్రికేయ సంఘాలు కూడా వారిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదులు చేశారు. ఈ క్రమంలో తుళ్లూరు పోలీసులు కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావును అరెస్ట్ చేయగా మంగళగిరి కోర్టు 14 రోజుల రిమాండ్‌ విధించిన విషయం తెలిసిందే. అదేవిధంగా కృష్ణంరాజు కోసం ముమ్మరంగా గాలించిన పోలీసులు ఇవాళ అతన్ని భీమిలీలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

Last Updated : June 12, 2025 at 12:03 AM IST