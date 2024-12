ETV Bharat / state

రేషన్ బియ్యం కేసు - పేర్ని నాని సతీమణికి నోటీసులు - NOTICES TO PERNI NANI WIFE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Once Again Notices Issued to Perni Nani Wife : రేషన్‌ బియ్యం మాయం కేసులో వైఎస్సార్సీపీ మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని భార్య జయసుధకు కృష్ణా జిల్లా జాయింట్‌ కలెక్టర్‌ గీతాంజలి శర్మ మరోసారి నోటీసులు జారీ చేశారు. గోదాములో బియ్యం మాయంపై ఇటీవల ప్రాథమిక విచారణ చేపట్టిన పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులు తొలుత 185 మెట్రిక్‌ టన్నుల రేషన్‌ బియ్యం షార్టేజీ వచ్చినట్లు గుర్తించారు. దీనికిగాను ఇప్పటికే ఆమె రూ.1.68 కోట్లు జరిమానా చెల్లించారు. అయితే తాజాగా ఈ అంశంపై పూర్తి స్థాయి దర్యాప్తు చేపట్టిన అధికారులు మొత్తంగా 378 మెట్రిక్‌ టన్నుల బియ్యం మాయమైనట్లు తేల్చారు. దీంతో పెరిగిన షార్టేజీకి కూడా జరిమానా చెల్లించాలని తాజాగా మరోసారి నోటీసులు జారీ చేశారు. అదనంగా మరో రూ.1.67 కోట్లు చెల్లించాలని గీతాంజలి శర్మ నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు.

