ETV Bharat / state

వరదలతో అల్లాడిపోతున్న ఉమ్మడి మెదక్​ జిల్లా - స్తంభించిన జనజీవనం - IMPACT OF HEAVY RAINS IN MEDAK DIST

ఉమ్మడి మెదక్​ జిల్లాలో భారీ వర్షాలతో ప్రజల అవస్థలు - ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగులు, వంకలు - లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లలోకి వరదనీరు చేరి ఇబ్బందులు

Heavy Rains Effect In Medak Ditrict
Heavy Rains Effect In Medak Ditrict (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2025 at 4:48 PM IST

3 Min Read

Impact of heavy rains in Medak district : ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో కురిసిన జోరు వానలతో ప్రజలకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. చెరువులు మత్తళ్లు దూకుతుండటంతో వాగులు, వంకలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. రోడ్లు, కల్వర్టులు తెగిపోవడంతో అనేక చోట్ల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. గజ్వేల్‌, సిద్దిపేట నియోజకవర్గాల్లో పలు చెరువులకు గండ్లు పడి వేలాది ఎకరాల పంట పొలాల్లో ఇసుక మేటలు వేసింది. ఇళ్లలోకి నీరు చేరి నిత్యావసరాల తడవడంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలను మాజీ మంత్రి హరీశ్​రావు పర్యటించారు.

జలదిగ్బంధంలోనే ఏడుపాయల క్షేత్రం : ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం ఏడుపాయల జలదిగ్బంధంలోనే ఉంది. నదీ పాయలు ఉద్ధృతంగా ఉరకలెత్తుతుండటంతో అమ్మవారి ఆలయ మండపాన్ని తాకుతూ నీరు ప్రవహిస్తోంది. ఎల్లాపూర్ బ్రిడ్జిపై వరద పొంగుతుండటంతో మెదక్ - బొడ్మట్‌పల్లి రహదారికి రాకపోకలు బంద్ అయ్యాయి. పోలీసులు బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి పహారా కాస్తున్నారు. హవేలీ ఘనపూర్ మండలం రాజ్ పేట వద్ద నిన్న వరదలో చిక్కుకున్న 10 మందిని రెస్క్యూ టీమ్‌ కాపాడగా రాజ్ పేట గ్రామానికి చెందిన మరో ఇద్దరు గల్లంతయ్యారు. రేగోడ్ మండలం మర్పల్లి గ్రామంలో ఓ వ్యక్తి అంత్యక్రియలకు అవస్థలు పడ్డారు. భారీ వర్షాల కారణంగా మెదక్ జిల్లా హవేలీ ఘనపూర్ మండలం షమ్నాపూర్ దగ్గర రైల్వే ట్రాక్ కుంగడంతో మెదక్‌, అక్కన్నపేట మధ్య రాకపోకలు రద్దు చేశారు.

వరదలతో అల్లాడిపోతున్న ఉమ్మడి మెదక్​ జిల్లా - స్తంభించిన జనజీవనం (ETV)

నీట మునిగిన పంటలు : సిద్దిపేట జిల్లా పోతారెడ్డిపేట పెద్ద చెరువు వరదలో చిక్కుకున్న ముగ్గురు చిన్న నిజాంపేట రైతులను ఎస్​డీఆర్​ఎఫ్ బృందాలు రక్షించాయి. పొలం పనుల కోసం వెళ్లి వరదలో చిక్కుకున్న రైతుల కోసం రాత్రంతా రెస్క్యూ బృందాలు శ్రమించాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా చెరువులు, కుంటలు అలుగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. మిరుదొడ్డి, దుబ్బాక, తొగుట మండలాల్లో కూడవెల్లి వాగు ఉగ్రరూపం చూపిస్తోంది. చెక్‌డ్యాం పైనుంచి 6 మీటర్ల ఎత్తున వరద ప్రవహిస్తుండటంతో పంటలు నీట మునిగాయి. మిరుదొడ్డి- గజ్వేల్ రహదారి పూర్తిగా జలమయం కాగా ఆర్టీసీ బస్సులను నిలిపివేశారు. గజ్వేల్ మండలం కోనాపూర్ చెరువుకు గండిపడటంతో నీరంతా పంట పొలాల్లోకి ప్రవహిస్తుంది. ప్రజ్ఞాపూర్‌లో ఊర చెరువు పొంగుతుండటంతో గజ్వేల్-ప్రజ్ఞాపూర్ ప్రధాన రహదారిపై రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. కొడకండ్లలోని కూడవెల్లి వాగు, నాచారం వద్ద హల్దీ వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. జలాశయ కాలువలకు పలుచోట్ల గండ్లు పడ్డాయి.

నీట మునిగిన కాలనీలు పరిశీలించిన కలెక్టర్ : రాత్రి కుండపోతగా కురుస్తున్న వర్షానికి జిల్లా కేంద్రంలో నీట మునిగిన పలు కాలనీలను జిల్లా కలెక్టర్ కె. హైమావతి, పోలీస్ కమిషనర్ అనురాధతో కలిసి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. కొత్త బస్టాండ్ నుంచి మోడ్రన్ బస్టాప్ మధ్యలో రోడ్ వెంబడి బ్రిడ్జి పైన నీరు చేరిన ప్రాంతాలను పరిశీలించి నీటి ఉద్ధృతి తగ్గేంతవరకు రాకపోకలు నిలిపివేయాలని కలెక్టర్ పోలీస్ అధికారులను ఆదేశించారు. బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు.

ముంపు ప్రాంతాల్లో హరీశ్​రావు పర్యటన : ముంపు ప్రాంతాల్లో మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు పర్యటించారు. రాజపేట గ్రామంలో వరద ప్రవాహంలో గల్లంతై చనిపోయిన వ్యక్తి కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాలు వరదతో ఇబ్బంది పడుతుంటే ప్రభుత్వానికి ఏమీ పట్టడం లేదని విమర్శించారు. మెదక్‌లోని ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలు సహాయక చర్యల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారని తాగునీరు లేక ఇబ్బందిపడుతున్నారని అన్నారు. ప్రభుత్వం సహాయక చర్యలు వేగవంతం చేయాలని హరీశ్‌రావు సూచించారు.

కామారెడ్డిలో ఖాళీ అవుతున్న ఇళ్లు - బతుకు జీవుడా అంటున్న జనం

మెదక్​ జిల్లాను ముంచెత్తిన వానలు - రేపు విద్యాసంస్థలకు సెలవు

Impact of heavy rains in Medak district : ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో కురిసిన జోరు వానలతో ప్రజలకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. చెరువులు మత్తళ్లు దూకుతుండటంతో వాగులు, వంకలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. రోడ్లు, కల్వర్టులు తెగిపోవడంతో అనేక చోట్ల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. గజ్వేల్‌, సిద్దిపేట నియోజకవర్గాల్లో పలు చెరువులకు గండ్లు పడి వేలాది ఎకరాల పంట పొలాల్లో ఇసుక మేటలు వేసింది. ఇళ్లలోకి నీరు చేరి నిత్యావసరాల తడవడంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలను మాజీ మంత్రి హరీశ్​రావు పర్యటించారు.

జలదిగ్బంధంలోనే ఏడుపాయల క్షేత్రం : ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం ఏడుపాయల జలదిగ్బంధంలోనే ఉంది. నదీ పాయలు ఉద్ధృతంగా ఉరకలెత్తుతుండటంతో అమ్మవారి ఆలయ మండపాన్ని తాకుతూ నీరు ప్రవహిస్తోంది. ఎల్లాపూర్ బ్రిడ్జిపై వరద పొంగుతుండటంతో మెదక్ - బొడ్మట్‌పల్లి రహదారికి రాకపోకలు బంద్ అయ్యాయి. పోలీసులు బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి పహారా కాస్తున్నారు. హవేలీ ఘనపూర్ మండలం రాజ్ పేట వద్ద నిన్న వరదలో చిక్కుకున్న 10 మందిని రెస్క్యూ టీమ్‌ కాపాడగా రాజ్ పేట గ్రామానికి చెందిన మరో ఇద్దరు గల్లంతయ్యారు. రేగోడ్ మండలం మర్పల్లి గ్రామంలో ఓ వ్యక్తి అంత్యక్రియలకు అవస్థలు పడ్డారు. భారీ వర్షాల కారణంగా మెదక్ జిల్లా హవేలీ ఘనపూర్ మండలం షమ్నాపూర్ దగ్గర రైల్వే ట్రాక్ కుంగడంతో మెదక్‌, అక్కన్నపేట మధ్య రాకపోకలు రద్దు చేశారు.

వరదలతో అల్లాడిపోతున్న ఉమ్మడి మెదక్​ జిల్లా - స్తంభించిన జనజీవనం (ETV)

నీట మునిగిన పంటలు : సిద్దిపేట జిల్లా పోతారెడ్డిపేట పెద్ద చెరువు వరదలో చిక్కుకున్న ముగ్గురు చిన్న నిజాంపేట రైతులను ఎస్​డీఆర్​ఎఫ్ బృందాలు రక్షించాయి. పొలం పనుల కోసం వెళ్లి వరదలో చిక్కుకున్న రైతుల కోసం రాత్రంతా రెస్క్యూ బృందాలు శ్రమించాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా చెరువులు, కుంటలు అలుగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. మిరుదొడ్డి, దుబ్బాక, తొగుట మండలాల్లో కూడవెల్లి వాగు ఉగ్రరూపం చూపిస్తోంది. చెక్‌డ్యాం పైనుంచి 6 మీటర్ల ఎత్తున వరద ప్రవహిస్తుండటంతో పంటలు నీట మునిగాయి. మిరుదొడ్డి- గజ్వేల్ రహదారి పూర్తిగా జలమయం కాగా ఆర్టీసీ బస్సులను నిలిపివేశారు. గజ్వేల్ మండలం కోనాపూర్ చెరువుకు గండిపడటంతో నీరంతా పంట పొలాల్లోకి ప్రవహిస్తుంది. ప్రజ్ఞాపూర్‌లో ఊర చెరువు పొంగుతుండటంతో గజ్వేల్-ప్రజ్ఞాపూర్ ప్రధాన రహదారిపై రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. కొడకండ్లలోని కూడవెల్లి వాగు, నాచారం వద్ద హల్దీ వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. జలాశయ కాలువలకు పలుచోట్ల గండ్లు పడ్డాయి.

నీట మునిగిన కాలనీలు పరిశీలించిన కలెక్టర్ : రాత్రి కుండపోతగా కురుస్తున్న వర్షానికి జిల్లా కేంద్రంలో నీట మునిగిన పలు కాలనీలను జిల్లా కలెక్టర్ కె. హైమావతి, పోలీస్ కమిషనర్ అనురాధతో కలిసి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. కొత్త బస్టాండ్ నుంచి మోడ్రన్ బస్టాప్ మధ్యలో రోడ్ వెంబడి బ్రిడ్జి పైన నీరు చేరిన ప్రాంతాలను పరిశీలించి నీటి ఉద్ధృతి తగ్గేంతవరకు రాకపోకలు నిలిపివేయాలని కలెక్టర్ పోలీస్ అధికారులను ఆదేశించారు. బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు.

ముంపు ప్రాంతాల్లో హరీశ్​రావు పర్యటన : ముంపు ప్రాంతాల్లో మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు పర్యటించారు. రాజపేట గ్రామంలో వరద ప్రవాహంలో గల్లంతై చనిపోయిన వ్యక్తి కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాలు వరదతో ఇబ్బంది పడుతుంటే ప్రభుత్వానికి ఏమీ పట్టడం లేదని విమర్శించారు. మెదక్‌లోని ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలు సహాయక చర్యల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారని తాగునీరు లేక ఇబ్బందిపడుతున్నారని అన్నారు. ప్రభుత్వం సహాయక చర్యలు వేగవంతం చేయాలని హరీశ్‌రావు సూచించారు.

కామారెడ్డిలో ఖాళీ అవుతున్న ఇళ్లు - బతుకు జీవుడా అంటున్న జనం

మెదక్​ జిల్లాను ముంచెత్తిన వానలు - రేపు విద్యాసంస్థలకు సెలవు

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAINS IN MEDAK DISTRICTHEAVY RAINS EFFECT IN MEDAK DISTFLOODS IN MEDAK DISTRICTఉమ్మడి మెదక్​ జిల్లాలో భారీ వర్షాలుIMPACT OF HEAVY RAINS IN MEDAK DIST

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

"పొంగల్ నూడిల్స్" ఎప్పుడైనా తిన్నారా? - సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో చాలా రుచికరంగా!

ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి చరిత్ర తెలుసా? 1954లో ఒక్క అడుగుతో మొదలై!

'భారత్‌పై ట్రంప్ సుంకాల ప్రభావం స్వల్పమే- కానీ తర్వాత మాత్రం పెను సవాల్'

'కిడ్నీలకు' ముప్పు తెచ్చే అలవాట్లు ఇవే! - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.