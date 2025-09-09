ETV Bharat / state

అవిభక్త కవలలు వీణా-వాణి గుర్తున్నారా? - ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా?

డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అవిభక్త కవలలు వీణా-వాణి - సీఏకు సన్నద్దమవుతున్న అక్కాచెల్లెళ్లు

Twins Veena Vani Preparing For CA
Twins Veena Vani Preparing For CA (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2025 at 7:35 AM IST

2 Min Read
Twins Veena Vani Preparing For CA : అవిభక్త కవలలుగా జన్మించిన వీణా-వాణిలు సీఏ పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు ఈటీవీ భారత్​తో మాట్లాడారు. అవిభక్త కవలలుగా జన్మించిన వీరు, ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి కలిసే ఉన్నారు. హైదరాబాద్​ శిశువిహార్​కు వచ్చిన తర్వాత అక్కడున్న పిల్లలను చూసి చదువుకోవాలి అనుకున్నారు. అలా డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఉద్యోగాలు చేయాలంటే సాధ్యం కాదు. అందుకు ఛార్టర్డ్​ అకౌంటెంట్​ కావాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇటీవల డిస్టింక్షన్​లో డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులయ్యారు. ఇంటి వద్దనే ఉండి వారు పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యారు. వారికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చిన గురువులు ముఖ్యంగా యూనియన్ బ్యాంక్​లో ఏజీఎంగా పని చేసి రిటైరైన సుధాకర్​కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఆయన వీణా-వాణిలకు డిగ్రీలో కీలక సబ్జెక్టులు బోధించారు. వారి జీవన విధానం తెలుసుకుని ప్రత్యేక సంరక్షణ ఏర్పాట్లు చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటామన్నారు.

డిగ్రీ పరీక్షలకు ప్రత్యేక తరగతులు : 'మా దినచర్య ఉదయం 6 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. లేచిన వెంటనే కొద్దిసేపు ఆంగ్ల, తెలుగు న్యూస్​ పేపర్లు చదువుతాం. కాలకృత్యాలయ్యాక మా సంరక్షకులు వస్తారు. సాయంత్రం వరకూ గురువులు చదువు చెబుతారు. వారు చెప్పిన పాఠాలన్నీ ఒకసారి రివిజన్ చేస్తాం. ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే ఇద్దరం డిస్కస్​ చేసుకుంటాం. చదువు పూర్తయ్యాక బోర్డ్‌ గేమ్స్‌ ఆడుకుంటాం. వాటిల్లో కొత్త పద్ధతులను అర్థం చేసుకుంటున్నాం. ఉదయం, సాయంత్రం బొమ్మలు వేస్తాం. రంగుల ఎంపికపై ఇద్దరం చర్చించుకుంటాం. రాత్రి భోజనం చేశాక టీవీలో న్యూస్‌ ఛానెళ్లు చూస్తాం. రాత్రి 9 గంటలకు ఈటీవీ న్యూస్‌ను కచ్చితంగా చూస్తాం. రాత్రి పది గంటలకు నిద్రపోతాం’’ అని చెప్పారు.

జీవిత చరిత్రల పుస్తకాలు : గొప్ప వ్యక్తుల జీవిత చరిత్రల పుస్తకాలు చదవాలంటూ శిశువిహార్‌లో మాకు అమ్మలా తోడూ నీడగా ఉన్న సఫియా మేడం సూచించారు. మహాత్మా గాంధీ, అబ్దుల్‌ కలాం, వివేకానందుడి జీవిత చరిత్రలు చదివాం. వారి ప్రసంగాలు వింటాం. అవి ఎంతో స్ఫూర్తి రగిలిస్తాయి. తెలుగు నవలలు, కథలు కూడా చదువుతున్నాం. ఆంగ్లభాషలో మాట్లాడేందుకు రోజూ అరగంట సాధన చేస్తున్నాం. కెరీర్​కు సంబంధించి ఏ అంశాన్నీ మేము సులువుగా తీసుకోము. మమ్నల్ని చూసి చాలా మంది ప్రేరణ పొందాలి అన్న విధంగా నడుచుకుంటాం. ఇలా ఉన్న మాకు మా తల్లిదండ్రులు ఏ లోటూ లేకుండా చూసుకున్నారు. వారి ఆనందం కోసం ఏదైనా సాధించాలి.'' అని తెలిపారు.

అవిభక్త కవలలైన వీణా-వాణిలు 2002 అక్టోబర్​ 16న జన్మించారు. వీరికి 19 ఏళ్లు వచ్చే వరకు బాలసదన్​లో ఉన్నారు. తర్వాత వారి సొంతూరు మహబూబాబాద్ జిల్లా దంతాలపల్లి మండలం బీరిశెట్టిగూడెం వచ్చి డిగ్రీ పరీక్షలపై దృష్టి సారించారు. అందుకోసం ప్రత్యేత తరగతులు తీసుకున్నారు. ఇంట్లోనే ఉంటూ వారు డిగ్రీ పరీక్షలకు సన్నద్దమయ్యారు. ఇప్పుడు సీఏ అవ్వడానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. అందుకోసం స్పెషల్​ క్లాసులు తీసుకోనున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

