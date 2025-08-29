ETV Bharat / state

నిండామునిగిన ఉమ్మడి ఇందూరు, మెతుకుసీమ! - ఇంకా జల దిగ్బంధంలోనే కాలనీలు - HEAVY RAINS IN JOINT MEDAK DISTRICT

వర్షాలకు ఉమ్మడి ఇందూరు, మెదక్‌ జిల్లాలు అతలాకుతలం - వాగుల ఉద్ధృతికి చాలాచోట్ల తెగిన రోడ్లు, స్తంభించిన రవాణా - ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న అధికారులు - మెదక్‌ జిల్లావ్యాప్తంగా విద్యాసంస్థలకు నేడు సెలవు

Telangana Rains news
Heavy Rains in Joint Medak (ETV)
Heavy Rains in Joint Medak and Nizamabad Districts : కుండపోతగా కురిసిన వర్షానికి కామారెడ్డి, నిజామాబాద్ జిల్లాలు అతలాకుతలమయ్యాయి. రికార్డు స్థాయి వర్షాలతో వాగులు వంకలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహించి చాలాచోట్ల రోడ్లు తెగిపోయి ప్రజలు అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాలు ఇంకా జలదిగ్బంధంలోనే ఉన్నాయి. మెదక్‌లో వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టినా వరద ప్రభావం కనిపిస్తోంది. కుండపోత వర్షాలకు వాగులు, చెరువులు ఉప్పొంగి చాలా గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. భారీ వర్షాల హెచ్చరికలతో మెదక్‌ జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ విద్యాసంస్థలకు కలెక్టర్‌ సెలవు ప్రకటించారు.

కామారెడ్డి జిల్లాలో దంచికొట్టిన వానకు జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. వర్షాలు కాస్త తగ్గినా వరద ప్రభావం చూపిస్తూనే ఉంది. రెండు రోజుల వ్యవధిలో దాదాపు సరాసరిన 50 సెంటిమీటర్ల వర్షం కురిసిందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. చెరువులు, వాగులు ఉప్పొంగుతున్నాయి. వరద ఉద్ధృతికి కొన్నిచోట్ల రోడ్లు కొట్టుకుపోయి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. చెరువులకు గండ్లుపడి సమీప ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా 24 పంచాయతీరాజ్, 34 ఆర్ అండ్ బీ రోడ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. బీబీపేట మండలంలో వరదల్లో చిక్కుకొని రాజిరెడ్డి అనే రైతు మృతి చెందారు. వరదలతో కామారెడ్డి బైపాస్‌లో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. హైదరాబాద్ నుంచి ఆదిలాబాద్ వైపు వెళ్తున్న భారీ వాహనాలను దారి మళ్లించారు . మేడ్చల్ మీదుగా సిద్దిపేట, కరీంనగర్‌, ఆర్మూర్ మీదుగా ఆదిలాబాద్‌ వెళ్లాలని సూచించారు.

బ్రిడ్జి కుంగి నిలిచిన రాకపోకలు : కామారెడ్డి జిల్లాలోని పలు చెరువులకు గండిపడి లోతట్టు ప్రాంతాలు నీటమునగగా, వేలాది ఎకరాల్లో పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. కామారెడ్డిలోని జీఆర్​ కాలనీ, హౌసింగ్‌ బోర్డు కాలనీల్లో ఇళ్లు బురదమయంగా మారాయి. నాలాలు కబ్జాకు గురి కావడం వల్లే వరద చుట్టుముట్టిందని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. బీబీపేట నుంచి కామారెడ్డికి వచ్చేదారిలో వరద ఉద్ధృతికి బ్రిడ్జి కుంగిపోవటంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. బీబీపేట పెద్ద చెరువు కట్టకు బుంగపడకుండా స్థానికులు చర్యలు చేపట్టారు. వరద తీవ్రతకు కామారెడ్డి - ఎల్లారెడ్డి ప్రధాన రహదారిపై ఉన్న పాములవాగు వంతెన కూలి కొట్టుకుపోయింది.

నిజామాబాద్‌ జిల్లాలోనూ జడివాన కురిసింది. సిరికొండ మండలంలోని కప్పలవాగు, దొడ్ల వాగు, బాయిలూరు వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. కొండూరు వద్ద కప్పలవాగు, మధ్య వాగు కలిసి ఉరకలెత్తుతుండటంతో వందలాది ఎకరాల్లో పంట నీట మునిగింది. కప్పల వాగుకు భారీ వరద రావడంతో ఐదేళ్ల క్రితం నిర్మించిన వంతెన కొట్టుకుపోయి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ధర్పల్లి మండలంలోని ఓన్నజీపేట్ చెరువు, వాడి వద్ద ఉన్న ముత్యాలమ్మ చెరువు తెగిపోవడంతో ఓన్నజీపేట్, వాడి గ్రామాలతో పాటు మూడు తండాల్లోకి వరద నీరు చేరింది. ఆర్మూర్ పట్టణంతో పాటు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. భీంగల్‌లో కురిసిన భారీ వర్షానికి కప్పలవాగు ఉప్పొంగడంతో ఎక్సైజ్ పోలీస్‌ స్టేషన్ చుట్టూ నీరు చేరింది. మోతె వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది.

అంతర్రాష్ట్ర రాకపోకల బంద్ : నిజామాబాద్ జిల్లా కందకుర్తి త్రివేణి సంగమం వద్ద గోదావరి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. నదిని ఆనుకుని ఉన్న ఆశ్రమం చుట్టూ వరద నీరు చేరింది. ఆరుగురు సాధువులతో పాటు 20 గోవులు నీటిలో చిక్కుకోగా, ఎన్​డీఆర్​ఎఫ్​ బృందాలు సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చారు. తెలంగాణ-మహారాష్ట్రలను కలిపే అంతర్రాష్ట్ర రహదారిపై నుంచి వరద ప్రవహిస్తోంది. ఇరు రాష్ట్రాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి. ముంపు బారినపడ్డ గ్రామాల ప్రజలను అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామని నిజామాబాద్‌ రూరల్‌ ఎమ్మెల్యే భూపతిరెడ్డి భరోసా ఇచ్చారు. ధర్పల్లి మండలం వాడి, నడిమి తండా, బీరప్ప తండాలను కలెక్టర్ వినయ్ కృష్ణారెడ్డి, సీపీ సాయి చైతన్యతో కలిసి పరిశీలించారు. నీట మునిగిన పంట పొలాలు, తెగిన రోడ్లు, నేలకూలిన విద్యుత్ స్తంభాలను పరిశీలించి నష్టం అంచనా వేయాలని అధికారులకు సూచించారు. అనంతరం పునరావాస కేంద్రాన్ని సందర్శించి, ఎలాంటి ఆందోళన చెందొద్దని ప్రభుత్వపరంగా సాయం అందిస్తామని అభయమిచ్చారు.

13 మంది గల్లంతు : ఉమ్మడి మెదక్‌ జిల్లాలోనూ వరుణుడి ప్రతాపానికి ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. కొన్ని గ్రామాలను నీరు చుట్టుముట్టడంతో 13 మంది గల్లంతైనట్లు తెలిసింది. ఒకరు మృతి చెందారు. ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం ఏడుపాయల వనదుర్గామాత ఆలయం జల దిగ్బంధంలోనే ఉంది. హవేలీ ఘనపూర్ మండలం శమ్నాపూర్‌ దగ్గర రైల్వే ట్రాక్ కుంగడంతో మెదక్‌, అక్కన్నపేట మధ్య రాకపోకలు రద్దు చేశారు. పునరావాస కేంద్రాల్లో తలదాచుకున్న బాధితులను మంత్రి వివేక్‌, ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి రోహిత్ పరామర్శించారు. వరద బాధితులను అన్నివిధాలా ఆదుకుంటామని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు.

బండరాయి నుంచి ఉబికి వస్తున్న నీరు : సిద్దిపేట జిల్లావ్యాప్తంగా చెరువులు, కుంటలు అలుగులు పారుతున్నాయి. మిరుదొడ్డి, దుబ్బాక, తొగుట మండలాల్లో కూడవెల్లి వాగు ఉగ్రరూపానికి పంటలు నీట మునిగాయి. ప్రజ్ఞాపూర్‌లో ఊర చెరువు పొంగి గజ్వేల్ ప్రజ్ఞాపూర్ ప్రధాన రహదారిని ముంచెత్తింది. సంగారెడ్డి జిల్లా న్యాల్‌కల్ మండలం హద్నూర్‌లో బండరాయి నుంచి నీరు ఉబికి వస్తోంది. పలుచోట్ల రోడ్లు దెబ్బతినడంతో పోలీసులు బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి పహారా కాస్తున్నారు.

